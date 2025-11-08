LL SW: Durach bezwingt Pfaffenhofen im Spitzenspiel – Dachau mit Remis

Spieltext Dachau 65 - FC Sonthofen

Um 13:00 Uhr trafen zwei alte Bekannte aufeinander. Dachau 65 empfing den FC Sonthofen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel das erste Tor. Top-Torschütze John Haist brachte die Gastgeber mit dem 1:0 (45 + 1) in Führung. Mit diesem Zwischenstand verließen beide Mannschaften das Feld in Richtung Kabine.

Nach der Pause nahmen die Gäste einen Dreifach-Wechsel vor. Dieser zeigte Wirkung: In der 63. Spielminute glich Diar Blaku mit dem 1:1 aus. Das Endergebnis war schließlich besiegelt. Beide Mannschaften profitierten von diesem Remis und rutschten aufwärts in der Tabelle.

TSV 1865 Dachau – 1. FC Sonthofen 1:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer (73. Antonios Masmanidis), Sven Kosel, Albin Zekiri (58. Kerim Özdemir), Sebastian Mitterhuber, Berkant Barin (87. Ruben Milla Nava), Dino Burkic (64. Sebastian Löser), Lorenz Knöferl (82. Georgios Dafermos), John Haist - Trainer: Christian Doll

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tobias Schmölz, Johnny Martin, Maurice Jaumann, Armin Bechter (46. Tim Lorenz), Jannik Holzapfel, Stefan Sucur (46. Musa Youssef), Marko Jozic (74. Marc Lorenz), Diar Blaku, Sebastian Streit (58. Phillip Simon), Andreas Hindelang - Trainer: Oleg Weber - Spielertrainer: Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 John Haist (45.+1), 1:1 Diar Blaku (63.)

Spiele am Sonntag: