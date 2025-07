LL SW: Dachau verliert knapp - Manching ebenfalls mit Nullnummer

Der SV Manching musste sich beim Liga-Neuling TSV Hollenbach mit 0:3 geschlagen geben. Vor 520 Zuschauern brachte Elias Rusinger, einer von drei Ruisingern in der Startelf, die Heimmanschaft in der 59. Minute in Führung. Michael Schäfer baute diese aus (80.), ehe der eine Minute zuvor eingewechselte Luis Hungbaur in der 83. Minute zum Endstand für Hollenbach traf.

Für den SV Manching hieß es ohne Punkte wieder die Heimreise antreten. Die Vorbereitung der Manchinger war ebenso durchwachsen. Nur einen Sieg gab es in den Testspielen zu verbuchen.

TSV Hollenbach – SV Manching 3:0

TSV Hollenbach: Florian Hartmann, Martin Knauer, Simon Ruisinger, Michael Fischer, Samuel Higl, Elias Ruisinger (82. Luis Hungbaur), Fatih Cosar, Florian Leitenmayer, Maximilian Zeyer, Jonas Ruisinger (78. Lukas Falk), Michael Schäfer - Trainer: Christoph Burkhard - Trainer: Daniel Zweckbronner - Trainer: Fatih Cosar

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Romeo Öxler (46. Emanuel Gstettner), Tobias Vollnhals (65. Dzenis Seferovic), Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Luca Bienek (78. Emrah Ahmetovic), Nico Daffner, Fabian Neumayer, Leon Peric (65. Johannes Dexl) - Trainer: Cüneyt Köz - Trainer: Rainer Meisinger

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 520

Tore: 1:0 Elias Ruisinger (59.), 2:0 Michael Schäfer (80.), 3:0 Luis Hungbaur (83.)