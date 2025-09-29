LL SW🗣: FSV Pfaffenhofen mit "hervorragender Mannschaftsleistung"

Der FSV Pfaffenhofen durfte am Wochenende fünfmal jubeln. – Foto: Dieter Latzel

Der TSV Dachau konnte einen wichtigen Auswärtsdreier im Kampf um die Klasse einfahren. Sonthofen bezwang Oberweikertshofen, Pfaffenhofen ließ Rain/Lech im Verfolgerduell keine Chance. Am späten Nachmittag stolperte der Zweite Jetzendorf beim Aufsteiger Stätzling. Der Spieltag und die Stimmen in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der TSV Dachau konnte bei der SG Niedersonthofen einen Achtungserfolg feiern. John Haist brachte die Gäste nach bereits vier Minuten in Front, nach dem Seitenwechsel konnte Lenni Tröber ausgleichen (58.). Kurz vor Schluss war es aber erneut Haist, der den Auswärtssieg der Dachauer perfekt machte (82.). Dachau verlässt mit dem Dreier die gefährliche Zone, Niedersonthofen rutscht auf den neunten Platz zurück. SG Niedersont./Martinsz. – TSV 1865 Dachau 1:2

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer, Maximilian Gebhart (85. Thomas Dapp), Simon Frasch, Lenni Tröber (75. Andreas Abend), Fabian Maderholz (73. Christoph Kiesel), Felix Thum, Christian Kreuzer (67. Dominik Linder) - Trainer: Lukas Frasch - Trainer: Simon Frasch - Trainer: Felix Thum

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz (85. Ivan Ivanovic), Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (67. Antonios Masmanidis), Sebastian Löser, Dino Burkic (76. Albin Zekiri), Lorenz Knöferl (92. Emilio D'Avanzo), John Haist (95. Manuel Ntum) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 151

Tore: 0:1 John Haist (4.), 1:1 Lenni Tröber (58.), 1:2 John Haist (82.)

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Das war eine hervorragende Mannschaftsleistung. Fünf Tore gegen Rain muss man erstmal schießen – Kompliment dafür an das ganze Team. Auch defensiv haben wir sehr konzentriert und gut verteidigt, besonders in der Phase, als Rain nach dem 1:0 Druck gemacht hat – das ist der Grundstein dafür, solche Spiele zu gewinnen. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und der derzeitigen Momentaufnahme, bleiben aber demütig und schauen von Spiel zu Spiel. Jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter und muss erst gespielt werden. Deshalb freuen wir uns sehr über den heutigen Sieg, richten den Fokus ab morgen aber bereits wieder auf das nächste Spiel gegen Oberweikertshofen.« Der FSV Pfaffenhofen ließ im Duell mit dem Absteiger TSV Rain/Lech keine Zweifel aufkommen. Mit 5:0 fertigten die Hausherren die Gäste ab. Nach Toren von Gabriel Hasenbichler, Jonas Redl und Luka Brudtloff stand es zur Pause bereits 3:0 (9., 45. und 45.+5). Nach dem Seitenwechsel war Redl erneut erfolgreich (56.), in der 79. Minute spielte Samuel Zrieschling den Schlussakkord. Pfaffenhofen klettert vorerst auf Rang drei, kann durch das morgige Gastspiel von Durach in Kempten aber wieder auf den vierten Platz zurückfallen. Rain/Lech ist Fünfter. FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Rain/Lech 5:0

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Michael Senger (83. Iman Nabi), Jonas Redl, Thomas Rausch (74. Manuel Riebold), Simon Heigl (64. Johannes Birkl), Luka Brudtloff (77. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (59. Daniel Zanker), Stefan Liebler - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner (66. Luca Trautwein), Lukas Müller (60. Anes Zukanovic), Dennis Lechner (60. Valentin Ricker), Serhat Fidan (60. Robin Böhm), Roman Große (43. Eric Adam) - Trainer: Dominik Bobinger

Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (9.), 2:0 Jonas Redl (45.), 3:0 Luka Brudtloff (45.+5), 4:0 Jonas Redl (56.), 5:0 Samuel Zrieschling (79.)

Der zweite Absteiger, FC Sonthofen, konnte sich gegen den SC Oberweikertshofen behaupten. Zunächst ging der SCO aber durch den frühen Treffer von Yenal Strauß in Führung (7.). Ein Eigentor von Fabian Willibald brachte die Gastgeber aber zurück ins Spiel (16.). Im zweiten Durchgang schlug die Stunde des Marko Jozic: Der Sonthofener traf innerhalb von 14 Minuten doppelt und stellte auf 3:1 (56. und 70.). Mit dem Heimsieg schiebt sich Sonthofen auf den achten Platz, Oberweikertshofen bleibt zunächst Zwölfter. 1. FC Sonthofen – SC Oberweikertshofen 3:1

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Johnny Martin (63. Armin Bechter), Maurice Jaumann, Jannik Holzapfel, Musa Youssef (85. Linus Eberle), Marko Jozic (77. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Sebastian Streit (85. Stefan Sucur), Andreas Hindelang (72. Marc Lorenz) - Trainer: Bernd Kanat - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (46. Felix Hallmaier), Fabian Willibald, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (75. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Yenal Strauß (75. Valentin Leibelt) - Trainer: Simon Schröttle

Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Yenal Strauß (7.), 1:1 Fabian Willibald (16. Eigentor), 2:1 Marko Jozic (56.), 3:1 Marko Jozic (70.)

Der TSV Jetzendorf strauchelte beim Liganeuling FC Stätzling. Zweimal ging der Tabellenzweite durch Leon Nuhanovic in Führung (16. und 66.), zweimal konnte Stätzling ausgleichen: Alexander Seifert netzte in der 54. Minute, Markus Böck kurz vor Schluss (87.). Jetzendorf bleibt erstmal Zweiter, kann aber noch von Durach überholt werden. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Schwabmünchen konnte nur auf sechs Zähler reduziert werden, die morgen wiederum die Aufsteiger aus Hollenbach empfangen. FC Stätzling – TSV Jetzendorf 2:2

FC Stätzling: Fabian Rosner, Daniel Hadwiger, Alexander Meixner, Koray Can (76. Fabian Rosner), Mert Sert, Tim Sautter (9. Robin Rösch), Luca Lenz, Markus Böck, Daniel Palluch (70. Johannes Kraus), Endrit Ahmeti, Alexander Seifert - Trainer: Loris Horn

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair, Thomas Nefzger, Tim Greifenegger, Wlad Beiz (82. Kevin Bromm), Julius Donnert (63. Florian Kobold), Leon Nuhanovic (71. Markus Pöllner), Stefan Stöckl - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Klara Sauer - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Leon Nuhanovic (16.), 1:1 Alexander Seifert (54.), 1:2 Leon Nuhanovic (66.), 2:2 Markus Böck (87.)

Gelb-Rot: Markus Pöllner (92./TSV Jetzendorf/) Spiel wird verschoben: