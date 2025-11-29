LL SW: FSV dominiert Stätzling - SCO gegen Jetzendorf abgesagt

Der Tabellendritte Pfaffenhofen gewinnt klar gegen den starken Aufsteiger Stätzling, die Begegnungen zwischen dem SV Manching und dem FC Kempten, sowie dem SC Oberweikertshofen und dem TSV Jetzendorf wurden abgesagt. Alle Spiele am 22. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Der FSV Pfaffenhofen schlägt den FC Stätzling deutlich. Schon in der dritten Minute brachte Maurice Untersänger die Hausherren auf die Siegerstraße. Stätzling konnte in der 22. Minute in Person von Alexander Seifert ausgleichen, mit dem 1:1 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang übernahm Pfaffenhofen dann das Kommando. Gabriel Hasenbichler brachte die Gastgeber in der 59. Minute wieder in Führung, in der 76. Minute erhöhte Luka Brudtloff auf 3:1.

Den Schlusspunkt besorgte dann ein Eigentor in der Nachspielzeit, das den 4:1-Endstand markierte. Der FSV Pfaffenhofen behauptet damit den dritten Platz in der Landesliga Südost, auch wenn die direkten Konkurrenten teilweise noch Spiele in der Hinterhand haben.