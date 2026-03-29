LL SW: Herkulesaufgabe für den SCO - Spitzenreiter siegt souverän

Oberweikertshofen reist zum Spitzenreiter – Foto: Maximilian Merkl

Für den SC Oberweikertshofen stand am Sonntag eine Herkulesaufgabe beim Spitzenreiter an. Das Wunder blieb aus. Der Spieltag in Übersicht.

Das Wunder blieb am Sonntagnachmittag aus. Für den SC Oberweikertshofen ging es zum Spitzenreiter nach Schwabmünchen. Der Tabellenführer ging erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Maik Uhde brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (45+1./45+3.) zum Jubeln, ehe sich beide Parteien in die Pause verabschiedeten. Der eingewechselte Philip Gmell erhöhte mit seinem Treffer auf 3:0 (77.).

Fünf Tore konnte Lorenz Knöferl dem TSV Hollenbach einschenken. Bereits nach zwei Minuten war der Ex-Löwe erfolgreich, zudem steuerte er die Tore drei bis sechs für den TSV 1865 Dachau bei (14., 18., 29. und 71.). Das 2:0 erzielte Dino Burkic in der neunten Minute. Dachau bleibt auf dem elften Platz, Hollenbach steht weiter im Tabellenkeller auf Rang 15.

Der SV Manching konnte den Tabellendritten 1. FC Sonthofen ärgern und drei Punkte einfahren. Mit seinem Eigentor brachte Diar Blaku die Gäste bereits nach 19 Minuten auf die Siegerstraße. In der Folge stellten Fabian Neumayer und Sebastian Graßl innerhalb von fünf Minuten auf 3:0 (34. und 38.). Im zweiten Durchgang konnte Marko Jozic auf 1:3 stellen, weitere Treffer konnte Sonthofen aber nicht mehr erzielen. Manching klettert auf den neunten Platz, Sonthofen bleibt Dritter.

1. FC Sonthofen – SV Manching 1:3

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon (67. Henri Klinger), Johnny Martin (56. Markus Notz), Maurice Jaumann, Diar Blaku (46. Andreas Hindelang), Armin Bechter, Jannik Holzapfel, Marko Jozic, Sebastian Streit - Trainer: Oleg Weber

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Sebastian Graßl (90. Muhammed Tokmak), Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger (90. Jordi Muntada Knapp), Fabian Neumayer (90. Rayen Kouki), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking)

Tore: 0:1 Diar Blaku (19. Eigentor), 0:2 Fabian Neumayer (34.), 0:3 Sebastian Graßl (38.), 1:3 Marko Jozic (72.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung