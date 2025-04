LL SW: Kaufering gewinnt Kellerduell – Dachau verpasst Punkt

Bittere Niederlage vor 395 Zuschauern für den TSV 1865 Dachau, der mit nur zwei Auswechselspielern zum Tabellenführer reiste. Das Spiel startete trotz der Personalnot gut für den TSV, welcher in der 21. Spielminute durch den Ex-Löwen Lorenz Knöferl in Führung ging. Diese hielt bis kurz nach der Pause hielt, doch in der 50. Minute glich Jan-Luca Fink für den FC Gundelfingen aus.

Danach sah es lange nach einem Unentschieden aus. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang dem Bayernliga-Aspiranten aber der Last-Minute-Siegtreffer. Richard Gumpinger war es, der die Hoffnungen der Dachauer auf einen Punktgewinn zunichte machte.

Der TSV Dachau steht weiter knapp auf einem sicheren Tabellenplatz, doch der Kampf um den Klassenerhalt hält an.