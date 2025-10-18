 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen will dieses Wochenende weiter ungeschlagen bleiben.
Der Tabellenführer TSV Schwabmünchen will dieses Wochenende weiter ungeschlagen bleiben. – Foto: Daniel Worsch

LL SW: Aindling schockt Oberweikertshofen früh

16. Spieltag der Landesliga Südwest

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südwest
TSV Rain
FC Sonthofen
Memmingen II
TSV Aindling

Am Samstagnachmittag empfing der TSV 1865 Dachau den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen. Die Gäste reisten mit viel Selbstbewusstsein an: Bis dato stehen die Münchner ungeschlagen da. Außerdem begrüßt der SC Oberweikertshofen den TSV Aindling. Die Gastgeber stehen auf Platz 16. und wollen zu Hause ein Zeichen setzen.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
0
1

Spiele am Sonntag:

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
13:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
SV Manching
SV ManchingManching
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
16:00

Aufrufe: 018.10.2025, 16:00 Uhr
Benedict SchweigerAutor