LL SW: Dachau siegt trotz Unterzahl, spätes Drama im Kellerduell 28. Spieltag der Landesliga Südwest von Ferdinand Gehlen · 04.04.2026, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der Krisengipfel zwischen dem SC Oberweikertshofen (blau) und dem FC Memmingen II endet nach einer dramatischen Schlussphase Unentschieden. – Foto: Maximilian Merkl

Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen und der Vorletzte FC Memmingen II teilen sich die Punkte, der TSV 1865 Dachau dreht einen Rückstand und gewinnt gegen den direkten Tabellennachbarn TSV Jetzendorf. Alle Spiele am 28. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Das Kellerduell zwischen dem SC Oberweikertshofen und dem FC Memmigen II endet mit einem Remis. In einer über lange Zeit torlosen Partie wurde es erst in der Schlussphase richtig dramatisch. Dominik Widemann erzielte in der 87. Minute das 1:0 für die Gastgeber und schaffte so den vermeintlichen Lucky Punch. Memmingen schlug jedoch nur zwei Minuten später noch einmal zurück, Flemming Schug glich die Begegnung wieder aus (89.)

Somit blieb es letztendlich doch bei einer Punkteteilung, die keiner Mannschaft im Abstiegskampf wirklich weiterhilft. SC Oberweikertshofen – FC Memmingen II 1:1

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert (73. Marco Dzwonik), Valentin Hueber, Christoph Sdzuy (71. Bohdan Andrusyk), Fabian Willibald, Bryan Stubhan (91. Kilian Lachmayr), Lukas Kopyciok, Elias Eck, Nabil Tcha-Zodi, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (50. Moritz Leibelt), Dominik Widemann

FC Memmingen II: Felix Unger, Linus Jarsch, Mike Gerhardt, Luis Göppel, Flemming Schug, David Reichert, Kenan Bajramovic, Michael Bergmann, Luan Fusaro, Felix Geiger (71. Marvin Lang), Moritz Henkel (71. Semih Nergiz)

Tore: 1:0 Dominik Widemann (87.), 1:1 Flemming Schug (89.)