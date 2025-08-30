LL SW: Jetzendorf lässt Aufsteiger im Topspiel keine Chance

Der TSV Jetzendorf hat das Topspiel gegen den SSV Niedersonthofen für sich entschieden. Die Gäste siegten gegen den bisher überraschend starken Aufsteiger deutlich mit 4:0.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachen beim Turn- und Sportverein aus Jetzendorf im zweiten Spielabschnitt alle Dämme - im positiven Sinn. Kevin Bromm eröffnete kurz nach der Pause den Torreigen. Benedict Geuenich entschied die Partie nur wenig später mit einem Doppelschlag. Kurz vor dem Ende legte Stefan Szöckl den vierten Treffer nach.

SG Niedersont./Martinsz. – TSV Jetzendorf 0:4

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner (75. Maximilian Mayer), Christoph Kiesel, Kilian Durach (47. Morris Albrecht), Simon Frasch, Tim Kern (68. Maximilian Gebhart), Lenni Tröber, Christian Kreuzer (74. Dominik Linder) - Trainer: Lukas Frasch - Trainer: Simon Frasch - Trainer: Felix Thum

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich (88. Lukas Endres), Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Thomas Nefzger (80. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Wlad Beiz (75. Alexander Beiz), Julius Donnert (67. Florian Kobold), Kevin Bromm (67. Felix Heckmeier), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Kevin Bromm (50.), 0:2 Benedict Geuenich (56.), 0:3 Benedict Geuenich (58.), 0:4 Stefan Stöckl (82.)