LL SW🗣: FSV Pfaffenhofen freut sich auf Relegationsfinale

Der 33. Spieltag der Landesliga Südwest wurde am Freitagabend mit drei Partien eröffnet. Am Samstag zogen acht Teams nach, darunter auch der FSV Pfaffenhofen zuhause gegen Ehekirchen. Zum Abschluss unterlag der TSV Jetzendorf beim FV Illertissen II.
Der TSV Jetzendorf hat den Sprung in die obere Tabellenhälfte am Sonntag zum Abschluss der Runde verpasst. Beim FV Illertissen II gab es eine knappe, aber durchaus verdiente Pleite. Altin Kasumaj erzielte acht Minuten nach der Pause das einzige Tor der Partie und dementsprechend den Siegtreffer für die Gastgeber.
FV Illertissen II – TSV Jetzendorf 1:0
FV Illertissen II: Valentin Rommel, Lucas Wentzel, Ben Emci (78. Paul Gerhardt), Samuel Mirakaj, Luca Bachthaler, Maximilian Merkel, Eray Sönmez, Altin Kasumaj (78. Endrit Shala), Aaron Martin, Max Bock (70. Niveto Caciel) - Trainer: Herbert Sailer
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist (82. Lukas Spielvogel), Thomas Nefzger, Dominik Schloßbauer (66. Ulli Schreier), Tim Greifenegger, Alexander Beiz, Lukas Endres, Benedikt Holzmeier (76. Franz Wenger), Stefan Stöckl (57. Felix Heckmeier), Florian Kobold (66. Lorenz Kirmair) - Trainer: Markus Pöllner
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München)
Tore: 1:0 Altin Kasumaj (53.)
Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Wir sind mit dem heutigen Spiel sehr zufrieden. Bei super Wetter und einer tollen Kulisse hat die Mannschaft von Anfang an ein gutes Spiel gezeigt und ist sehr dominant aufgetreten. Dass wir bereits in der 17. Minute in Führung gegangen sind, hat uns natürlich gutgetan. Leider haben wir es zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasst, den Deckel draufzumachen. Umso länger es beim 1:0 blieb, desto gefährlicher wurde es dann auch. Ehekirchen hatte zwei gute Chancen, die wir gerade noch so entschärfen konnten. Umso größer war dann natürlich die Erlösung mit dem 2:0. Jetzt freuen wir uns auf das Finale um den zweiten Platz am Samstag gegen TSV Hollenbach."
Der FSV Pfaffenhofen erlebte am Samstag einen Sahne-Tag. Vor einer Kulisse von 500 Zuschauern holte sich die Dietrich-Elf einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen. Daniel Zanker eröffnete das Spiel in der 19. Minute, Michale Senger traf in der 84. Minute zum 2:0 und Luka Brudtloff bescherte in der Nachspielzeit das 3:0-Endergebnis für den FSV (90.+12 Minute).
FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Ehekirchen 3:0
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker (68. Jonas Redl), Simon Berger, Sebastian Waas (77. Manuel Riebold), Paul Starzer, Paolo Cipolla (58. Thomas Rausch), Michael Senger, Simon Heigl, Maurice Untersänger (79. Luka Brudtloff), Stefan Liebler (90. Samuel Zrieschling) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Lucas Labus, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Leon Lauber, Michael Bauer, Jonas Halbmeyer, Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger, Jakob Schmid - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Daniel Zanker (19.), 2:0 Michael Senger (84.), 3:0 Luka Brudtloff (90.+12)
Mit 3:2 verlor der TSV Dachau beim TSV Schwabmünchen. Maximilian Ascher brachte die Hausherren nach 18 Minuten in Front, Maik Uhde erhöhte kurze Zeit später (34.). In der zweiten Hälfte konnte John Haist in der 55. Minute verkürzen. Kurz vor Schluss fielen noch zwei Treffer: Richard Gumpinger stellte auf 3:1 (87.), drei Minuten später traf Schwabmünchens Teo Köbler ins eigene Netz. Dachau steht im Tabellenmittelfeld vorerst weiter auf dem siebten Platz.
TSV Schwabmünchen – TSV 1865 Dachau 3:2
TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid, Tim Uhde (46. Maximilian Högg), Maximilian Aschner (85. Fabio Hacker), Matteo Di Maggio (76. Teo Köbler), Philipp Boyer, Noah Kusterer, Konstantin Ott (58. Muhammed Emirzeoglu), Maik Uhde, Richard Gumpinger - Trainer: Emanuel Baum
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic (58. Alskandar Banipal), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo (67. Georgios Dafermos), Nikolaus Grotz (58. Berkant Barin), Leon Pfeiffer (80. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Sebastian Löser (58. Kerim Özdemir), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Maximilian Aschner (18.), 2:0 Maik Uhde (34.), 2:1 John Haist (55.), 3:1 Richard Gumpinger (87.), 3:2 Teo Köbler (90. Eigentor)
Der SV Manching und der SV Cosmos Aystetten trennten sich mit 2:2. Kevin Makowski traf für die Gäste in Minute 13, kurz vor der Dreißig-Minuten-Marke konnte Marcel Posselt egalisieren. Im zweiten Abschnitt drehte Daniel Schweiger die Partie zugunsten der Hausherren (72.), das letzte Wort hatte aber erneut Makowski mit seinem zweiten Treffer (88.). Manching ist Achter, Aystetten kann den Klassenerhalt noch nicht feiern - der Vorsprung auf einen Relegationsplatz beträgt nun zwei Punkte.
SV Manching – SV Cosmos Aystetten 2:2
SV Manching: Thomas Obermeier (70. Sebastian Steger), Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Johannes Dexl (46. Romeo Öxler), Dzenis Seferovic (74. Robel Kahsay), Rainer Meisinger (80. Dominik Brnadić), Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung (74. Kevin Csatari), Daniel Schweiger - Trainer: Cüneyt Köz
SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Raphael Marksteiner, Arlind Qarri, Philipp Toth (67. Pascal Mader), Sebastian Kempf, David Schwab (67. Dejan Mijailovic), Dejan Durašinović (51. Dominik Isufi), Marcel Burda, Kevin Makowski, Elija Hanrieder (82. Hazem Ibrahim) - Trainer: Thomas Hanselka
Schiedsrichter: Patrick Höfer (Nürnberg) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Kevin Makowski (13.), 1:1 Marcel Posselt (27.), 2:1 Daniel Schweiger (72.), 2:2 Kevin Makowski (88.)
Ebenfalls mit 2:2 trennten sich der TSV Aindling und der SC Oberweikertshofen. Erst im zweiten Durchgang fielen die Treffer, Christoph Sdzuy war nach exakt einer gespielten Stunde der erste Torschütze. In den folgenden Minuten konnte Aindling die Partie durch die Tore von Laurin Völlmerk und Markus Kugler auf den Kopf stellen (63. und 65.). Der eingewechselte Bryan Stubhan bescherte Oberweikertshofen mit dem 2:2 zwar einen Punkt, der sichere Abstieg als Schlusslicht ist nun aber in Stein gemeißelt. Aindling steht auf dem elften Platz.
TSV Aindling – SC Oberweikertshofen 2:2
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, David Burghart, Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, Moritz Wagner, Jonas Müller (67. Samuel Thang), Ibrahim Neziri (62. Nico Baumeister), Leon Göttinger (84. Luca Gießer), Laurin Völlmerk, Markus Kugler - Trainer: Florian Fischer
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber (69. Kilian Lachmayr), Christoph Sdzuy, Fabian Willibald (46. Moritz Leibelt), Lukas Kopyciok (46. Bohdan Andrusyk), Elias Eck, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (75. Bryan Stubhan), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 92
Tore: 0:1 Christoph Sdzuy (60.), 1:1 Laurin Völlmerk (63.), 2:1 Markus Kugler (65.), 2:2 Bryan Stubhan (81.)