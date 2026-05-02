LL SW: Abstieg für Oberweikertshofen so gut wie besiegelt

Der SC Oberweikertshofen (blau) unterliegt auch dem SV Manching und hat damit kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. – Foto: Dieter Metzler, Reinhold Rumme

Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen hat nach einer weiteren Niederlage gegen den SV Manchin kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt, der TSV Dachau 1865 und der FC Stätzling trennen sich unentschieden. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der SC Oberweikertshofen brauchte gegen den SV Manching zwingend Punkte, um sich eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage. Leon Bojaj traf in der 21. Minute zum 1:0 für die Gäste, in der 38. Minute erhöhte Sebastian Graßl auf 2:0.

Auch im zweiten Durchgang ließ Manching nichts anbrennen. In der 56. Minute stellte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste her. Für den SC Oberweikertshofen rückt der Klassenerhalt nach der nächsten Pleite in weite Ferne.