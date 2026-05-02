LL SW: Abstieg für Oberweikertshofen so gut wie besiegelt

Tabellenschlusslicht SC Oberweikertshofen hat nach einer weiteren Niederlage gegen den SV Manchin kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt, der TSV Dachau 1865 und der FC Stätzling trennen sich unentschieden. Alle Spiele am 32. Spieltag der Landesliga Südwest in der Übersicht.
Der SC Oberweikertshofen brauchte gegen den SV Manching zwingend Punkte, um sich eine reelle Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage. Leon Bojaj traf in der 21. Minute zum 1:0 für die Gäste, in der 38. Minute erhöhte Sebastian Graßl auf 2:0.
Auch im zweiten Durchgang ließ Manching nichts anbrennen. In der 56. Minute stellte Graßl mit seinem zweiten Treffer des Tages dann den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste her. Für den SC Oberweikertshofen rückt der Klassenerhalt nach der nächsten Pleite in weite Ferne.
SC Oberweikertshofen – SV Manching 0:3
SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy, Fabian Willibald (46. Bohdan Andrusyk), Elias Eck, Moritz Leibelt, Maximilian Schuch, Valentin Leibelt, Nico Scheibner (67. Nabil Tcha-Zodi), Dominik Widemann
SV Manching: Sebastian Steger, Luca Oehler, Johannes Dexl (76. Erwin Wagner), Dzenis Seferovic (46. Romeo Öxler), Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger, Leon Bojaj (66. Robel Kahsay)
Tore: 0:1 Leon Bojaj (21.), 0:2 Sebastian Graßl (38.), 0:3 Sebastian Graßl (56.)
Der TSV Dachau 1865 und der FC Stätzling teilen sich die Punkte. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle direkt nebeneinander und lieferten entsprechend eine ausgeglichene Partie. Letztendlich konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorteil sichern, wodurch es bei einem Unentschieden blieb.
TSV 1865 Dachau – FC Stätzling 0:0TSV 1865 Dachau:
Marco Jakob, Ivan Ivanovic, Stefan Vötter, Alskandar Banipal (71. Sebastian Löser), Sven Kosel, Luca Friederich (80. Kerim Özdemir), Georgios Dafermos (72. Nikolaus Grotz), Berkant Barin (80. Leon Pfeiffer), Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John HaistFC Stätzling:
Fabian Rosner, Alexander Meixner, Nick Sautter, Luca Rossa, Mert Sert (77. Maximilian Reitmeier), Luis Lindermayr, Luca Lenz, Johannes Kraus (77. Edin Ganibegovic), Endrit Ahmeti (68. Elia Giordanelli), Alexander Seifert (68. Markus Böck), Paul Iffarth (46. Daniel Palluch)Tore:
keine Tore
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Spiele ohne oberbayerische Beteiligung: