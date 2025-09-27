 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ticker
Konnten im Kampf um die Klasse jubeln: Die Spieler des TSV Dachau.
Konnten im Kampf um die Klasse jubeln: Die Spieler des TSV Dachau. – Foto: Jenni Maul

LL SW: Dachau befreit sich - Jetzendorf stolpert - Pfaffenhofen klar

13. Spieltag der Landesliga Südwest

Der TSV Dachau konnte einen wichtigen Auswärtsdreier im Kampf um die Klasse einfahren. Sonthofen bezwang Oberweikertshofen, Pfaffenhofen ließ Rain/Lech im Verfolgerduell keine Chance. Am späten Nachmittag stolperte der Zweite Jetzendorf beim Aufsteiger Stätzling. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
1
2
Abpfiff

SG Niedersont./Martinsz. – TSV 1865 Dachau 1:2
SG Niedersont./Martinsz.: Lukas Frasch, Manuel Bayrhof, Dennis Picknik, Alexander Lechner, Maximilian Mayer, Maximilian Gebhart (85. Thomas Dapp), Simon Frasch, Lenni Tröber (75. Andreas Abend), Fabian Maderholz (73. Christoph Kiesel), Felix Thum, Christian Kreuzer (67. Dominik Linder) - Trainer: Lukas Frasch - Trainer: Simon Frasch - Trainer: Felix Thum
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Kerim Özdemir, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz (85. Ivan Ivanovic), Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber (67. Antonios Masmanidis), Sebastian Löser, Dino Burkic (76. Albin Zekiri), Lorenz Knöferl (92. Emilio D'Avanzo), John Haist (95. Manuel Ntum) - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Marcel Klein (Eching) - Zuschauer: 151
Tore: 0:1 John Haist (4.), 1:1 Lenni Tröber (58.), 1:2 John Haist (82.)

Heute, 14:00 Uhr
5
0
Abpfiff

FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV Rain/Lech 5:0
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Michael Senger (83. Iman Nabi), Jonas Redl, Thomas Rausch (74. Manuel Riebold), Simon Heigl (64. Johannes Birkl), Luka Brudtloff (77. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (59. Daniel Zanker), Stefan Liebler - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner (66. Luca Trautwein), Lukas Müller (60. Anes Zukanovic), Dennis Lechner (60. Valentin Ricker), Serhat Fidan (60. Robin Böhm), Roman Große (43. Eric Adam) - Trainer: Dominik Bobinger
Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (9.), 2:0 Jonas Redl (45.), 3:0 Luka Brudtloff (45.+5), 4:0 Jonas Redl (56.), 5:0 Samuel Zrieschling (79.)

Heute, 14:30 Uhr
3
1
Abpfiff

1. FC Sonthofen – SC Oberweikertshofen 3:1
1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Johnny Martin (63. Armin Bechter), Maurice Jaumann, Jannik Holzapfel, Musa Youssef (85. Linus Eberle), Marko Jozic (77. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Sebastian Streit (85. Stefan Sucur), Andreas Hindelang (72. Marc Lorenz) - Trainer: Bernd Kanat - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (46. Felix Hallmaier), Fabian Willibald, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (75. Nico Scheibner), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Yenal Strauß (75. Valentin Leibelt) - Trainer: Simon Schröttle
Schiedsrichter: Raffael Dauner (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Yenal Strauß (7.), 1:1 Fabian Willibald (16. Eigentor), 2:1 Marko Jozic (56.), 3:1 Marko Jozic (70.)

Heute, 15:30 Uhr
2
2
Abpfiff

Spiel wird verschoben:

Gestern, 19:00 Uhr
Abgesagt

Wie der SV Manching am Freitagmittag auf Instagram bekannt gegeben hat, wird die Partie zwischen gegen den TSV Aindling nicht stattfinden. Der Platz ist nicht bespielbar. Ein Nachholtermin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von SV Manching e.V. (@svmanching)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Heute, 13:00 Uhr
1
3
Abpfiff

Morgen, 14:00 Uhr
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
15:00

Morgen, 16:30 Uhr
16:30

Sarah GeorgiAutor