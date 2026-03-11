LL SW: Absteiger Rain fügt Jetzendorf erste Pleite in 2026 zu

Erkämpfte sich drei Punkte in Jetzendorf: Der TSV Rain. – Foto: Jung

Im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Südwest konnte der TSV Rain beim TSV Jetzendorf gewinnen. Der Ticker zum Nachlesen.





Der TSV Rain konnte seine ersten drei Punkte im neuen Kalenderjahr einfahren - und sorgte gleichzeitig für die erste Pleite des Jahres des TSV Jetzendorf. Im zweiten Durchgang löste Fatlum Talla mit seinem Doppelpack den Jubel für die Gäste aus (77. und 85.). Tabellarisch haben beide Teams nun 35 Zähler und eine Tordifferenz von +5, was den gemeinsamen siebten Platz zur Folge hat.