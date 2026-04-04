LL SW: Dachau siegt trotz Unterzahl, spätes Drama im Kellerduell

Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen und der Vorletzte FC Memmingen II teilen sich die Punkte, der TSV 1865 Dachau dreht einen Rückstand und gewinnt gegen den direkten Tabellennachbarn TSV Jetzendorf. Alle Spiele am 28. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.
Das Kellerduell zwischen dem SC Oberweikertshofen und dem FC Memmigen II endet mit einem Remis. In einer über lange Zeit torlosen Partie wurde es erst in der Schlussphase richtig dramatisch. Dominik Widemann erzielte in der 87. Minute das 1:0 für die Gastgeber und schaffte so den vermeintlichen Lucky Punch. Memmingen schlug jedoch nur zwei Minuten später noch einmal zurück, Flemming Schug glich die Begegnung wieder aus (89.)
Somit blieb es letztendlich doch bei einer Punkteteilung, die keiner Mannschaft im Abstiegskampf wirklich weiterhilft.
SC Oberweikertshofen – FC Memmingen II 1:1
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert (73. Marco Dzwonik), Valentin Hueber, Christoph Sdzuy (71. Bohdan Andrusyk), Fabian Willibald, Bryan Stubhan (91. Kilian Lachmayr), Lukas Kopyciok, Elias Eck, Nabil Tcha-Zodi, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (50. Moritz Leibelt), Dominik Widemann
FC Memmingen II: Felix Unger, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Luis Göppel, Flemming Schug, David Reichert, Kenan Bajramovic, Michael Bergmann, Luan Fusaro, Felix Geiger (71. Marvin Lang), Moritz Henkel (71. Semih Nergiz)
Tore: 1:0 Dominik Widemann (87.), 1:1 Flemming Schug (89.)
Der TSV 1865 Dachau setzt sich gegen den TSV Jetzendorf durch. Zunächst gingen die Hausherren noch in Führung, Stefan Stöckl erzielte in der 21. Minute das 1:0 für Jetzendorf. Nach der Pause drehten die Gäste allerdings auf, Dino Burkic gelang in der 54. Minute der Ausgleich.
In der Schlussphase schwächte sich Dachau dann selbst. Berkant Barin sah in der 76. Minute die rote Karte, seine Mannschaft ließ sich von der Unterzahl aber nicht ausbremsen. Lorenz Knöferl brachte Dachau in der 84. Minute in Führung, in der Nachspielzeit machte Luca Friederich mit dem 3:1 für die Gäste dann den Deckel drauf.
TSV Jetzendorf – TSV 1865 Dachau 1:3
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Frederic Rist, Bryan Beyreuther, Tim Greifenegger, Julius Donnert, Leon Nuhanovic, Lukas Endres (79. Benedikt Holzmeier), Stefan Stöckl, Niklas Schröder (75. Alexander Beiz), Stefan Nefzger
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir (65. Sven Kosel), Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Löser (94. Leonardo Kristic), Berkant Barin, Dino Burkic (94. Sebastian Mitterhuber), Lorenz Knöferl (87. Ivan Ivanovic), Antonios Masmanidis (74. Luca Friederich)
Tore: 1:0 Stefan Stöckl (21.), 1:1 Dino Burkic (54.), 1:2 Lorenz Knöferl (84.), 1:3 Luca Friederich (90.+2)
Rot: Berkant Barin (76./TSV 1865 Dachau/)
Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: "Das Team hat eine überragende Mannschaftsleistung gezeigt und sich den Sieg völlig verdient. Trotz einiger kurzfristiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle war klar zu sehen, dass wir uns auf jeden einzelnen Spieler verlassen können. Nach dem unglücklichen Start mit dem frühen 0:1 ist die Mannschaft ruhig geblieben, hat weiter an sich geglaubt und das Spiel gegen einen starken Gegner gedreht. Durch unser beherztes Auftreten haben wir uns am Ende auch das nötige Spielglück erarbeitet. Jetzt genießen wir die Osterfeiertage und danach richten wir den Fokus voll auf das kommende Heimspiel gegen Aindling."
Sebastian Graßl brachte den SV Manching in der 17. Minute in Front. Die Hausherren schwächten sich in der Folge mit der gelb-roten Rote von Rainer Meisinger selbst (44.). Nach dem Seitenwechsel glich Michael Senger nach einer guten Stunde aus, nur vier Minuten später stellte Stefan Liebler den Spielverlauf auf den Kopf. Pfaffenhofen klettert zumindest vorübergehend auf den dritten Platz, Manching ist aktuell Neunter.
SV Manching – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:2
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Johannes Dexl, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung (68. Daniel Schweiger), Fabian Neumayer (75. Romeo Öxler), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz - spielender Co-Trainer: Rainer Meisinger
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Daniel Zanker, Simon Berger, Paul Starzer (63. Yasin Keskin), Paolo Cipolla (70. Iman Nabi), Michael Senger, Jonas Redl, Simon Heigl (91. Noah Maysami), Luka Brudtloff (93. Raymond Kreizer), Stefan Liebler (94. Vladyslav Bukhalo) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Sebastian Graßl (17.), 1:1 Michael Senger (61.), 1:2 Stefan Liebler (65.)
Gelb-Rot: Rainer Meisinger (44./SV Manching/)