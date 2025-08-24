LL SW: Jetzendorf mit Kantersieg - Dachau 65 siegt deutlich

Spiele am Sonntag:

Der TSV 1865 Dachau hat das Krisenduell beim SV Cosmos Aystetten eindeutig für sich entschieden. Bereits zur Pause war das Spiel zugunsten der Gäste entschieden. Die Dachauer legten dabei einen Start nach Maß hin. Berkant Barin brachte seine Farben nach nicht einmal drei Zeigerumdrehungen in Führung. Nur wenige Augenblicke später vergab der TSV vom Punkt die Chance, zu erhöhen. Doch kurze Zeit darauf baute John Haist die Führung doch aus. Kurz vor der Pause legte Barin dann seinen zweiten Treffer nach und machte damit frühzeitig den Deckel drauf. Nach genau einer Stunde durfte auch Haist zum zweiten Mal an diesem Nachmittag zum Jubeln abdrehen. Lorenz Knöferl steuerte vier Vorlagen bei. Der Treffer von Kevin Makowski war am Ende nur Ergebniskosmetik für Aystetten. SV Cosmos Aystetten – TSV 1865 Dachau 1:4

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Fabian Krug, Dominik Isufi, Edward Schäfer, Benjamin Isek (51. Hardy Noack), Arlind Qarri, Philipp Toth, Sebastian Kempf, David Schwab, Dejan Durašinović, Kevin Makowski - Trainer: Maximilian Berger - Trainer: Thomas Hanselka

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Marcel Juraković (36. Antonios Masmanidis), Sebastian Mitterhuber, Berkant Barin (70. Nicholas Porter), Lorenz Knöferl, John Haist (89. Emilio D'Avanzo) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Berkant Barin (3.), 0:2 John Haist (14.), 0:3 Berkant Barin (43.), 0:4 John Haist (60.), 1:4 Kevin Makowski (67.)

Besondere Vorkommnisse: John Haist (TSV 1865 Dachau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Frank (6.).

Der TSV Jetzendorf ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und bleibt ganz oben dran. Beim Aufsteiger TSV Hollenbach feierte der TSV einen Kantersieg. Benedict Geuenich brachte die Jetzendorfer mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Alexander Beiz sorgte für die endgültige Entscheidung Mitte der zweiten Halbzeit. Stefan Stöckl machte kurz vor Schluss den vierten Treffer für die Gäste.

TSV Hollenbach – TSV Jetzendorf 0:4

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Raoul Leser, Samuel Higl, Arthur Potapov, Elias Ruisinger, Cyrill Siedlaczek (81. Michael Fischer), Martin Uhlemair (82. Georg Witzenberger), Maximilian Zeyer (70. Alexander Greifenegger), Michael Schäfer, Niclas Mederer (22. Lukas Falk), Fabian Frieser (62. Simon Ruisinger) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich (81. Felix Heckmeier), Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Wlad Beiz (65. Alexander Beiz), Julius Donnert (86. Leon Grauvogl), Kevin Bromm (75. Lukas Spielvogel), Stefan Stöckl (89. Lukas Endres) - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Benedict Geuenich (14.), 0:2 Benedict Geuenich (64.), 0:3 Alexander Beiz (72.), 0:4 Stefan Stöckl (89.)

Spiele am Samstag:

Auswärts in Manching gelang es dem FC Memmingen schnell in Führung zu gehen – Moritz Henkel war nach fünf Minuten zur Stelle und brachte den Ball im Tor unter. Es sah so aus, als wäre damit auch der Halbzeitstand festgelegt – doch kurz vor dem Ende der ersten Hälfte brachte Fabian Neumayer den Ausgleich für die Heimmannschaft. Die zweite Halbzeit konnte Tore-technisch nicht mit der ersten mithalten, weshalb die Partie mit 1:1 endete. SV Manching – FC Memmingen II 1:1

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler (21. Jordi Muntada Knapp), Romeo Öxler, Herbert Paul, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek, Nico Daffner, Fabian Neumayer, Rayen Kouki (60. Dzenis Seferovic) - Trainer: Cüneyt Köz

FC Memmingen II: Benjamin Frick, Simon Neubrand, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Felix Mayer, Laurenz Freisinger (60. Marvin Lang), Henry Seitz (85. Mohamed Fofanah), Micha Bareis, Azad Kizilkanat (69. Semih Nergiz), Fabian Kroh (69. David Reichert), Moritz Henkel (76. Dino Japaur) - Trainer: Bernd Maier

Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Moritz Henkel (5.), 1:1 Fabian Neumayer (45.)

Der FSV Pfaffenhofen und der FV Illertissen lieferten sich vor 250 Zuschauern ein torreiches Fußballspiel. In der ersten Halbzeit ist es Luka Brudtloff, der doppelt zuschlägt und die Halbzeitführung beschert. In der zweiten Hälfte bringt ein schnelles Eigentor die Gäste zum Anschluss, doch Jonas Redl stellt zügig den Vorsprung wieder her. 13 Minuten später ist dann Simon Berger per Kopf zu stelle und erhöht auf 4:1. Illertissen kommt in der 76. Minute zwar noch zum 2:4, am Ende sind es aber die Pfaffenhofener, die das Spiel für sich entscheiden können. FSV Pfaffenhofen/Ilm – FV Illertissen II 4:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Kristof Kuchlbauer, Simon Berger, Paul Starzer (79. Maurice Untersänger), Michael Senger, Jonas Redl (70. Iman Nabi), Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (90. Yasin Keskin), Gabriel Hasenbichler (86. Noah Bezjak) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

FV Illertissen II: Leon Madarac, Lucas Wentzel, Leonard Kasper, Malik Sama (79. Fynn Uebele), Julius Aschmann, Niklas Musch (58. Niveto Caciel), Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Aaron Martin (69. Endrit Shala), Finn Annabring, Luka Petrovic (69. Eman Hasanbegovic) - Trainer: Herbert Sailer

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Luka Brudtloff (8.), 2:0 Luka Brudtloff (31.), 2:1 Kristof Kuchlbauer (48. Eigentor), 3:1 Jonas Redl (48.), 4:1 Simon Berger (61.), 4:2 Endrit Shala (76.)