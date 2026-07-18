LL SW: Durach jubelt gegen Dachau – Jetzendorf demontiert Neuburg

Was für ein Auftakt für den TSV Jetzendorf. Beim Aufsteiger VfR Neuburg erzielte die Mannschaft am Donnerstagabend sieben Tore. Bereits in der fünften Spielminute bekam der TSV einen Foulelfmeter zugesprochen, den Leon Nuhanovic verwandelte. In der 36. Minute erhöhte Teamkollege Luca Broncel auf 2:0.

Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. Danach drehten die Jetzendorfer weiter auf. Leon Heinzlmair machte spätestens mit seinem Doppelpack alles klar (51. & 58.). Ein weiterer Elfmeter, den Stefan Stöckl verwandelte (73.), sowie die Tore von Florian Kobold (78.) und Dominik Schloßbauer (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

VfR Neuburg – TSV Jetzendorf 0:7

VfR Neuburg: Dominik Jozinovic, Robert Hößl (53. Fatlind Talla), Sandi Omanovic, Moritz Bartoschek, Benedikt Bottenschein (84. Marijan Maričić), Sebastian Habermeyer, Nikolai Krzyzanowski (66. Jason Kifmann), Frederic Wytopil (66. Leon Bojaj), Daniel Rampertshammer (66. Flamur Idrizi), Efekan Eroglu, Leon Beran - Spielertrainer: Moritz Bartoschek - Spielertrainer: Sebastian Habermeyer

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Frederic Rist (61. Benedikt Wiegert), Thomas Nefzger (76. Dominik Schloßbauer), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, Julius Donnert, Leon Nuhanovic (70. David Raabe), Leon Heinzlmair, Stefan Stöckl (76. Florian Kobold), Luca Broncel (61. Niklas Schröder) - Co-Trainer: Stefan Kellner - spielender Co-Trainer: Tim Greifenegger - Trainer: Markus Pöllner

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 380

Tore: 0:1 Leon Nuhanovic (5. Foulelfmeter), 0:2 Luca Broncel (36.), 0:3 Leon Heinzlmair (51.), 0:4 Leon Heinzlmair (58.), 0:5 Stefan Stöckl (73. Foulelfmeter), 0:6 Florian Kobold (78.), 0:7 Dominik Schloßbauer (82.)

Rot: Leon Bojaj (83./VfR Neuburg/)

Spiel am Sonntag: