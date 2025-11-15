LL SW: 65 mit Last-Minute-Sieg gegen Topteam - Wahnsinn in Manching

Der 20. Spieltag der Landesliga Südwest startete am Samstagnachmittag furios. Der SV Manching und der TSV 1865 Dachau bekamen es mit absoluten zwei Topteams zu tun und trotzten diesen. Für den SC Oberweikertshofen gab es im Kellerduell gegen den FC Ehekirchen nichts Zählbares zu holen.
Der TSV 1865 Dachau hat am 20. Spieltag der Landesliga Südwest für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Abstiegskandidat besiegte am Samstagnachmittag den Tabellendritten FSV Pfaffenhofen/Ilm last minute.
Die Gäste legten einen echten Traumstart hin. Torjäger John Haist brachte den klaren Außenseiter mit dem ersten Angriff der Partie in Führung. Nicht einmal zwei Minuten waren da vor den knapp 300 Zuschauern gespielt.
Der Favorit schlug rund 25 Minuten später zurück. Gabriel Hasenbichler besorgte den Ausgleich für den FSV. Als alle Beteiligten sich bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug der TSV 1865 noch einmal zu.
Simon Berger unterlief im Strafraum ein Foulspiel. Den nachfolgenden Strafstoß verwandelte Berkant Barin tief in der Nachspielzeit zum umjubelten Dreier, mit dem Dachau überlebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt.
FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1865 Dachau 1:2
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Yasin Keskin (61. Sebastian Waas), Daniel Zanker (10. Samuel Zrieschling), Simon Berger, Paul Starzer (78. Iman Nabi), Michael Senger, Jonas Redl (71. Stefan Liebler), Simon Heigl, Luka Brudtloff (81. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter (46. Lorenz Knöferl), Kerim Özdemir, Ruben Milla Nava (46. Jakob Jopen), Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sven Kosel, Sebastian Mitterhuber, Sebastian Löser (77. Georgios Dafermos), Dino Burkic (65. Berkant Barin), John Haist (85. Antonios Masmanidis) - Trainer: Christian Doll
Schiedsrichter: Marcel Buchhorn (Waldkraiburg) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 John Haist (2.), 1:1 Gabriel Hasenbichler (26.), 1:2 Berkant Barin (90.+4 Foulelfmeter)
Noch turbulenter ging es sogar in Manching zu. Dort bekamen die 150 Zuseher für ihr Eintrittsgeld richtig etwas geboten. Mit dem Endergebnis von 3:3 dürfte aber keines der beiden Teams zufrieden sein.
Zur Pause sah alles nach einem souveränen Sieg für den Tabellenzweiten VfB Durach aus. Tobias Seger und Niklas Eggensperger brachten den haushohen Favoriten mit einem Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff auf die vermeintliche Siegerstraße.
Nach dem Wiederanpfiff stellte der SV Manching den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf. Dabei entwickelte sich Rainer Meisinger zum (Fast-) Matchwinner. Binnen 13 Minuten schnürte der Offensivspieler des SVM einen lupenreinen Hattrick und drehte die Partie zugunsten des Kellerkindes.
Doch der VfB Durach zeigte, warum es ein Topteam ist. Seger schockte alle Heimanhänger mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Die Gäste verspielten somit eine zwischenzeitliche 2:0-Führung, nehmen wenigstens aber noch einen Zähler mit nach Hause. Manching dürfte die Aufholjagd, die am Ende nicht mit einem Sieg gekrönt wurde, mit gemischten Gefühlen betrachten.
SV Manching – VfB Durach 3:3
SV Manching: Thomas Obermeier, Maximilian Eberwein, Emanuel Gstettner, Johannes Dexl, Rainer Meisinger, Marcel Posselt, Sebastian Graßl, Luca Bienek (46. Luca Oehler), Nico Daffner (85. Dzenis Seferovic), Fabian Neumayer, Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
VfB Durach: Julian Methfessel, Christoph Gruber (61. Manuel Durst), Marcel Thiel (89. Lukas Hoschka), Timo Hössl (69. Maximilian Moll), Niklas Eggensperger, Tim Seefried (82. Lukas Holderied), Gregor Mürkl, Mark Nosdrin, Jannis Pfäffle (59. Moritz Stadelmann), Tobias Seger, Nikolas Leibbrandt - Trainer: Julian Feneberg
Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Tobias Seger (39.), 0:2 Niklas Eggensperger (45.), 1:2 Rainer Meisinger (59.), 2:2 Rainer Meisinger (67.), 3:2 Rainer Meisinger (72.), 3:3 Tobias Seger (90.)
Der SC Oberweikertshofen steckt weiter tief im Abstiegskampf fest. Das Team aus dem Dachauer Raum verlor das Kellerduell gegen den FC Ehekirchen. Die Gäste verabschieden sich mit dem Sieg vorerst aus dem Abstiegskampf.
Besonders bitter aus SCO-Sicht: Die Hausherren spielten knapp eine Stunde lang in Überzahl. Julian Hollinger traf für Ehekirchen nach elf Minuten zum 1:0. Den Rückstand egalisierte Maximilian Schuch vom Elfmeterpunkt. Kurze Zeit später sah Jakob Schaller die rote Karte.
Die numerische Unterzahl änderte jedoch kaum etwas. Ein Doppelschlag um die Stundenmarke herum durch erneut Julian Hollinger sowie Christoph Hollinger machte die nächste Pleite für Oberweikertshofen perfekt.
SC Oberweikertshofen – FC Ehekirchen 1:3
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr, Christoph Sdzuy (67. Simon Schröttle), Fabian Willibald, Lukas Kopyciok, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi (65. Valentin Leibelt), Bohdan Andrusyk, Maximilian Schuch (81. Nico Scheibner), Yenal Strauß (71. Felix Hallmaier) - Spielertrainer: Simon Schröttle
FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller, Benedikt Bottenschein, Matthias Schaff (94. Maximilian Koschig), Metehan Tozakoglu (88. Vincent Burkhardt), Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl (90. Michael Bauer), Florian Ettenreich (70. Peter Füger), Julian Hollinger (79. Jakob Schmid), Christoph Hollinger - Spielertrainer: Jonas Halbmeyer - Trainer: Maximilian Käser
Schiedsrichter: Simon Krammer (Deggenau) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Julian Hollinger (11.), 1:1 Maximilian Schuch (28. Foulelfmeter), 1:2 Julian Hollinger (62.), 1:3 Christoph Hollinger (67.)
Rot: Jakob Schaller (31./FC Ehekirchen/)