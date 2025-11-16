LL SW: Aindling jubelt gegen Jetzendorf doppelt und ist Dritter

Spiele am Sonntag

Der TSV Aindling gewinnt das Verfolgerduell gegen Jetzendorf, ist neuer dritter der Landesliga und darf von den Spitzenplätzen träumen. Die Gäste aus Jetzendorf starteten stark und machten über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spiel. Das einzige Tor in Durchgang eins erzielte aber Marco Ruppenstein für die Hausherren, die spät in Halbzeit zwei durch Wagner noch nachlegen konnten.

Spiele am Samstag:

Der TSV 1865 Dachau hat am 20. Spieltag der Landesliga Südwest für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Abstiegskandidat besiegte am Samstagnachmittag den Tabellendritten FSV Pfaffenhofen/Ilm last minute. Die Gäste legten einen echten Traumstart hin. Torjäger John Haist brachte den klaren Außenseiter mit dem ersten Angriff der Partie in Führung. Nicht einmal zwei Minuten waren da vor den knapp 300 Zuschauern gespielt. Der Favorit schlug rund 25 Minuten später zurück. Gabriel Hasenbichler besorgte den Ausgleich für den FSV. Als alle Beteiligten sich bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug der TSV 1865 noch einmal zu. Simon Berger unterlief im Strafraum ein Foulspiel. Den nachfolgenden Strafstoß verwandelte Berkant Barin tief in der Nachspielzeit zum umjubelten Dreier, mit dem Dachau überlebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt. FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1865 Dachau 1:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Yasin Keskin (61. Sebastian Waas), Daniel Zanker (10. Samuel Zrieschling), Simon Berger, Paul Starzer (78. Iman Nabi), Michael Senger, Jonas Redl (71. Stefan Liebler), Simon Heigl, Luka Brudtloff (81. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter (46. Lorenz Knöferl), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava (46. Jakob Jopen), Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (77. Georgios Dafermos), Dino Burkic (65. Berkant Barin), John Haist (85. Antonios Masmanidis) - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 John Haist (2.), 1:1 Gabriel Hasenbichler (26.), 1:2 Berkant Barin (90.+4 Foulelfmeter)

Noch turbulenter ging es sogar in Manching zu. Dort bekamen die 150 Zuseher für ihr Eintrittsgeld richtig etwas geboten. Mit dem Endergebnis von 3:3 dürfte aber keines der beiden Teams zufrieden sein. Zur Pause sah alles nach einem souveränen Sieg für den Tabellenzweiten VfB Durach aus. Tobias Seger und Niklas Eggensperger brachten den haushohen Favoriten mit einem Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff auf die vermeintliche Siegerstraße. Nach dem Wiederanpfiff stellte der SV Manching den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf. Dabei entwickelte sich Rainer Meisinger zum (Fast-) Matchwinner. Binnen 13 Minuten schnürte der Offensivspieler des SVM einen lupenreinen Hattrick und drehte die Partie zugunsten des Kellerkindes. Doch der VfB Durach zeigte, warum es ein Topteam ist. Seger schockte alle Heimanhänger mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Die Gäste verspielten somit eine zwischenzeitliche 2:0-Führung, nehmen wenigstens aber noch einen Zähler mit nach Hause. Manching dürfte die Aufholjagd, die am Ende nicht mit einem Sieg gekrönt wurde, mit gemischten Gefühlen betrachten. SV Manching – VfB Durach 3:3

SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Emanuel Gstettner, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (46. Luca Oehler), Nico Daffner (85. Dzenis Seferovic), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz

VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber (61. Manuel Durst), Marcel Thiel (89. Lukas Hoschka), Timo Hössl (69. Maximilian Moll), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (82. Lukas Holderied), Gregor Mürkl, Mark Nosdrin, Jannis Pfäffle (59. Moritz Stadelmann), Tobias Seger, Nikolas Leibbrandt - Trainer: Julian Feneberg

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tobias Seger (39.), 0:2 Niklas Eggensperger (45.), 1:2 Rainer Meisinger (59.), 2:2 Rainer Meisinger (67.), 3:2 Rainer Meisinger (72.), 3:3 Tobias Seger (90.)