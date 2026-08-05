LL SW: Irre Partie in Dachau - Olching verliert gegen Tabellenletzten

Schwitzen war wieder angesagt für die Teams der Landesliga Südwest. Am Mittwochabend traf u.a. der SV Manching auf den FC Stätzling, Jetzendorf begrüßte die Gäste aus Rain/Lech. Die Spiele im Liveticker.
Was für eine irre Partie zwischen dem TSV 1865 Dachau und dem TSV Bobingen. Marcel Leib brachte in der 31. Minute die Gäste aus Bobingen in Führung, doch John Haist glich nur vier Minuten später aus (31.). In der 40. Minute gingen dann wieder die Gäste in Führung, Zimmermann netzte zum ersten Mal an diesem Tag an. Dachaus Torschütze Haist egalisierte die erneute Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45. +2).
In Halbzeit zwei das gleiche Spiel. Zimmermann schoss mit zwei weiteren Treffern Bobingen wieder nach vorn (52. und 57.), Dachau zog mit Treffern von Haist (60.) und Dino Burkic (62.) nach, ehe Paolo Cipolla dann die erste Dachauer Führung im Spiel besorgte (64.). Diese hielt bis zum Spiel, John Haist erzielte dann noch per Foulelfmeter seinen vierten Treffer des Tages.
TSV 1865 Dachau – TSV Bobingen 6:4
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Anthony Manuba, Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz, Sven Kosel, Albin Zekiri (54. Antonios Masmanidis), Paolo Cipolla (78. Ivan Ivanovic), Dino Burkic (94. Ardian Islami), Lorenz Knöferl (83. Sebastian Löser), John Haist (94. Emiliano Ndreka) - Trainer: Christian Doll
TSV Bobingen: Janne Fennell, Matteo Ligorati, Finn Schmutterer (46. Alexander Lichtblau), Nicolas Prestel, Paul Simler, Elias Ruf, Mauritz Di Santo (50. Janne Hartmann), Mattis Junker, John Aßbeck, Marcel Leib (73. Janis Sagawe), Georg Zimmermann (77. Hüseyin Tomakin) - Trainer: Christopher Detke - Trainer: Manuel Britsch
Schiedsrichter: Dennis Scheuerer - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marcel Leib (27.), 1:1 John Haist (31.), 1:2 Georg Zimmermann (40.), 2:2 John Haist (45.+2), 2:3 Georg Zimmermann (52.), 2:4 Georg Zimmermann (57.), 3:4 John Haist (60.), 4:4 Dino Burkic (62.), 5:4 Paolo Cipolla (64.), 6:4 John Haist (90.+3 Foulelfmeter)
Der SC Olching kämpft weiter mit Problemen in der Landesliga. Gegen den (bis vor der Partie) Tabellenletzten musste sich die Elf von Trainer Felix Mayer knapp geschlagen geben. Moritz Bartoschek brachte die Gäste durch zwei Tore (43. & 47.) in Führung. Dem SCO gelang nur der Anschlusstreffer durch Collins Idukpaye (72.). Damit bringt sich die Elf aus Olching weiter in die Bredouille.
SC Olching – VfR Neuburg 1:2
SC Olching: Leandro Percia Montani, Moritz Vollmer (61. Connor Punzelt), Kevin Roth (86. Patrick Huljina), Florian Hofmann, Joshua Cana Cedano (46. Jakob Zißelsberger), Jakob Brugger (83. Louis Heinzmann), Fabio Dill, Jan Sostmann, Ferenc Ambrus, Collins Idukpaye, Lionel Ndasi (61. Iliyas Ramhi) - Trainer: Felix Mayer
VfR Neuburg: Dominik Jozinovic, Robert Hößl (36. Daniel Rampertshammer), Jason Kifmann, Sebastian Melchior, Sandi Omanovic, Moritz Bartoschek, Benedikt Bottenschein (87. Marijan Maričić), Sebastian Habermeyer, Frederic Wytopil, Fatlind Talla (83. Luca Jurida), Philippe Bauer (95. Muhammed Tokmak) - Spielertrainer: Moritz Bartoschek - Spielertrainer: Sebastian Habermeyer
Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn) - Zuschauer: 154
Tore: 0:1 Moritz Bartoschek (43.), 0:2 Moritz Bartoschek (47.), 1:2 Collins Idukpaye (72.)
Eine Partie zum Vergessen für den SV Manching. In der zweiten Spielminute wurde Maximilian Eberwein mit glatt Rot vom Platz gestellt, sodass die Manchinger quasi die gesamte Partie in Unterzahl bestritten. Bis zur 45. +1 hielt Manching die Null, doch dann fand ein Abschluss von Vincent Stegmiller den Weg ins Tor der Gastgeber. In der zweiten Hälfte baute Stätzlings Rückkehrer Paul Iffarth die Führung aus. Nach einer gelb-roten Karte in der 92. Minute musste der SV Manching die Partie sogar zu neunt beenden.
SV Manching – FC Stätzling 0:2
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Berkan Aydin, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Senih Fazlji (89. Emrah Ahmetovic), Vincent Amann, Daniel Schweiger (46. Jannik Röber), Kevin Csatari (46. Dominik Brnadić) - Trainer: Cüneyt Köz
FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher (88. Nick Sautter), Markus Böck (71. Robin Rösch), Mert Sert, Luis Lindermayr, Tim Sautter, Luca Lenz, Vincent Stegmiller (83. Niklas Grüner), Daniel Palluch (83. Viktor Vranjes), Paul Iffarth (76. Elia Giordanelli) - Trainer: Raffael Semke - Trainer: Miroljub Lopacanin
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Vincent Stegmiller (45.+1), 0:2 Paul Iffarth (60.)
Rot: Maximilian Eberwein (2./SV Manching/)
Gelb-Rot: Marcel Posselt (92./SV Manching/)
Das Spiel zwischen dem TSV Jetzendorf und dem TSV Rain/Lech wurde durch einen Elfmeter kurz vor der Pause entschieden. Gabriel Merane war der Torschütze für den TSV Rain/Lech (45. +3). Ansonsten sahen die 325 Zuschauer keine Treffer. Jetzendorf musste die Partie in Unterzahl beenden, nachdem Leon Heinzlmair in der 64. Minute vom Schiedsrichter die Rote Karte gesehen hatte. Durch die Niederlage büßt der TSV Jetzendorf an Plätzen in der Tabelle ein.
TSV Jetzendorf – TSV Rain/Lech 0:1
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Frederic Rist, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Dustin Kothmair (72. Markus Pöllner), Fabian Willibald, Leon Nuhanovic, David Raabe, Leon Heinzlmair, Niklas Schröder (82. Dominik Schloßbauer), Florian Kobold (63. Felix Heckmeier) - Trainer: Markus Pöllner
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Fabian Ott, Paul Schmidt, Michael Knötzinger, Tino Joerss (46. Jost Rittner), Gabriel Merane, Lukas Müller (63. Etienne Perfetto), Maximilian Schmidt (46. Timo Zausinger) (77. Lucas Möller), Ben Zinsmeister (72. Fatlum Talla), Dennis Lechner - Spielertrainer: Dominik Bobinger
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 325
Tore: 0:1 Gabriel Merane (45.+3 Foulelfmeter)
Rot: Leon Heinzlmair (64./TSV Jetzendorf/Grobes Foulspiel)