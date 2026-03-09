LL SW🗣: FSV Pfaffenhofen gewinnt "Geduldsspiel"

Der TSV Jetzendorf gewann am Sonntag beim FC Ehekirchen mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte Thomas Nefzger in der 15. Minute. In der Nachspielzeit flog zudem Ehekirchens Peter Füger mit gelb-rot vom Platz. Jetzendorf bleibt trotz der drei Punkte auf dem siebten Platz, Ehekirchen ist Zwölfter.

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Glückwunsch an die Jungs zu diesem verdienten Sieg. Es war von Anfang an ein Geduldsspiel gegen einen sehr tiefstehenden Gegner. Nach dem unglücklichen Start und dem frühen Rückstand hat die Mannschaft eine sehr gute Reaktion gezeigt und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. In der ersten Halbzeit hatten wir im Abschluss noch etwas Pech, haben aber weiterhin wehement auf das Memminger Tor gespielt. In der zweiten Halbzeit wurden wir dafür schließlich belohnt. Die Tore zum 2:1 und 3:1 sind zwar erst sehr spät gefallen, trotzdem ist der Sieg aufgrund der Spielanteile und Chancen absolut hochverdient."

Der FSV Pfaffenhofen trotzte einem frühen Rückstand und gewann mit 3:1 (0:1) gegen Memmingen II. Nach nur vier Minuten gingen die Gäste bereits in Führung. Fabian Kroh erzielte das 1:0 (4.).

In den zweiten 45 Minuten drehte der FSV die Partie. Zunächst erzielte Maurice Untersänger den Ausgleich (61.), in der Schlussphase drehte Pfaffenhofen dann auf. Erst erzielte der eingewechselte Raymond Kreizer die Führung (86.), dann stellte der ebenfalls eingewechselte Iman Nabi auf den 3:1-Endstand (90.).

FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Memmingen II 3:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Daniel Zanker (64. Yasin Keskin), Samuel Zrieschling, Simon Berger, Michael Senger (90. Iman Nabi), Jonas Redl (74. Paolo Cipolla), Thomas Rausch, Simon Heigl, Maurice Untersänger (64. Raymond Kreizer), Luka Brudtloff, Stefan Liebler (78. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

FC Memmingen II: Luis Stanzel, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Christian Mijatovic, Bastian Frick, Simon Möst, Luis Göppel (61. David Reichert), Flemming Schug (74. Mohamed Fofanah), Semih Nergiz (57. Adrian Keckeisen), Felix Geiger (85. Moritz Henkel), Fabian Kroh (61. Kenan Bajramovic) - Co-Trainer: Charles Figho

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Fabian Kroh (4.), 1:1 Maurice Untersänger (61.), 2:1 Raymond Kreizer (86.), 3:1 Iman Nabi (90.+3)