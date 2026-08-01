LL SW: Dachau geht leer aus - Olching mit Remis in Stätzling

Dachau verliert gegen Illertissen. – Foto: Jenni Maul

Am Samstag gastierte Dachau beim FV Illertissen II und der SC Olching war beim FC Stätzling zu Gast. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Nach dem 1:0-Sieg vergangene Woche ging der TSV 1865 Dachau beim FV Illertissen II leer aus. Die Zweitvertretung der Regionalligamannschaft gewann die Partie mit 2:0. Torschützen waren Altin Kasumaj (39.) und Luca Bachthalter (59.). Altin Kasumaj (39.) und Luca Bachthalter (59.) trafen für die Gastgeber. Auch die Rote Karte gegen Illertissen in der Schlussphase (74.) brachte den Dachauern keine Wende mehr.

FV Illertissen II – TSV 1865 Dachau 2:0

FV Illertissen II: Jakob Mayer, Lucas Wentzel, Leonard Kasper, Samuel Mirakaj, Paul Lutteri, Flemming Schug, Luca Bachthaler, Eray Sönmez (87. Jonathan Dolp), Altin Kasumaj (73. Dominik Sucic), Aaron Martin (90. Danis Jusufovic), Max Bock (83. Maximilian Merkel) - Spielertrainer: Ardian Morina

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic, Ruben Milla Nava, Sebastian Löser (71. Antonios Masmanidis), Nikolaus Grotz, Sven Kosel, Luca Friederich, Paolo Cipolla, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 56

Tore: 1:0 Altin Kasumaj (39.), 2:0 Luca Bachthaler (59.)

Rot: Lucas Wentzel (74./FV Illertissen II/)





Der SC Olching nahm beim FC Stätzling einen Punkt mit. Zuerst waren es die Gastgeber, welche 1:0 in Führung gingen (31.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich die beiden Mannschafte in die Pause. Im zweiten Durchgang traf der SC Olching doppelt: Ferenc Ambrus (51.) und Joshua Cana Cedano (76.) drehten auf 1:2. Ein Last-Minute-Strafstoß in der Nachspielzeit bescherte Stätzling schließlich noch das 2:2.

FC Stätzling – SC Olching 2:2

FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Markus Böck (86. Robin Rösch), Felix Mayer (87. Korosh Karimi), Mert Sert, Luis Lindermayr (62. Tim Sautter), Luca Lenz (78. Elia Giordanelli), Vincent Stegmiller, Endrit Ahmeti, Paul Iffarth - Trainer: Raffael Semke - Trainer: Miroljub Lopacanin

SC Olching: Leandro Percia Montani, Moritz Vollmer, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jakob Brugger, Fabio Dill, Jan Sostmann, Ferenc Ambrus (90. Connor Punzelt), Elias Schaffer (69. Joshua Cana Cedano), Collins Idukpaye (93. Iliyas Ramhi), Lionel Ndasi (87. Patrick Huljina) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Paul Iffarth (31.), 1:1 Ferenc Ambrus (51. Foulelfmeter), 1:2 Joshua Cana Cedano (76.), 2:2 Paul Iffarth (90. Foulelfmeter)

Spiele am Freitag:

Der VfB Durach setzt sich gegen den TSV Jetzendorf durch. In einer umkämpften Partie ging es zunächst mit einem 0:0 in die Pause. Das Tor des Tages fiel dann nur kurz nach Wiederbeginn. Gregor Mürkl erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Treffer und sicherte seiner Mannschaft damit den zweiten Saisonsieg und die entsprechenden drei Punkte.

VfB Durach – TSV Jetzendorf 1:0

VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber, Robin Brandmeir, Marcel Thiel (71. Manuel Durst), Timo Hössl (79. Fabian Hörmann), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (71. Marco Faller), Gregor Mürkl (72. Lukas Holderied), Mark Nosdrin (30. Simon Frasch), Manuel Methfessel, Luca Katzer

TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Frederic Rist (77. Felix Heckmeier), Thomas Nefzger (88. Markus Pöllner), Tim Greifenegger, Dustin Kothmair, Fabian Willibald, Leon Nuhanovic, David Raabe (67. Lukas Endres), Leon Heinzlmair, Florian Kobold (59. Niklas Schröder), Benedikt Wiegert

Tore: 1:0 Gregor Mürkl (50.)

Der SV Manching siegt knapp gegen den TSV Aindling. Rainer Meisner brachte die Gäste in der 26. Minute auf die Siegerstraße. Kurz nach der Pause schnürte Meisner seinen Doppelpack und erhöhte auf 2:0 für Manching. Die Hausherren konnten in der 64. Minute durch einen Treffr von Dominik Isufi zwar noch einmal verkürzen, der Ausgleich gelang dem TSV allerdings nicht mehr.