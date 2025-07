LL SW 🗣: Köz fordert mehr in Manching – Wildes Spiel für Pfaffenhofen

Am Ende sind wohl beide Mannschaften mit dem Punkt nicht ganz zufrieden. Für uns ist es in den kommenden Spielen entscheidend, an die ersten 65 Minuten anzuknüpfen und in solchen Begegnungen früher den Deckel draufzumachen.«

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »In der ersten Halbzeit präsentierten wir uns äußerst dominant und ballsicher auf dem Platz. Bereits in dieser Phase hatten wir Chance, in Führung zu gehen. Leider konnten wir unsere besten Gelegenheiten nicht in Tore umwandeln. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit starteten wir stark ins Spiel und erzielten das Führungstor.

Cüneyt Köz, Trainer des SV Manching: »Wir haben die ersten 20 Minuten in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt und mussten dann ab der 25. Minute taktisch etwas umstellen. Defensiv lief es dadurch zwar etwas besser, aber wir waren insgesamt in den Zweikämpfen nicht bissig und aggressiv genug, oft zu passiv und immer einen Schritt zu spät. Das Spiel mit dem Ball hat in der ersten Hälfte überhaupt nicht funktioniert, wir waren schlichtweg nicht im Spiel. In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas besser, wir haben langsam angefangen, Zugriff zu bekommen, aber dann fällt dieser Treffer aus 30 Metern per Volley ins Netz. Ab diesem Moment mussten wir dem Rückstand hinterherlaufen. Leider fangen wir erst dann an, Fußball zu spielen, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben. Wir müssen lernen, von Beginn an mutig aufzutreten, in die Zweikämpfe zu gehen und uns mit Ball freier zu bewegen sowie den Ball schneller zirkulieren zu lassen – das hat gestern komplett gefehlt. Nach dem 1:0 haben wir zwar mehr Druck gemacht, wurden dann aber beim 2:0 ausgekontert. Auch der Anschlusstreffer hat nichts mehr verändert, weil wir in der letzten Zone nicht zwingend genug waren. Deshalb war die Niederlage absolut verdient.«

