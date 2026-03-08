LL SW: Jetzendorf entführt drei Punkte aus Ehekirchen

Konnte auch das zweite Pflichtspiel im neuen Jahr gewinnen: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Sven Leifer

Am Sonntag konnte sich der TSV Jetzendorf beim FC Ehekirchen durchsetzen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Sonntag Heute, 15:30 Uhr FC Ehekirchen Ehekirchen TSV Jetzendorf Jetzendorf 0 1 Abpfiff Der TSV Jetzendorf gewann am Sonntag beim FC Ehekirchen mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Thomas Nefzger in der 15. Minute. In der Nachspielzeit flog zudem Ehekirchens Peter Füger mit gelb-rot vom Platz. Jetzendorf bleibt trotz der drei Punkte auf dem siebten Platz, Ehekirchen ist Zwölfter. FC Ehekirchen – TSV Jetzendorf 0:1

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller, Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl, Florian Ettenreich (84. Metehan Tozakoglu), Michael Bauer, Matthias Schaff, Jonas Halbmeyer, Vincent Burkhardt (46. Peter Füger), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (68. Leon Lauber) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich (46. Alexander Beiz), Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Julius Donnert (89. Dominik Schloßbauer), Leon Nuhanovic (76. Florian Kobold), Lukas Endres, Benedikt Holzmeier (83. Stefan Nefzger), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Thomas Nefzger (15.)

Gelb-Rot: Peter Füger (94./FC Ehekirchen/)

Spiele am Samstag

Der TSV 1865 Dachau gewinnt beim Schlusslicht der Landesliga Südwest. Am Ende siegen die Dachauer mit 2:1 (0:0) gegen Oberweikertshofen. Es dauerte bis in die zweite Halbzeit, bis der erste Treffer fiel. John Haist erzielte seinen 20. Saisontreffer und brachte Dachau in Führung (55.). Wenig später sorgte Sven Kosel für den Doppelschlag und erhöhte auf 2:0 (58.). In der Schlussphase kam der SCO durch Maximilian Schuch zwar noch einmal heran (84.), für mehr sollte es aber nicht reichen. SC Oberweikertshofen – TSV 1865 Dachau 1:2

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (67. Nico Scheibner) (87. Nico Scheibner), Andreas Volk, Lukas Kopyciok (60. Elias Eck), Moritz Leibelt (33. Tino Karlitschek), Nabil Tcha-Zodi (81. Bohdan Andrusyk), Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (68. Jakob Jopen), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sven Kosel (72. Sebastian Mitterhuber), Dino Burkic (89. Sebastian Löser), Lorenz Knöferl (81. Ivan Ivanovic), John Haist, Antonios Masmanidis (72. Berkant Barin) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Michael Hagl (Bergen) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 John Haist (55.), 0:2 Sven Kosel (58.), 1:2 Maximilian Schuch (84. Foulelfmeter)

Was für eine verrückte Partie in Manching! Der SVM hatte am 24. Spieltag Spitzenreiter Schwabmünchen zu Gast und konnte beim 3:3-Unentschieden einen Punkt holen. Die Gäste gingen früh in der Partie durch Maximilian Aschner in Führung (15.). In der Folge zeigte Manching eine starke Reaktion. Marcel Posselt (44.) und Sebastian Graßl (45.) drehten die Partie noch vor der Pause. Kurz nach Wiederanpfiff war es wieder Graßl, der sogar auf 3:1 stellte (50.). Schwabmünchen bewies anschließend Moral. Ein Doppelpack von Matteo di Magio (54., 58.) sorgte für den 3:3-Endstand. SV Manching – TSV Schwabmünchen 3:3

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Timo Jung, Daniel Schweiger (74. Nico Daffner), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid (67. Philip Gmell), Matthias Moser, Tim Uhde, Maximilian Aschner (76. Simon Ammann), Matteo Di Maggio (81. Maximilian Krist), Philipp Boyer, Noah Kusterer, Maik Uhde, Richard Gumpinger (65. Muhammed Emirzeoglu) (79. Robin Glöckle) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Maximilian Aschner (15.), 1:1 Marcel Posselt (44.), 2:1 Sebastian Graßl (45.+1), 3:1 Sebastian Graßl (50.), 3:2 Matteo Di Maggio (54.), 3:3 Matteo Di Maggio (58.)

Gelb-Rot: Leon Peric (71./SV Manching/)