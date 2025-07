LL SW: Jetzendorf mit Derby-Sieg gegen Pfaffenhofen

Der SC Oberweikertshofen hat sich am ersten Spieltag der Landesliga Südwest bei der SG Niedersonthofen/Martinszell mit 1:3 geschlagen geben müssen. Der Aufsteiger ging durch einen Doppelschlag von Christian Kreuzer (30./36.) mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel legte Simon Frasch (58.) vor 180 Zuschauern das 3:0 nach. Maximilian Schuch konnte nach einer Stunde nur noch auf 1:3 verkürzen.

SG Niedersont./Martinsz. – SC Oberweikertshofen 3:1

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Maximilian Mayer, Morris Albrecht (86. Kilian Durach), Maximilian Gebhart (93. Fabian Maderholz), Simon Frasch, Lenni Tröber (79. Christoph Kiesel), Felix Thum, Christian Kreuzer (77. Dominik Linder), Tobias Lask (59. Alexander Lechner) - Trainer: Lukas Frasch - Trainer: Simon Frasch - Trainer: Felix Thum

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr (82. Lukas Kopyciok), Fabian Willibald, Andreas Volk, Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Bohdan Andrusyk, Maximilian Schuch, Felix Hallmaier (46. Nico Scheibner) (49. Nico Scheibner) - Trainer: Sven Teichmann

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Christian Kreuzer (30.), 2:0 Christian Kreuzer (36.), 3:0 Simon Frasch (58.), 3:1 Maximilian Schuch (60.)

Auftakt-Niederlage für den TSV 1865 Dachau. Nach dem Klassenerhalt in der Relegation haben die Dachauer knapp mit 0:1 gegen den Vize-Meister der vergangenen Saison verloren. Finn Annabring war es, dem in der 51. Spielminute das Tor des Spiels gelang.

Der SV Manching musste sich beim Liga-Neuling TSV Hollenbach mit 0:3 geschlagen geben. Vor 520 Zuschauern brachte Elias Rusinger, einer von drei Ruisingern in der Startelf, die Heimmanschaft in der 59. Minute in Führung. Michael Schäfer baute diese aus (80.), ehe der eine Minute zuvor eingewechselte Luis Hungbaur in der 83. Minute zum Endstand für Hollenbach traf.

Für den SV Manching hieß es ohne Punkte wieder die Heimreise antreten. Die Vorbereitung der Manchinger war ebenso durchwachsen. Nur einen Sieg gab es in den Testspielen zu verbuchen.

TSV Hollenbach – SV Manching 3:0

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Martin Knauer, Simon Ruisinger, Michael Fischer, Samuel Higl, Elias Ruisinger (82. Luis Hungbaur), Fatih Cosar, Florian Leitenmayer, Maximilian Zeyer, Jonas Ruisinger (78. Lukas Falk), Michael Schäfer - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Romeo Öxler (46. Emanuel Gstettner), Tobias Vollnhals (65. Dzenis Seferovic), Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek (78. Emrah Ahmetovic), Nico Daffner, Fabian Neumayer, Leon Peric (65. Johannes Dexl) - Trainer: Cüneyt Köz - Trainer: Rainer Meisinger

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 520

Tore: 1:0 Elias Ruisinger (59.), 2:0 Michael Schäfer (80.), 3:0 Luis Hungbaur (83.)