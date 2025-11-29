 2025-11-28T07:03:18.113Z

Der FSV Pfaffenhofen schlägt Aufsteiger FC Stätzling und überwintert auf Platz drei der Landesliga Südost.
Der FSV Pfaffenhofen schlägt Aufsteiger FC Stätzling und überwintert auf Platz drei der Landesliga Südost. – Foto: Horst Böhm, Jenni Maul

LL SW: FSV dominiert Stätzling - SCO gegen Jetzendorf abgesagt

22. Spieltag der Landesliga Südwest

Der Tabellendritte Pfaffenhofen gewinnt klar gegen den starken Aufsteiger Stätzling, die Begegnungen zwischen dem SV Manching und dem FC Kempten, sowie dem SC Oberweikertshofen und dem TSV Jetzendorf wurden abgesagt. Alle Spiele am 22. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiel am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
4
1
Abpfiff

Der FSV Pfaffenhofen schlägt den FC Stätzling deutlich. Schon in der dritten Minute brachte Maurice Untersänger die Hausherren auf die Siegerstraße. Stätzling konnte in der 22. Minute in Person von Alexander Seifert ausgleichen, mit dem 1:1 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang übernahm Pfaffenhofen dann das Kommando. Gabriel Hasenbichler brachte die Gastgeber in der 59. Minute wieder in Führung, in der 76. Minute erhöhte Luka Brudtloff auf 3:1.

Den Schlusspunkt besorgte dann ein Eigentor in der Nachspielzeit, das den 4:1-Endstand markierte. Der FSV Pfaffenhofen behauptet damit den dritten Platz in der Landesliga Südost, auch wenn die direkten Konkurrenten teilweise noch Spiele in der Hinterhand haben.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – FC Stätzling 4:1
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Samuel Zrieschling, Johannes Birkl (85. Manuel Riebold), Sebastian Waas, Paolo Cipolla (61. Jonas Redl), Michael Senger (88. Noah Bezjak), Thomas Rausch, Simon Heigl, Maurice Untersänger (66. Luka Brudtloff), Gabriel Hasenbichler, Stefan Liebler (61. Paul Starzer)
FC Stätzling: Fabian Rosner, Daniel Hadwiger (77. Edin Ganibegovic), Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Koray Can (46. Nick Sautter), Mert Sert, Luis Lindermayr, Luca Lenz, Endrit Ahmeti, Alexander Seifert (64. Daniel Palluch), Paul Iffarth (66. Johannes Kraus)
Tore: 1:0 Maurice Untersänger (3.), 1:1 Alexander Seifert (22.), 2:1 Gabriel Hasenbichler (59.), 3:1 Luka Brudtloff (76.), 4:1 Alexander Meixner (90.+3 Eigentor)

Spiel am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
Abgesagt

Abgesagte Spiele

Heute, 14:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
Abgesagt

Spiele ohne oberbayrische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00live

Paul RuserAutor