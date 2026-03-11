LL SW: Absteiger Rain fügt Jetzendorf erste Pleite in 2026 zu

Im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest konnte der TSV Rain beim TSV Jetzendorf gewinnen. Der Ticker zum Nachlesen.
TSV Jetzendorf – TSV Rain/Lech 0:2
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Frederic Rist (85. Stefan Nefzger), Bryan Beyreuther, Tim Greifenegger, Julius Donnert, Leon Nuhanovic, Lukas Endres (85. Alexander Beiz), Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl, Florian Kobold (68. Niklas Schröder) - Trainer: Markus Pöllner - Co-Trainer: Wlad Beiz
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster (40. Dominik Bobinger), Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (82. Robin Böhm), Lukas Müller, Maximilian Schmidt (67. Tino Joerss), Dennis Lechner (89. Georgi Nedyalkov) - Spielertrainer: Dominik Bobinger - spielender Co-Trainer: Jannik Schuster - spielender Co-Trainer: Michael Knötzinger
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen)
Tore: 0:1 Fatlum Talla (77.), 0:2 Fatlum Talla (85.)
Rot: Tim Greifenegger (89./TSV Jetzendorf/)