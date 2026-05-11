LL SW🗣: FSV Pfaffenhofen freut sich auf Relegationsfinale

FV Illertissen II – TSV Jetzendorf 1:0

FV Illertissen II: Valentin Rommel, Lucas Wentzel, Ben Emci (78. Paul Gerhardt), Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Altin Kasumaj (78. Endrit Shala), Aaron Martin, Max Bock (70. Niveto Caciel) - Trainer: Herbert Sailer

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist (82. Lukas Spielvogel), Thomas Nefzger, Dominik Schloßbauer (66. Ulli Schreier), Tim Greifenegger, Alexander Beiz, Lukas Endres, Benedikt Holzmeier (76. Franz Wenger), Stefan Stöckl (57. Felix Heckmeier), Florian Kobold (66. Lorenz Kirmair) - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München)

Tore: 1:0 Altin Kasumaj (53.)

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Wir sind mit dem heutigen Spiel sehr zufrieden. Bei super Wetter und einer tollen Kulisse hat die Mannschaft von Anfang an ein gutes Spiel gezeigt und ist sehr dominant aufgetreten. Dass wir bereits in der 17. Minute in Führung gegangen sind, hat uns natürlich gutgetan. Leider haben wir es zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasst, den Deckel draufzumachen. Umso länger es beim 1:0 blieb, desto gefährlicher wurde es dann auch. Ehekirchen hatte zwei gute Chancen, die wir gerade noch so entschärfen konnten. Umso größer war dann natürlich die Erlösung mit dem 2:0. Jetzt freuen wir uns auf das Finale um den zweiten Platz am Samstag gegen TSV Hollenbach."

Der FSV Pfaffenhofen erlebte am Samstag einen Sahne-Tag. Vor einer Kulisse von 500 Zuschauern holte sich die Dietrich-Elf einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen. Daniel Zanker eröffnete das Spiel in der 19. Minute, Michale Senger traf in der 84. Minute zum 2:0 und Luka Brudtloff bescherte in der Nachspielzeit das 3:0-Endergebnis für den FSV (90.+12 Minute).

FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Ehekirchen 3:0

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (68. Jonas Redl), Simon Berger, Sebastian Waas (77. Manuel Riebold), Paul Starzer, Paolo Cipolla (58. Thomas Rausch), Michael Senger, Simon Heigl, Maurice Untersänger (79. Luka Brudtloff), Stefan Liebler (90. Samuel Zrieschling) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Leon Lauber, Michael Bauer, Jonas Halbmeyer, Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger, Jakob Schmid - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser

Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Daniel Zanker (19.), 2:0 Michael Senger (84.), 3:0 Luka Brudtloff (90.+12)