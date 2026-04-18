LL SW: Dachau wieder in der Erfolgsspur - SCO geht erneut leer aus

Dachau holt den nächtsten Dreier – Foto: Jenni Maul

Am Samstag gewann Dachau souverän gegen den SSV Niedersonthofen und fand wieder in die Erfolgsspur. Der SC Oberweikertshofen ging erneut leer aus. Der Spieltag in Übersicht.

Am Samstag empfing Dachau den SSV Niedersonthofen. Nach der Auswärtsniederlage gegen den TSV Aindling fand der TSV wieder in die Erfolgsspur. John Haist brachte die Gastgeber früh in Führung (6.). Etwas später erhöhte Dino Burkic mit seinem Treffer auf 2:0 (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Kabine. Im zweiten Durchgang ließ Lorenz Knöferl die Heimfans erneut mit seinem Tor zum 3:0 Jubeln (57.). Damit klettert Dachau auf den achten Platz, während Niedersonthofen den Sprung ans rettende Ufer verpasst.

Der SC Oberweikertshofen ging erneut leer aus. Am Samstag empfing der SCO den Tabellenzweiten, den 1. FC Sonthofen und die Sensation blieb aus. Maurice Jaumann bescherte den Gästen noch in der ersten Hälfte die Führung (17.). Auch im zweiten Durchgang war der Tabellenzweite zunächst am Drücker. Tobias Schmölz erhöhte auf 2:0 (42.). Dominik Wiedemann ließ die Gastgeber noch auf die Wende hoffen. In der 57. Spielminute traf er den gegnerischen Kasten und verkürzte auf 1:2. Das Wunder blieb aus und der SCO bildet weiterhin das Schlusslicht der Liga.



SC Oberweikertshofen – 1. FC Sonthofen 1:2

SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald, Bryan Stubhan, Elias Eck, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (66. Yenal Strauß), Tino Karlitschek (81. Kilian Lachmayr), Dominik Widemann - Trainer: Paolo Maiolo

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon, Johnny Martin (59. Marc Lorenz) (95. Linus Eberle), Maurice Jaumann, Diar Blaku, Armin Bechter, Jannik Holzapfel, Marko Jozic, Sebastian Streit (59. Felix Graßl) - Trainer: Oleg Weber

Schiedsrichter: Sven Thoma (Ober-Mittelstreu) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maurice Jaumann (17.), 0:2 Tobias Schmölz (42.), 1:2 Dominik Widemann (57.)

Gelb-Rot: Maurice Jaumann (83./1. FC Sonthofen/)

Spiel am Freitag:

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm musste im Kampf um den Aufstieg einen Dämpfer einstecken. Nach einer frühen Roten Karte gegen Simon Berger wegen einer Notbremse agierte die Elf von Daniel Zanker und Ludwig Dietrich fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl. In der 31. Minute konnte Gastgeber Rain/Lech diese zur Führung nutzen (Adam, 31.). Bis auf den Ausgleich, welchen Sebastian Waas trotz einem Mann weniger für den FSV erzielen konnte (60.), blieb die Partie ohne weitere Treffer. Die Schlussphase wurde hitziger, sodass die Gäste nach gelb-rot das Spiel nur zu zehnt beendeten. Pfaffenhofen verlor mit einer Zeitstrafe in der Nachspielzeit auch noch Paolo Cipolla für die letzten Minuten. TSV Rain/Lech – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:1

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Markus Lohner, Eric Adam (59. Robin Böhm), Lukas Müller, Laurin Bischofberger, Maximilian Schmidt, Dennis Lechner - Spielertrainer: Dominik Bobinger

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer (83. Samuel Zrieschling), Yasin Keskin (62. Maurice Untersänger), Simon Berger, Paul Starzer, Michael Senger, Jonas Redl (56. Sebastian Waas), Thomas Rausch, Simon Heigl, Luka Brudtloff (62. Daniel Zanker), Stefan Liebler (74. Paolo Cipolla) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich - spielender Co-Trainer: Thomas Rausch

Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Eric Adam (31.), 1:1 Sebastian Waas (60.)

Rot: Simon Berger (11./FSV Pfaffenhofen/Ilm/Notbremse)

Gelb-Rot: Michael Knötzinger (90./TSV Rain/Lech/)

Spiele am Sonntag: