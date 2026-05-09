LL SW: FSV Pfaffenhofen gewinnt überzeugend gegen Ehekirchen 33. Spieltag der Landesliga Südwest von Paul Ruser · Heute, 15:44 Uhr · 0 Leser

Der FVS Pfaffenhofen wird den zweiten Platz an diesem Spieltag sichern. – Foto: Dieter Latzel

Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wurde am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Heute ziehen 8 Teams nach, darunter auch der FSV Pfaffenhofen zuhause gegen Ehekirchen.

Spiele am Freitag

Mit 3:2 verlor der TSV Dachau beim TSV Schwabmünchen. Maximilian Ascher brachte die Hausherren nach 18 Minuten in Front, Maik Uhde erhöhte kurze Zeit später (34.). In der zweiten Hälfte konnte John Haist in der 55. Minute verkürzen. Kurz vor Schluss fielen noch zwei Treffer: Richard Gumpinger stellte auf 3:1 (87.), drei Minuten später traf Schwabmünchens Teo Köbler ins eigene Netz. Dachau steht im Tabellenmittelfeld vorerst weiter auf dem siebten Platz.

TSV Schwabmünchen – TSV 1865 Dachau 3:2

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid, Tim Uhde (46. Maximilian Högg), Maximilian Aschner (85. Fabio Hacker), Matteo Di Maggio (76. Teo Köbler), Philipp Boyer, Noah Kusterer, Konstantin Ott (58. Muhammed Emirzeoglu), Maik Uhde, Richard Gumpinger - Trainer: Emanuel Baum

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (58. Alskandar Banipal), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo (67. Georgios Dafermos), Nikolaus Grotz (58. Berkant Barin), Leon Pfeiffer (80. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Sebastian Löser (58. Kerim Özdemir), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Maximilian Aschner (18.), 2:0 Maik Uhde (34.), 2:1 John Haist (55.), 3:1 Richard Gumpinger (87.), 3:2 Teo Köbler (90. Eigentor)