LL SW 🗣: Enge Spiele und eine souveräne Spitze. Tabellenspitze ohne Punktverlust; Tabellenkeller punktlos+++3. Spieltag in der Landesliga Südwest von pab · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Altin Kasumaj trifft zum zwischenzeitlichen 1:0 für den Spitzenreiter FV Illertissen II – Foto: Jenni Maul

Die Zweitvertretung des FVI verteidigt die Tabellenführung souverän gegen Dachau. Sonthofen belohnt sich nicht. Aufsteiger Neuburg wartet weiterhin auf den ersten Punkt und am Sonntag komplettiert Memmingen mit einem 1:0 über Gersthofen den dritten Spieltag der Landesliga Südwest

Im Vöhlin-Stadion traf der FV Illertissen am 1. August 2026 auf den TSV 1865 Dachau. Vor 56 Zuschauern brachte Altin Kasumaj Illertissen in der 39. Minute mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Luca Bachthaler in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bachthaler selbst auf 2:0, nachdem er von Kasumaj bedient wurde. In der 74. Minute erhielt Lucas Wentzel von Illertissen eine rote Karte, doch die Gastgeber brachten den Sieg souverän über die Zeit. Der 1.FC Sonthofen belohnt sich trotz Schlussoffensive nicht

Im Georg-Weber-Stadion trafen am Samstag die Teams von TSV Rain/Lech und 1. FC Sonthofen aufeinander. Maximilian Schmidt brachte die Heimmannschaft früh in der zehnten Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur fünf Minuten später verwandelte Fabian Kroh einen Elfmeter für Sonthofen, nachdem Diar Blaku gefoult wurde. In der zweiten Halbzeit sicherte Paul Schmidt mit einem Treffer nach Vorlage von Michael Knötzinger den 2:1-Sieg für Rain/Lech. 270 Zuschauer erlebten ein spannendes Landesliga-Duell. Aufsteiger Neuburg verliert in der Nachspielzeit den ersten Punkt

In der 92. Minute zerstörte Marian Halder vom FC Kempten mit dem 2:1 die Hoffnung auf den ersten Punkt für den VfR Neuburg. Felix Thum brachte die Gäste in der 40. Minute mit einem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von Yannis Güllüyan in Führung. Kurz nach der Pause, in der 47. Minute, glich Sebastian Habermeyer für Neuburg aus. Vorbereitet von Niklas Neumair sicherten sich die Kemptner doch noch die drei Punkte. Schiedsrichter Niklas Braun leitete das Spiel vor 125 Zuschauern in der Sparkassen-Arena. Eigentor entscheidet Spiel zugunsten des FC Memmingen

Zum Abschluss des 3. Spieltags traf im BBZ-Stadion die Zweitvertretung des FC Memmingen auf den TSV Gersthofen. In der 17. Minute fiel das einzige Tor des Spiels – ein unglückliches Eigentor von Adnan Muminovic, das Memmingen in Führung brachte. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb es bei diesem Ergebnis, was Memmingen die nächsten drei Punkte und Platz fünf sicherte. Absteiger Augsburg holt den ersten Saisonerfolg

Im DOTLUX Fußballpark Weißenburg trafen am Samstag im Duell der beiden punktlosen, der TSV 1860 Weißenburg auf Türkspor Augsburg. In einer umkämpften Partie, die von 124 Zuschauern verfolgt wurde, erzielte Diego Dragone in der 34. Minute das erste Tor für die Gäste aus Augsburg, nachdem Enes Malik Can ihn mustergültig bedient hatte. In der 87. Minute, erhöhte Hazem Ibrahim auf 2:0. Trotz einiger Bemühungen der Gastgeber muss sich Weißenburg auch im dritten Saisonspiel geschlagen geben und reiht sich vor Tabellenschlusslicht Neuburg auf Platz 17 ein. Trotz doppelter Überzahl verliert Aystetten gegen Bobingen

Im Duell zwischen SV Cosmos Aystetten und TSV Bobingen setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Elias Ruf brachte Bobingen früh in der zehnten Minute in Führung. In der 76. Minute erhöhte Mattis Junker auf 2:0, ehe er nur zwei Minuten später die Gelb-Rote Karte sah. Kurios dabei: Sandro Burghard vom TSV Bobingen flog nur zehn Minuten früher auch mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz doppelter Überzahl konnte Aystetten nur den Anschlusstreffer in der 86. Minute erzielen, zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Jetzendorf kassiert erste Saisonniederlage

Im Offino-Stadion trafen am Freitagabend der VfB Durach und der TSV Jetzendorf aufeinander. Die 234 Zuschauer sahen eine intensive Partie, die von beiden Teams geprägt war. Bereits in der zehnten Minute hatte Durach eine große Chance, doch Jetzendorfs Greifi klärte auf der Linie. Nur eine Minute später scheiterte Frederic Rist von Jetzendorf allein vor dem Duracher Keeper. In der 34. Minute war Manuel Methfessel nah dran, doch Witte parierte stark. Der entscheidende Moment fiel in der 50. Minute: Gregor Mürkl nutzte einen zu kurzen Rückpass und schob zum 1:0 für Durach ein. In der Folge blieb das Spiel spannend, doch weitere Tore fielen nicht. Stätzling spielt Remis

In einem spannenden Duell in der Landesliga Südwest trennten sich der FC Stätzling und der SC Olching mit 2:2. Paul Iffarth brachte Stätzling in der 31. Minute mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Luca Lenz in Führung. Nach der Halbzeit glich Ferenc Ambrus per Elfmeter für Olching aus (51.). Joshua Cana Cedano brachte die Gäste in der 76. Minute mit einem Treffer in Front. Doch in der Nachspielzeit verwandelte Iffarth erneut einen Elfmeter und sicherte Stätzling den Punkt. Aindling verliert, Manching festigt sich auf Platz 2