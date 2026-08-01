LL SW: Dachau geht leer aus - Olching mit Remis in Stätzling

Am Samstag gastierte Dachau beim FV Illertissen II und der SC Olching war beim FC Stätzling zu Gast. Alle Spiele am dritten Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.
Nach dem 1:0-Sieg vergangene Woche ging der TSV 1865 Dachau beim FV Illertissen II leer aus. Die Zweitvertretung der Regionalligamannschaft gewann die Partie mit 2:0. Torschützen waren Altin Kasumaj (39.) und Luca Bachthalter (59.). Altin Kasumaj (39.) und Luca Bachthalter (59.) trafen für die Gastgeber. Auch die Rote Karte gegen Illertissen in der Schlussphase (74.) brachte den Dachauern keine Wende mehr.
FV Illertissen II – TSV 1865 Dachau 2:0
FV Illertissen II: Jakob Mayer, Lucas Wentzel, Leonard Kasper, Samuel Mirakaj, Paul Lutteri, Flemming Schug, Luca Bachthaler, Eray Sönmez (87. Jonathan Dolp), Altin Kasumaj (73. Dominik Sucic), Aaron Martin (90. Danis Jusufovic), Max Bock (83. Maximilian Merkel) - Spielertrainer: Ardian Morina
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic, Ruben Milla Nava, Sebastian Löser (71. Antonios Masmanidis), Nikolaus Grotz, Sven Kosel, Luca Friederich, Paolo Cipolla, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 56
Tore: 1:0 Altin Kasumaj (39.), 2:0 Luca Bachthaler (59.)
Rot: Lucas Wentzel (74./FV Illertissen II/)
Der SC Olching nahm beim FC Stätzling einen Punkt mit. Zuerst waren es die Gastgeber, welche 1:0 in Führung gingen (31.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich die beiden Mannschafte in die Pause. Im zweiten Durchgang traf der SC Olching doppelt: Ferenc Ambrus (51.) und Joshua Cana Cedano (76.) drehten auf 1:2. Ein Last-Minute-Strafstoß in der Nachspielzeit bescherte Stätzling schließlich noch das 2:2.
FC Stätzling – SC Olching 2:2
FC Stätzling: Fabian Rosner, Alexander Meixner, Maximilian Pletschacher, Markus Böck (86. Robin Rösch), Felix Mayer (87. Korosh Karimi), Mert Sert, Luis Lindermayr (62. Tim Sautter), Luca Lenz (78. Elia Giordanelli), Vincent Stegmiller, Endrit Ahmeti, Paul Iffarth - Trainer: Raffael Semke - Trainer: Miroljub Lopacanin
SC Olching: Leandro Percia Montani, Moritz Vollmer, Kevin Roth, Florian Hofmann, Jakob Brugger, Fabio Dill, Jan Sostmann, Ferenc Ambrus (90. Connor Punzelt), Elias Schaffer (69. Joshua Cana Cedano), Collins Idukpaye (93. Iliyas Ramhi), Lionel Ndasi (87. Patrick Huljina) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Paul Iffarth (31.), 1:1 Ferenc Ambrus (51. Foulelfmeter), 1:2 Joshua Cana Cedano (76.), 2:2 Paul Iffarth (90. Foulelfmeter)
TSV Aindling – SV Manching 1:2
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Noah Menhart (82. Nico Gastl), Maximilian Heckel, Dominik Isufi, Christian Tögel, Anton Schöttl, Moritz Wagner (61. Benjamin Woltmann), Jonas Müller (56. David Bichlmeier), Ibrahim Neziri, Leon Göttinger (56. Patrick Stoll), Markus Kugler
SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Berkan Aydin, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Senih Fazlji, Vincent Amann, Daniel Schweiger (71. Dominik Brnadić), Emrah Ahmetovic (46. Jannik Röber), Kevin Csatari
Tore: 0:1 Rainer Meisinger (26.), 0:2 Rainer Meisinger (53.), 1:2 Dominik Isufi (64.)
Gelb-Rot: Ibrahim Neziri (90./TSV Aindling/)