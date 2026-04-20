LL SW 🗣: FSV Pfaffenhofen besteht "enorme Herausforderung" 30. Spieltag der Landesliga Südwest Bayern von Sarah Georgi · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser

Der FSV Pfaffenhofen kassierte im Spiel gegen Rain eine frühe Rote Karte, – Foto: Gerd Jung

Der TSV Jetzendorf hat sich am Sonntag mit einem klaren Sieg über den FC Stätzling den Klassenerhalt so gut wie gesichert. Der SV Manching machte mit einem Last-Second-Sieg über den TSV Aindling einen großen Schritt in die selbe Richtung. Der FSV Pfaffenhofen musste in langer Unterzahl in Rain kämpfen.

Spiele am Sonntag:

Was für eine Achterbahnfahrt! Der SV Manching hat das Auswärtsspiel beim TSV Aindling mit der letzten Aktion für sich entschieden und damit einen ganz großen Satz in Richtung Verbleib in der Landesliga gemacht.

Zwischenzeitlich sah es jedoch überhaupt nicht danach aus. In einer durchaus chancenreichen Partie vergaben die Hauherren die Topgelegenheit auf die Führung. Doch Sebastian Steger parierte einen Elfmeter gegen Moritz Wagner. Auch der Nachschuss fand nicht den Weg ins Tor. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit schoss dann Marcel Posselt den SVM fast aus dem Nichts zum Sieg. TSV Aindling – SV Manching 0:1

TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, Moritz Wagner, Nico Gastl (83. Nico Baumeister), Jonas Müller, Leon Göttinger (63. Ibrahim Neziri), Markus Kugler - Trainer: Florian Fischer - Co-Trainer: Benjamin Woltmann

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler (70. Daniel Schweiger), Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell)

Tore: 0:1 Marcel Posselt (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Moritz Wagner (TSV Aindling) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Steger (28.).

Dem TSV Jetzendorf ist der direkte Klassenerhalt eigentlich nur noch theoretisch zu nehmen. Der Tabellenzehnte hat mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den FC Stätzling den Vorsprung auf die Relegationsplätze auf zwölf Punkte ausgebaut. Zudem hat der TSV das bessere Torverhältnis als die Konkurrenz und weniger Partien absolviert. Stefan Stöckl legte den Grundstein für den Erfolg. Mitte der ersten Halbzeit erzielte der Doppelpacker seinen ersten Treffer. Kurz vor der Pause erhöhte Tim Greifenegger. Nach knapp einer Stunde machte Stöckl mit seinem zweiten Tor endgültig den Deckel drauf. TSV Jetzendorf – FC Stätzling 3:0 TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Tim Greifenegger, Markus Pöllner, Julius Donnert (76. Alexander Beiz), Leon Nuhanovic (83. Benedikt Holzmeier), Stefan Stöckl (68. Florian Kobold), Felix Heckmeier (71. Lukas Spielvogel), Stefan Nefzger - Trainer: Markus Pöllner - Co-Trainer: Wlad Beiz

FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Nick Sautter (46. Maximilian Reitmeier), Luca Rossa, Mert Sert, Luis Lindermayr, Tim Sautter (64. Paul Iffarth), Luca Lenz, Johannes Kraus (46. Koray Can), Elia Giordanelli (64. Alexander Seifert), Daniel Palluch (55. Endrit Ahmeti) - Trainer: Loris Horn - Trainer: Raffael Semke

Schiedsrichter: Leon Dr. Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Stefan Stöckl (22.), 2:0 Tim Greifenegger (41.), 3:0 Stefan Stöckl (58.) Spiele am Samstag:

Am Samstag empfing Dachau den SSV Niedersonthofen. Nach der Auswärtsniederlage gegen den TSV Aindling fand der TSV wieder in die Erfolgsspur. John Haist brachte die Gastgeber früh in Führung (6.). Etwas später erhöhte Dino Burkic mit seinem Treffer auf 2:0 (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine. Im zweiten Durchgang ließ Lorenz Knöferl die Heimfans erneut mit seinem Tor zum 3:0 Jubeln (57.). Damit klettert Dachau auf den achten Platz, während Niedersonthofen den Sprung ans rettende Ufer verpasst. TSV 1865 Dachau – SG Niedersont./Martinsz. 3:0

TSV 1865 Dachau: Valentin Kriegel, Ivan Ivanovic, Kerim Özdemir (75. Alskandar Banipal), Fabien Ngounou Djayo (82. Stefan Vötter), Nikolaus Grotz (68. Antonios Masmanidis), Leon Pfeiffer, Sven Kosel (75. Sebastian Mitterhuber), Luca Friederich (75. Sebastian Löser), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Sebastian Perner (65. Alexander Lechner), Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Maximilian Mayer, Kilian Durach, Maximilian Gebhart, Simon Frasch (76. Andreas Abend), Lenni Tröber, Fabian Maderholz - Spielertrainer: Felix Thum

Schiedsrichter: Leopold Kellner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 John Haist (6.), 2:0 Dino Burkic (19.), 3:0 Lorenz Knöferl (57.)

Gelb-Rot: Maximilian Mayer (86./SG Niedersont./Martinsz./)





