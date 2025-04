LL SW: Kaufering schöpft neuen Mut – Dachau verliert erneut

Vor 250 Zuschauern ging der FSV durch Senger (27.) in Führung. Die Gäste wussten sich jedoch zu wehren und erzielten durch Barin (31.) postwendend den Ausgleich. Wiederum nur fünf Minuten später ging Pfaffenhofen erneut in Führung (Brudtloff 36.). Dachau hielt die Partie auch nach dem Seitenwechsel offen, Hasenbichler (90.+3) erzielte erst in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand.

Bayernligaabsteiger Dachau verliert in Pfaffenhofen das dritte Spiel in Folge und muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Noch beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze drei Punkte. Dieser könnte durch einen Sieg von Aystetten am Sonntag aber gänzlich schmelzen.

Mit ordentlich Selbstvertrauen empfing Manching den FC Gundelfingen. Nach dem 3:0 gegen den FC Kempten und dem 3:1-Auswärtssieg im Hinspiel wollte der stark aufspielende Aufsteiger dem voraussichtlichen Meister erneut ein Bein stellen. Doch daraus wurde nichts.

Bereits früh zeigten die Gäste, warum in Gundelfingen in der kommenden Saison wohl wieder Bayernliga gespielt wird. Edwin Tarakan (7.) und Janik Noller (9.) stellten früh nach Abprallern per Doppelschlag auf 2:0. Kurz vor der Pause schlug der Spitzenreiter erneut zu. Leon Sailer (35.) und zweimal Edwin Tarakan (38./43.) sorgten für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt zur Pause setzte Simon Berger, der auf 1:5 verkürzte. In der zweiten Hälfte vergab Fabian Neumayer (76.) noch die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer, auf der anderen Seite verpasste Gundelfingen mehrfach das 6:1. Gewinnt Schwabmünchen am Sonntag gegen Erkheim nicht, feiert der FCG bereits am Sonntag die Meisterschaft. Ansonsten besteht am 3. Mai die Chance, wenn der TV in Gundelfingen gastiert. (btfm)

SV Manching – FC Gundelfingen 1:5

SV Manching: Thomas Obermeier (46. Marco Gabelmann), Daniel Spies, Simon Berger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl (81. Daniel Schweiger), Dzenis Seferovic (46. Luca Bienek), Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl (81. Abdel Abou-Khalil), Fabian Neumayer (90. Dominik Schröder), Leon Peric - Trainer: Ralf Schröder - Trainer: Serkan Demir

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler (83. Stefan Smolka), Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (71. Christoph Wachs), Janik Noller (77. Niklas Fink), Edwin Tarakan, Jeremias Seibold, Maximilian Braun, Leon Sailer (83. Jonas Schneider), Richard Gumpinger (70. Yannick Maurer) - Trainer: Simon Schröttle - Trainer: Thomas Rudolph

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Edwin Tarakan (7.), 0:2 Janik Noller (9.), 0:3 Leon Sailer (35.), 0:4 Edwin Tarakan (38.), 0:5 Edwin Tarakan (43.), 1:5 Simon Berger (45.+3)

Spiele am Sonntag