LL SW 🗣: FSV Pfaffenhofen besteht "enorme Herausforderung"

Der TSV Jetzendorf hat sich am Sonntag mit einem klaren Sieg über den FC Stätzling den Klassenerhalt so gut wie gesichert. Der SV Manching machte mit einem Last-Second-Sieg über den TSV Aindling einen großen Schritt in die selbe Richtung. Der FSV Pfaffenhofen musste in langer Unterzahl in Rain kämpfen.
Was für eine Achterbahnfahrt! Der SV Manching hat das Auswärtsspiel beim TSV Aindling mit der letzten Aktion für sich entschieden und damit einen ganz großen Satz in Richtung Verbleib in der Landesliga gemacht.
Zwischenzeitlich sah es jedoch überhaupt nicht danach aus. In einer durchaus chancenreichen Partie vergaben die Hauherren die Topgelegenheit auf die Führung. Doch Sebastian Steger parierte einen Elfmeter gegen Moritz Wagner. Auch der Nachschuss fand nicht den Weg ins Tor. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit schoss dann Marcel Posselt den SVM fast aus dem Nichts zum Sieg.
TSV Aindling – SV Manching 0:1
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Marco Ruppenstein, Anton Schöttl, Moritz Wagner, Nico Gastl (83. Nico Baumeister), Jonas Müller, Leon Göttinger (63. Ibrahim Neziri), Markus Kugler - Trainer: Florian Fischer - Co-Trainer: Benjamin Woltmann
SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Romeo Öxler (70. Daniel Schweiger), Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell)
Tore: 0:1 Marcel Posselt (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Moritz Wagner (TSV Aindling) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Steger (28.).
Dem TSV Jetzendorf ist der direkte Klassenerhalt eigentlich nur noch theoretisch zu nehmen. Der Tabellenzehnte hat mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den FC Stätzling den Vorsprung auf die Relegationsplätze auf zwölf Punkte ausgebaut. Zudem hat der TSV das bessere Torverhältnis als die Konkurrenz und weniger Partien absolviert.
Stefan Stöckl legte den Grundstein für den Erfolg. Mitte der ersten Halbzeit erzielte der Doppelpacker seinen ersten Treffer. Kurz vor der Pause erhöhte Tim Greifenegger. Nach knapp einer Stunde machte Stöckl mit seinem zweiten Tor endgültig den Deckel drauf.
TSV Jetzendorf – FC Stätzling 3:0
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Tim Greifenegger, Markus Pöllner, Julius Donnert (76. Alexander Beiz), Leon Nuhanovic (83. Benedikt Holzmeier), Stefan Stöckl (68. Florian Kobold), Felix Heckmeier (71. Lukas Spielvogel), Stefan Nefzger - Trainer: Markus Pöllner - Co-Trainer: Wlad Beiz
FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Nick Sautter (46. Maximilian Reitmeier), Luca Rossa, Mert Sert, Luis Lindermayr, Tim Sautter (64. Paul Iffarth), Luca Lenz, Johannes Kraus (46. Koray Can), Elia Giordanelli (64. Alexander Seifert), Daniel Palluch (55. Endrit Ahmeti) - Trainer: Loris Horn - Trainer: Raffael Semke
Schiedsrichter: Leon Dr. Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Stefan Stöckl (22.), 2:0 Tim Greifenegger (41.), 3:0 Stefan Stöckl (58.)
Am Samstag empfing Dachau den SSV Niedersonthofen. Nach der Auswärtsniederlage gegen den TSV Aindling fand der TSV wieder in die Erfolgsspur. John Haist brachte die Gastgeber früh in Führung (6.). Etwas später erhöhte Dino Burkic mit seinem Treffer auf 2:0 (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine. Im zweiten Durchgang ließ Lorenz Knöferl die Heimfans erneut mit seinem Tor zum 3:0 Jubeln (57.). Damit klettert Dachau auf den achten Platz, während Niedersonthofen den Sprung ans rettende Ufer verpasst.
TSV 1865 Dachau – SG Niedersont./Martinsz. 3:0
TSV 1865 Dachau: Valentin Kriegel, Ivan Ivanovic, Kerim Özdemir (75. Alskandar Banipal), Fabien Ngounou Djayo (82. Stefan Vötter), Nikolaus Grotz (68. Antonios Masmanidis), Leon Pfeiffer, Sven Kosel (75. Sebastian Mitterhuber), Luca Friederich (75. Sebastian Löser), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll
SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Lukas Mayr, Sebastian Perner (65. Alexander Lechner), Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Maximilian Mayer, Kilian Durach, Maximilian Gebhart, Simon Frasch (76. Andreas Abend), Lenni Tröber, Fabian Maderholz - Spielertrainer: Felix Thum
Schiedsrichter: Leopold Kellner - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 John Haist (6.), 2:0 Dino Burkic (19.), 3:0 Lorenz Knöferl (57.)
Gelb-Rot: Maximilian Mayer (86./SG Niedersont./Martinsz./)
Der SC Oberweikertshofen ging erneut leer aus. Am Samstag empfing der SCO den Tabellenzweiten, den 1. FC Sonthofen und die Sensation blieb aus. Maurice Jaumann bescherte den Gästen noch in der ersten Hälfte die Führung (17.). Auch im zweiten Durchgang war der Tabellenzweite zunächst am Drücker. Tobias Schmölz erhöhte auf 2:0 (42.). Dominik Wiedemann ließ die Gastgeber noch auf die Wende hoffen. In der 57. Spielminute traf er den gegnerischen Kasten und verkürzte auf 1:2. Das Wunder blieb aus und der SCO bildet weiterhin das Schlusslicht der Liga.
SC Oberweikertshofen – 1. FC Sonthofen 1:2
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Elias Eck, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (66. Yenal Strauß), Tino Karlitschek (81. Kilian Lachmayr), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo
1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon, Johnny Martin (59. Marc Lorenz) (95. Linus Eberle), Maurice Jaumann, Diar Blaku, Armin Bechter, Jannik Holzapfel, Marko Jozic, Sebastian Streit (59. Felix Graßl) - Trainer: Oleg Weber
Schiedsrichter: Sven Thoma (Ober-Mittelstreu) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maurice Jaumann (17.), 0:2 Tobias Schmölz (42.), 1:2 Dominik Widemann (57.)
Gelb-Rot: Maurice Jaumann (83./1. FC Sonthofen/)
Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Wir müssen der Mannschaft ein großes Kompliment für die gezeigte Leistung machen. Die frühe Rote Karte nach einer harten Entscheidung wegen einer Notbremse hat uns natürlich vor eine enorme Herausforderung gestellt. Umso beeindruckender war es, dass wir danach über weite Strecken des Spiels, trotz Unterzahl, die spielerisch dominante Mannschaft waren, und das auf einem schwierig zu bespielenden Rasen.
Auch nach dem Rückstand hat das Team eine tolle Moral bewiesen, nie aufgesteckt und sich den verdienten Ausgleich erarbeitet. Im weiteren Spielverlauf hatten wir sogar noch zwei gute Chancen, das Spiel komplett zu drehen.
Nach rund 80 Minuten in Unterzahl muss man am Ende mit dem Punkt zufrieden sein. Besonders hervorzuheben ist aber das gesamte Auftreten der Mannschaft und die spielerische Dominanz unter diesen Umständen. Genau diese Leistung und Einstellung wollen wir in die nächsten Spiele mitnehmen."
Der FSV Pfaffenhofen/Ilm musste im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer einstecken. Nach einer frühen Roten Karte gegen Simon Berger wegen einer Notbremse agierte die Elf von Daniel Zanker und Ludwig Dietrich fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl. In der 31. Minute konnte Gastgeber Rain/Lech diese zur Führung nutzen (Adam, 31.).
Bis auf den Ausgleich, welchen Sebastian Waas trotz einem Mann weniger für den FSV erzielen konnte (60.), blieb die Partie ohne weitere Treffer. Die Schlussphase wurde hitziger, sodass die Gäste nach gelb-rot das Spiel nur zu zehnt beendeten. Pfaffenhofen verlor mit einer Zeitstrafe in der Nachspielzeit auch noch Paolo Cipolla für die letzten Minuten.
TSV Rain/Lech – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Markus Lohner, Eric Adam (59. Robin Böhm), Lukas Müller, Laurin Bischofberger, Maximilian Schmidt, Dennis Lechner - Spielertrainer: Dominik Bobinger
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer (83. Samuel Zrieschling), Yasin Keskin (62. Maurice Untersänger), Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (56. Sebastian Waas), Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (62. Daniel Zanker), Stefan Liebler (74. Paolo Cipolla) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch
Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Eric Adam (31.), 1:1 Sebastian Waas (60.)
Rot: Simon Berger (11./FSV Pfaffenhofen/Ilm/Notbremse)
Gelb-Rot: Michael Knötzinger (90./TSV Rain/Lech/)