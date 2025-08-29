 2025-08-28T05:22:00.927Z

Vergangene Woche konnte Dachau in Aystetten siegen. Folgt heute der nächste Dreier?
Vergangene Woche konnte Dachau in Aystetten siegen. Folgt heute der nächste Dreier? – Foto: Dieter Metzler

LL SW: Ehekirchen chancenlos in Dachau - Illertissen II siegt mit Mühe

9. Spieltag der Landesliga Südwest

Der 9. Spieltag der Landesliga Südwest beginnt mit zwei Freitagabendpartien. Dachau empfängt Ehekirchen, beide Teams stehen mit je sieben Zählern im unteren Tabellendrittel. Illertissen II, die bisher vier Siege und drei Niederlagen vorzuweisen haben, spielen gegen den Tabellenletzten aus Manching. Der Spieltag im Live-Ticker.

Spiele am Freitag

Heute, 18:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
5
0
Abpfiff

Der TSV 1865 überrollte den FC Ehekirchen mit 5:0. Ein Doppelschlag von John Haist und Sebastian Löser innerhalb von drei Minuten brachte die 2:0-Halbzeitführung (36. und 39.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Kerim Özdemir und Leon Pfeiffer für eine komfortable 4:0-Führung (49. und 55.), die durch den zweiten Treffer von Haist vergoldet wurde (69.). Mit dem Dreier klettern die Dachauer zumindest vorübergehend auf den zehnten Platz, Ehekirchen bleibt erstmal auf Rang 15.

TSV 1865 Dachau – FC Ehekirchen 5:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Kerim Özdemir, Anthony Manuba (85. Ardian Islami), Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (78. Emilio D'Avanzo), Sebastian Löser (73. Antonios Masmanidis), Berkant Barin, Lorenz Knöferl (85. Manuel Ntum), John Haist - Trainer: Christian Doll
FC Ehekirchen: Korbinian Neumaier, Jakob Schaller, Peter Füger, Benedikt Bottenschein, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals (65. Metehan Tozakoglu), Nicolas Ledl, Florian Ettenreich (73. Louis Gschwender), Leon Lauber (45. Maximilian Koschig), Christoph Hollinger, Jakob Schmid (73. Michael Bauer) - Trainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser
Schiedsrichter: Jakob Baier - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 John Haist (36.), 2:0 Sebastian Löser (39.), 3:0 Kerim Özdemir (49.), 4:0 Leon Pfeiffer (55.), 5:0 John Haist (69.)

Heute, 19:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
SV Manching
SV ManchingManching
3
1
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
14:00

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
17:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
17:00

Spiele am Sonntag

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
14:00live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
15:30

