LL SW: Absteiger Rain fügt Jetzendorf erste Pleite in 2026 zu

Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr
Erkämpfte sich drei Punkte in Jetzendorf: Der TSV Rain.
Foto: Jung

Im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest konnte der TSV Rain beim TSV Jetzendorf gewinnen. Der Ticker zum Nachlesen.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
0
2
Abpfiff


Der TSV Rain konnte seine ersten drei Punkte im neuen Kalenderjahr einfahren - und sorgte gleichzeitig für die erste Pleite des Jahres des TSV Jetzendorf. Im zweiten Durchgang löste Fatlum Talla mit seinem Doppelpack den Jubel für die Gäste aus (77. und 85.). Tabellarisch haben beide Teams nun 35 Zähler und eine Tordifferenz von +5, was den gemeinsamen siebten Platz zur Folge hat.

TSV Jetzendorf – TSV Rain/Lech 0:2
TSV Jetzendorf: Daniel Witetschek, Benedict Geuenich, Frederic Rist (85. Stefan Nefzger), Bryan Beyreuther, Tim Greifenegger, Julius Donnert, Leon Nuhanovic, Lukas Endres (85. Alexander Beiz), Benedikt Holzmeier, Stefan Stöckl, Florian Kobold (68. Niklas Schröder) - Trainer: Markus Pöllner - Co-Trainer: Wlad Beiz
TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster (40. Dominik Bobinger), Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Eric Adam (82. Robin Böhm), Lukas Müller, Maximilian Schmidt (67. Tino Joerss), Dennis Lechner (89. Georgi Nedyalkov) - Spielertrainer: Dominik Bobinger - spielender Co-Trainer: Jannik Schuster - spielender Co-Trainer: Michael Knötzinger
Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen)
Tore: 0:1 Fatlum Talla (77.), 0:2 Fatlum Talla (85.)
Rot: Tim Greifenegger (89./TSV Jetzendorf/)