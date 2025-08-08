Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
1865 Dachau um Ex-Löwe Lorenz Knöferl (M.) will gegen Aindling den ersten Dreier der Saison einfahren. – Foto: Jenni Maul
LL SW: 1865 Dachau wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison
Der TSV 1865 Dachau wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Gegen den TSV Aindling, der gut in die Saison gestartet war, fiel über 90 Minuten kein Treffer. Somit trennten sich beide Teams 0:0-Unentschieden.
Spiele am Samstag: Jetzendorf empfängt Oberweikertshofen – Manching in Kempten