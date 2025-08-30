LL SW: Jetzendorf lässt Aufsteiger im Topspiel keine Chance

Dachau 1865 ließ Ehekirchen am frühen Freitagabend keine Chance. In der zweiten Partie spielte das Schlusslicht aus Manching lange mit, musste sich am Ende Illertissen II aber geschlagen geben. Am Samstag hat der TSV Jetzendorf sein Topspiel deutlich gewonnen. Der FSV Pfaffenhofen kann weiter nach oben schielen. Die Live-Ticker zum Nachlesen.
Der TSV Jetzendorf hat das Topspiel gegen den SSV Niedersonthofen für sich entschieden. Die Gäste siegten gegen den bisher überraschend starken Aufsteiger deutlich mit 4:0.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachen beim Turn- und Sportverein aus Jetzendorf im zweiten Spielabschnitt alle Dämme - im positiven Sinn. Kevin Bromm eröffnete kurz nach der Pause den Torreigen. Benedict Geuenich entschied die Partie nur wenig später mit einem Doppelschlag. Kurz vor dem Ende legte Stefan Szöckl den vierten Treffer nach.
SG Niedersont./Martinsz. – TSV Jetzendorf 0:4
SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner (75. Maximilian Mayer), Christoph Kiesel, Kilian Durach (47. Morris Albrecht), Simon Frasch, Tim Kern (68. Maximilian Gebhart), Lenni Tröber, Christian Kreuzer (74. Dominik Linder) - Trainer: Lukas Frasch - Trainer: Simon Frasch - Trainer: Felix Thum
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich (88. Lukas Endres), Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Thomas Nefzger (80. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Wlad Beiz (75. Alexander Beiz), Julius Donnert (67. Florian Kobold), Kevin Bromm (67. Felix Heckmeier), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Kevin Bromm (50.), 0:2 Benedict Geuenich (56.), 0:3 Benedict Geuenich (58.), 0:4 Stefan Stöckl (82.)
Der FSV Pfaffenhofen/Ilm hat am späten Samstagabend drei Punkte eingefahren. Beim Absteiger 1. FC Sonthofen siegte der FSV vor 100 Zuschauern mit 2:0.
Simon Heigl brachte das Auswärtsteam in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Wiederanpfiff legte Torjäger Luka Brudtloff nach und entschied das Spiel damit.
1. FC Sonthofen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:2
1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tobias Schmölz, Johnny Martin, Markus Notz, Jannik Holzapfel, Musa Youssef, Linus Eberle (46. Jordi Brade Varela), Marko Jozic (83. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Sebastian Streit (87. Henri Klinger), Marc Lorenz (73. Andreas Hindelang) - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer (93. Yasin Keskin), Michael Senger, Jonas Redl (62. Paolo Cipolla), Thomas Rausch, Simon Heigl (83. Iman Nabi), Luka Brudtloff (90. Noah Bezjak), Gabriel Hasenbichler (55. Maurice Untersänger) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Simon Heigl (18.), 0:2 Luka Brudtloff (51.)
Gelb-Rot: Tobias Schmölz (77./1. FC Sonthofen/)
Der TSV 1865 überrollte den FC Ehekirchen mit 5:0. Ein Doppelschlag von John Haist und Sebastian Löser innerhalb von drei Minuten brachte die 2:0-Halbzeitführung (36. und 39.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Kerim Özdemir und Leon Pfeiffer für eine komfortable 4:0-Führung (49. und 55.), die durch den zweiten Treffer von Haist vergoldet wurde (69.). Mit dem Dreier klettern die Dachauer zumindest vorübergehend auf den zehnten Platz, Ehekirchen bleibt erstmal auf Rang 15.
TSV 1865 Dachau – FC Ehekirchen 5:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Anthony Manuba (85. Ardian Islami), Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (78. Emilio D'Avanzo), Sebastian Löser (73. Antonios Masmanidis), Berkant Barin, Lorenz Knöferl (85. Manuel Ntum), John Haist - Trainer: Christian Doll
FC Ehekirchen: Korbinian Neumaier, Jakob Schaller, Peter Füger, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals (65. Metehan Tozakoglu), Nicolas Ledl, Florian Ettenreich (73. Louis Gschwender), Leon Lauber (45. Maximilian Koschig), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (73. Michael Bauer) - Trainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser
Schiedsrichter: Jakob Baier - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 John Haist (36.), 2:0 Sebastian Löser (39.), 3:0 Kerim Özdemir (49.), 4:0 Leon Pfeiffer (55.), 5:0 John Haist (69.)
In der zweiten Begegnung am Freitagabend konnte der FV Illertissen II das Schlusslicht SV Manching nach einer knappen Führung am Ende mit 3:0 bezwingen. Es dauerte bis in die Schlussminuten, bis der FVI die Partie für sich entscheiden konnte. Zum Spiel: Max Bock brachte die Hausherren in der 22. Minute in Front. In der zweiten Hälfte flogen Manchings Dzenis Seferovic und anschließend Illertissens Endrit Shala mit glatt Rot vom Platz (65. und 81.). Malik Sama erlöste Illertissen in der 90. Minute mit dem 2:0, Lucas Wentzel legte vier Minuten später sogar noch einen drauf. Illertissen verbessert sich zunächst auf den sechsten Platz, Manching bleibt Letzter.
FV Illertissen II – SV Manching 3:0
FV Illertissen II: Leon Madarac, Lucas Wentzel, Leonard Kasper, Malik Sama, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Aaron Martin (78. Eman Hasanbegovic), Max Bock (62. Endrit Shala), Niveto Caciel (69. Fynn Uebele), Orges Brahaj (78. Ardian Morina), Finn Annabring (78. Samuel Mirakaj) - Trainer: Herbert Sailer
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler, Herbert Paul, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Daniel Schweiger (78. Jordi Muntada Knapp), Fabian Neumayer (14. Lion Dakaj), Rayen Kouki (78. Leon Peric) - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Max Bock (22.), 2:0 Malik Sama (90.), 3:0 Lucas Wentzel (90.+4)
Rot: Dzenis Seferovic (65./SV Manching/)
Rot: Endrit Shala (81./FV Illertissen II/)