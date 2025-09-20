LL SW🗣: FSV trotz Platzverweis "zufrieden" – SVM mit "wichtigem" Sieg

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen/Ilm: »Die Zuschauer sahen ein temporeiches und hochwertiges Landesligaspiel. Über 90 Minuten war es eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung von uns. In den ersten 20 Minuten traten wir sehr dominant auf, haben es aber verpasst, trotz zwei klarer Gelegenheiten, in Führung zu gehen.

Nach der berechtigten Roten Karte in der 20. Minute waren wir 70 Minuten in Unterzahl. Auch mit einem Mann weniger blieben wir weiter die gefährlichere Mannschaft und verpassten es, mit dem zweiten Lattenschuss und einer weiteren guten Gelegenheit, in Führung zu gehen. Es ist auch klar, dass sich in Unterzahl nicht alles wegverteidigen lässt. Wir haben allerdings wenig bis gar nichts zugelassen, da auch jeder für den anderen gekämpft hat. Trotz Rückstand und einem Mann weniger auf dem Platz haben wir uns zurückgekämpft, und mit etwas Glück hätten wir am Ende sogar noch als Sieger vom Platz gehen können.

Unser Ziel war es vor dem Spiel drei Punkte zu holen. Auch nach dem Spiel kann man sagen, dass dies auch aufgrund der ersten Halbzeit nicht unverdient gewesen wäre. Mit der roten Karte wurde dies deutlich schwieriger, daher nehmen wir heute den Punkt mit. Mit dem Auftritt, der geschlossenen Mannschaftsleistung und der Moral bin ich sehr zufrieden. Wir haben uns als Einheit präsentiert!

Nächste Woche wartet zuhause gegen den TSV Rain, eines der Spitzenteams der Liga, eine weitere Aufgabe auf uns. Wir nehmen das Positive von heute mit und wollen auch nächste Woche wieder punkten.«