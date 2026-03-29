LL SW: Herkulesaufgabe für den SCO - Spitzenreiter siegt souverän

Für den SC Oberweikertshofen stand am Sonntag eine Herkulesaufgabe beim Spitzenreiter an. Das Wunder blieb aus. Der Spieltag in Übersicht.
Das Wunder blieb am Sonntagnachmittag aus. Für den SC Oberweikertshofen ging es zum Spitzenreiter nach Schwabmünchen. Der Tabellenführer ging erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Maik Uhde brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (45+1./45+3.) zum Jubeln, ehe sich beide Parteien in die Pause verabschiedeten. Der eingewechselte Philip Gmell erhöhte mit seinem Treffer auf 3:0 (77.).
TSV Schwabmünchen – SC Oberweikertshofen 3:0
TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid, Matthias Moser, Tim Uhde, Maximilian Aschner (67. Philip Gmell), Matteo Di Maggio (80. Simon Ammann), Philipp Boyer (74. Richard Gumpinger), Noah Kusterer (46. Luca Boyer), Maik Uhde, Robin Glöckle (78. Benedikt Berger) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert (42. Marco Dzwonik), Valentin Hueber, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (67. Bohdan Andrusyk), Andreas Volk, Lukas Kopyciok (46. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Tino Karlitschek (62. Valentin Leibelt), Dominik Widemann (87. Christoph Sdzuy) - Trainer: Paolo Maiolo
Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 287
Tore: 1:0 Maik Uhde (45.+1), 2:0 Maik Uhde (45.+3), 3:0 Philip Gmell (77.)
Fünf Tore konnte Lorenz Knöferl dem TSV Hollenbach einschenken. Bereits nach zwei Minuten war der Ex-Löwe erfolgreich, zudem steuerte er die Tore drei bis sechs für den TSV 1865 Dachau bei (14., 18., 29. und 71.). Das 2:0 erzielte Dino Burkic in der neunten Minute. Dachau bleibt auf dem elften Platz, Hollenbach steht weiter im Tabellenkeller auf Rang 15.
TSV 1865 Dachau – TSV Hollenbach 6:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (60. Sven Kosel), Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo (60. Antonios Masmanidis), Leon Pfeiffer (60. Luca Friederich), Sebastian Löser, Berkant Barin, Dino Burkic (60. Ivan Ivanovic), Lorenz Knöferl (79. Nikolaus Grotz), John Haist - Trainer: Christian Doll
TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Michael Fischer, Raoul Leser (73. Luis Hungbaur), Philipp Baier (60. Christoph Burkhard), Elias Ruisinger, Fatih Cosar (73. Cyrill Siedlaczek), Martin Uhlemair, Maximilian Zeyer, Alan Kolacki, Michael Schäfer (46. Samuel Higl), Fabian Frieser (84. Lukas Falk) - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Lorenz Knöferl (2.), 2:0 Dino Burkic (9.), 3:0 Lorenz Knöferl (14.), 4:0 Lorenz Knöferl (18.), 5:0 Lorenz Knöferl (29.), 6:0 Lorenz Knöferl (71.)
Der SV Manching konnte den Tabellendritten 1. FC Sonthofen ärgern und drei Punkte einfahren. Mit seinem Eigentor brachte Diar Blaku die Gäste bereits nach 19 Minuten auf die Siegerstraße. In der Folge stellten Fabian Neumayer und Sebastian Graßl innerhalb von fünf Minuten auf 3:0 (34. und 38.). Im zweiten Durchgang konnte Marko Jozic auf 1:3 stellen, weitere Treffer konnte Sonthofen aber nicht mehr erzielen. Manching klettert auf den neunten Platz, Sonthofen bleibt Dritter.
1. FC Sonthofen – SV Manching 1:3
1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon (67. Henri Klinger), Johnny Martin (56. Markus Notz), Maurice Jaumann, Diar Blaku (46. Andreas Hindelang), Armin Bechter, Jannik Holzapfel, Marko Jozic, Sebastian Streit - Trainer: Oleg Weber
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl (90. Muhammed Tokmak), Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger (90. Jordi Muntada Knapp), Fabian Neumayer (90. Rayen Kouki), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking)
Tore: 0:1 Diar Blaku (19. Eigentor), 0:2 Fabian Neumayer (34.), 0:3 Sebastian Graßl (38.), 1:3 Marko Jozic (72.)