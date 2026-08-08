LL SW: Dachau siegt in Weißenburg - Jetzendorf bezwingt Illertissen II

Bezwang den FV Illertissen II: Der TSV Jetzendorf. – Foto: Bruno Haelke

Der FV Illertissen II muss nach der Niederlage gegen den TSV Jetzendorf die Pole Position an den FC Stätzling abdrücken. Benedikt Wiegert brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (35.), ehe Niklas Schröder mit seinem Treffer in der 75. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Zwar verkürzte Altin Kasumaj per Foulelfmeter noch auf 1:2 (85.), zu mehr reichte es für Illertissen II jedoch nicht mehr. In der Nachspielzeit flog Jetzendorfs David Raabe noch mit gelb-rot, am Spielausgang änderte das aber nichts mehr. Jetzendorf klettert auf den siebten Platz, Illertissen II ist nun Zweiter.