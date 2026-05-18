LL SW 🗣: FSV Pfaffenhofen "unfassbar stolz" - Relegation wartet

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen/Ilm: "Es war ein echtes Geduldsspiel. Man hat gemerkt, dass bei allen eine gewisse Anspannung da war, weil jeder wusste, worum es geht. Umso wichtiger war dann das 1:0, welches letztlich der Dosenöffner für uns war. Danach haben wir deutlich mehr Sicherheit bekommen und am Ende war es vor allem eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den Ausschlag gegeben hat. Jeder hat für den anderen gearbeitet und genau das hat uns über das gesamte Jahr stark gemacht.

Auf die gesamte Saison gesehen können wir einfach unfassbar stolz darauf sein, diese Runde auf Platz 2 abgeschlossen zu haben. Vor der Saison hätte uns das wahrscheinlich kaum jemand zugetraut. Der gesamte Verein und natürlich auch die Mannschaft haben unglaublich hart für diesen Erfolg gearbeitet. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir uns dafür jetzt belohnen konnten. Jetzt freuen wir uns total auf die beiden Relegationsspiele gegen Coburg. Wir hoffen auf reichlich Unterstützung von außen, denn wir wollen jetzt den letzten Schritt auch noch positiv bestreiten!"

Der FSV Pfaffenhofen kann weiter von der Bayernliga träumen! Beim TSV Hollenbach konnte man mit 3:0 gewinnen. Lange mussten die Gäste jedoch bangen, ehe Maurice Untersänger den lang ersehnten Führungstreffer nach einer Stunde erzielen konnte. In der Folge konnte Michael Senger erhöhen (79.), in der 90. Spielminute schraubte Luka Brudtloff den Deckel drauf. Hollenbach beendet die Saison als Vorletzter und steigt in die Bezirksliga ab, für den Zweiten Pfaffenhofen ist die Liga in der nächsten Spielzeit noch unklar. TSV Hollenbach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:3

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Christoph Burkhard (70. Michael Fischer), Raoul Leser, Philipp Baier (75. Martin Knauer), Daniel Zweckbronner (60. Samuel Higl), Elias Ruisinger (73. Cyrill Siedlaczek), Fatih Cosar (62. Lukas Falk), Florian Leitenmayer, Martin Uhlemair, Michael Schäfer, Fabian Frieser - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker, Simon Berger (86. Samuel Zrieschling), Paul Starzer, Paolo Cipolla, Michael Senger, Jonas Redl (63. Luka Brudtloff), Simon Heigl, Maurice Untersänger (70. Noah Maysami), Stefan Liebler (81. Manuel Riebold) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maurice Untersänger (61.), 0:2 Michael Senger (79. Foulelfmeter), 0:3 Luka Brudtloff (90.)

Der TSV Rain/Lech machte beim Schlusslicht SC Oberweikertshofen zwar seine Hausaufgaben, den zweiten Platz gab es dafür aber dennoch nicht. Eric Adam stellte bereits nach zwölf Minuten die Weichen auf Auswärtssieg. Auf den Ausgleich von Dominik Widemann in der 37. Minute antwortete Rains Dennis Lechner nur sechs Zeigerumdrehungen später mit dem 1:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tino Joerss, die rote Karte von Oberweikertshofens Moritz Leibelt nur zwei Minuten später spielte dem TSV weiter in die Karten. Den 4:1-Schlusspunkt erzielte Robin Böhm eine Viertelstunde vor Schluss. Oberweikertshofen steigt als Tabellenletzter in die Bezirksliga ab, Rain am Lech spielt auch in der kommenden Saison in der Landesliga. SC Oberweikertshofen – TSV Rain/Lech 1:4

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Lukas Kopyciok (68. Kilian Lachmayr), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (55. Andreas Volk), Valentin Leibelt, Nico Scheibner (73. Bohdan Andrusyk), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy (78. Sandro Scherl), Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Markus Lohner, Tino Joerss, Eric Adam (70. Robin Böhm), Lukas Müller (65. Laurin Bischofberger), Maximilian Schmidt, Dennis Lechner (78. Lukas Huck) - Spielertrainer: Dominik Bobinger

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Eric Adam (12.), 1:1 Dominik Widemann (37.), 1:2 Dennis Lechner (43.), 1:3 Tino Joerss (49.), 1:4 Robin Böhm (76.)

Rot: Moritz Leibelt (51./SC Oberweikertshofen/Notbremse)

Besondere Vorkommnisse: Michael Knötzinger (TSV Rain/Lech) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Dzwonik (5.).

Was vor der Partie zwischen dem FC Ehekirchen und dem SV Manching schon fast klar war, ist nun fix: Der FC Ehekirchen muss in die Abstiegs-Relegation. Gegen den SV Manching kam man nicht über ein 2:2 hinaus, es hätte einen eigenen hohen Sieg und gleichzeitig eine hohe Niederlage des SV Cosmos Aystetten gebraucht. Zum Spiel: Jakob Schmid brachte Ehekirchen in der 21. Minute in Front, Nico Daffner glich fünf Minuten später aus. Im zweiten Durchgang drehte Timo Jung die Partie zugunsten der Gäste (51.), nur wenige Sekunden später markierte Jakob Schmid mit seinem zweiten Tor den Ausgleich. Ehekirchen beendet die Saison auf Rang 15, Manching auf dem zehnten Platz. FC Ehekirchen – SV Manching 2:2

FC Ehekirchen: Luis Pfautsch, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Maximilian Koschig (60. Maximilian Käser), Julian Hollinger (60. Michael Gerbl), Michael Bauer, Jonas Halbmeyer (47. Leon Lauber), Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger (60. Matthias Schaff) - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl (63. Dominik Brnadić), Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Nico Daffner, Timo Jung (82. Muhammed Tokmak), Daniel Schweiger, Leon Bojaj (57. Kevin Csatari), Robel Kahsay (63. Jordi Muntada Knapp) - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jakob Schmid (21.), 1:1 Nico Daffner (26.), 1:2 Timo Jung (51.), 2:2 Jakob Schmid (52.)

Der TSV Jetzendorf konnte den 1. FC Sonthofen mit 2:0 besiegen. Alexander Beiz stellte die Weichen in der 19. Minute auf Heimsieg, nach einer guten Stunde stellte Julius Donnert auf 2:0. Jetzendorf wurde nach Ablauf der Spielzeit Achter, Sonthofen Fünfter. TSV Jetzendorf – 1. FC Sonthofen 2:0

TSV Jetzendorf: Maximilian Betzin, Benedict Geuenich (90. Felix Heckmeier), Lorenz Kirmair (75. Dominik Schloßbauer), Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Wlad Beiz (50. Frederic Rist), Alexander Beiz (83. Florian Kobold), Julius Donnert (65. Lukas Spielvogel), Lukas Endres, Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon (67. Johnny Martin), Diar Blaku, Armin Bechter (75. Marc Lorenz), Markus Notz (82. Felix Graßl), Jannik Holzapfel, Maurice Jaumann, Sebastian Streit (86. Hirotsugu Kato), Andreas Hindelang - Co-Trainer: Bernd Kanat

Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 149

Tore: 1:0 Alexander Beiz (19.), 2:0 Julius Donnert (61.)