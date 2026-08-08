Bezwang den FV Illertissen II: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Bruno Haelke
LL SW: Dachau siegt in Weißenburg - Jetzendorf bezwingt Illertissen II
5. Spieltag der Landesliga Südwest
von Paul Ruser · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
Am Samstag unterlag der FV Illertissen II dem TSV Jetzendorf, im Anschluss bezwang der TSV Dachau 1865 den TSV 1860 Weißenburg. Der Spieltag in der Übersicht.
Der FV Illertissen II muss nach der Niederlage gegen den TSV Jetzendorf die Pole Position an den FC Stätzling abdrücken. Benedikt Wiegert brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (35.), ehe Niklas Schröder mit seinem Treffer in der 75. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Zwar verkürzte Altin Kasumaj per Foulelfmeter noch auf 1:2 (85.), zu mehr reichte es für Illertissen II jedoch nicht mehr. In der Nachspielzeit flog Jetzendorfs David Raabe noch mit gelb-rot, am Spielausgang änderte das aber nichts mehr. Jetzendorf klettert auf den siebten Platz, Illertissen II ist nun Zweiter.
FV Illertissen II – TSV Jetzendorf 1:2
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci (75. Ardian Morina), Samuel Mirakaj, Paul Lutteri, Flemming Schug, Luca Bachthaler (22. Max Bock), Maximilian Merkel (69. Sami Kusumovic), Eray Sönmez, Aaron Martin, Dominik Sucic (56. Altin Kasumaj) - Spielertrainer: Ardian Morina
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Frederic Rist, Thomas Nefzger (73. Julius Donnert), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, David Raabe, Niklas Schröder (84. Dominik Schloßbauer), Felix Heckmeier (61. Luca Broncel), Florian Kobold (61. Lukas Endres), Benedikt Wiegert (90. Luca Walonka) - spielender Co-Trainer: Tim Greifenegger - Trainer: Markus Pöllner
Schiedsrichter: Richard Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Benedikt Wiegert (35.), 0:2 Niklas Schröder (75.), 1:2 Altin Kasumaj (85. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: David Raabe (94./TSV Jetzendorf/)
Der TSV 1860 Weißenburg bleibt weiter Tabellenletzter, gegen den TSV 1865 Dachau verlor man auf heimischem Rasen mit 0:2. Nikolaus Grotz brachte die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung (45.+1), ehe Ivan Ivanovic in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung sorgte (62.). Dachau steht nun auf dem achten Platz.
TSV 1860 Weißenburg – TSV 1865 Dachau 0:2
TSV 1860 Weißenburg: Maximilian Laub, Bastian Kehrstephan (70. Burak Ulucay), Alper Kayis, Jan Lenz (71. Mohammad Siddig), Rainier McKinzy II, Chase Giraudy, Robert Prohaska, Juan Lasso Angulo, Marcel Graf (78. Rayan Bounouhi), Mohamed Riahi (78. Tim Lotter), Mahfouz Moumouni (67. Tarik Nassam) - Co-Trainer: Tim Lotter
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic, Anthony Manuba, Ruben Milla Nava, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz (75. Albin Zekiri), Sven Kosel (90. Fabian Drescher), Paolo Cipolla (75. Sebastian Löser), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist (88. Georgios Dafermos) - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker)
Tore: 0:1 Nikolaus Grotz (45.+1), 0:2 Ivan Ivanovic (62.)
Spiele ohne oberbayerische Beteiligung