LL SW: 1865 Dachau rettet sich durch knappen Sieg gegen Ehekirchen

Der TSV 1865 Dachau zieht sich am letzten Spieltag mit einem knappen Sieg gegen Ehekirchen aus der Affäre und feiert den Klassenerhalt. Jetzendorf gibt einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Aystetten aus der Hand. Pfaffenhofen punktet bei Schwabmünchen. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der TSV 1865 Dachau war am letzten Spieltag zum Siegen verdammt, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. In einem zähen Spiel im Solarland Bayer Stadion in Dachau reichte schlussendlich ein Treffer zum hochumjubelten Sieg für die Hausherren. Berkant Barin traf bereits in der 26. Minute für die Roten. Danach brachte Dachau den knappen Vorsprung über die Zeit und entkommt so dem zweiten Abstieg in Folge. Die Gäste aus Ehekirchen müssen nach der Niederlage aufgrund der schlechten Tordifferenz in die Abstiegsrelegation. TSV 1865 Dachau – FC Ehekirchen 1:0

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Leon Pfeiffer, Ivan Ivanovic, Stefan Vötter, Anthony Manuba, Nikolaus Grotz, Mhammed Sanawar (90. Dragan Radojevic), Sebastian Löser (73. Luca Friederich), Berkant Barin (81. Dino Burkic), Kerim Özdemir, Lorenz Knöferl

FC Ehekirchen: Niklas Gordy, Lucas Labus, Paul Schmidt, Tobias Vollnhals, Yunus Erdal (84. Peter Füger), Maximilian Schmidt, Nicolas Ledl, Max Seitle, Maximilian Koschig, Markus Kugler (71. Jakob Schaller), Christoph Hollinger

Tore: 1:0 Berkant Barin (26.)

Die Vorzeichen vor der Partie zwischen Kaufering und Gundelfingen waren klar. Tabellenführer und Aufsteiger Gundelfingen traf auf Kaufering, die bereits sicher in der Abstiegsrelegation stehen. Entgegen der Erwartungen waren es dann die Hausherren, die den ersten Treffer des Spiels bejubelten. Niklas Neuhaus traf zur Führung (29.). In der zweiten Hälfte drehten die Gäste das SPiel dann auf den Kopf. Erst glich Yannick Maurer aus (72.), ehe Jeremias Seibold einen Doppelpack schnürte (74., 80.). So löste Gundelfingen auch die letzte Aufgabe der Saison und kann sich so in den kommenden Wochen auf die Bayernliga einstimmen. Kaufering muss in die Saisonverlängerung und kämpft in der Relegation gegen den Abstieg in die Bezirksliga. VfL Kaufering – FC Gundelfingen 1:3

VfL Kaufering: Michael Wölfl, Daniel Rimmer (88. Arda Diri), Florian Bucher (88. Yusha Venos), Manuel Wolf, Noel Simonek, Fabian Schwabbauer, Paul Ansorge, Maximilian Muha, Daniel Neuhaus (85. Baschar El Fayyad), Thomas Hasche (81. Niklas Berger), Niklas Neuhaus (81. Luis Siebenhaar)

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (55. Christoph Wachs), Stefan Smolka, Janik Noller (55. Niklas Fink), Jonas Schneider (55. Yannick Maurer), Jeremias Seibold, Nico Frisch, Sandro Caravetta (55. Richard Gumpinger)

Tore: 1:0 Niklas Neuhaus (29.), 1:1 Yannick Maurer (72.), 1:2 Jeremias Seibold (74.), 1:3 Stefan Smolka (80

In Aindling ging es am letzten Spieltag für beide Mannschaften um nicht mehr viel. Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start. Nico Baumeister brachte Aindling bereits nach 9. Minuten in Führung. In der 25. Minute erhöhte Florian Kronthaler dann auf 2:0 aus Sicht der Gastgeber. Die Manchinger brauchten dann bis in die 2. Hälfte, um die passende Antwort zu finden. Dominik Schröder war nach der Pause hellwach und traf zum Anschluss (47.). Manching lief in der Schlussphase weiter an - und belohnte sich. Fabian Neumayer glich mit seinem 15. Saisontreffer in der 81. Minute aus. TSV Aindling – SV Manching 2:2

TSV Aindling: Christoph Hartmann, Patrick Stoll, David Burghart, Jonas Simon, Anton Schöttl, Fatlum Talla (83. Jonas Müller), Florian Kronthaler (75. Benjamin Woltmann), Nico Gastl (65. Markus Lohner), David Bichlmeier, Moritz Wagner, Nico Baumeister (75. Ibrahim Neziri)

SV Manching: Thomas Obermeier, Daniel Spies, Simon Berger, Maximilian Eberwein (70. Luca Bienek), Ralf Schröder, Johannes Dexl (84. Marcel Juraković), Rainer Meisinger, Sebastian Graßl, Dominik Schröder (90. Dzenis Seferovic), Fabian Neumayer, Leon Peric (88. Daniel Schweiger)

Tore: 1:0 Nico Baumeister (9.), 2:0 Florian Kronthaler (25.), 2:1 Dominik Schröder (47.), 2:2 Fabian Neumayer (81.)

Gelb-Rot: Patrick Stoll (80./TSV Aindling/)

Der SC Olching steht bereits sicher in der Abstiegsrelegation und wollte am letzten Spieltag Selbstvertrauen für die Spiele in der kommenden Woche tanken. Gegen Durach reichte den Hausherren dann ein Treffer zum Dreier. Kevin Roth erzielte in der 54. Minute den Treffer des Tages. SC Olching – VfB Durach 1:0

SC Olching: Florian Obermeier, Moritz Vollmer (56. Maximilian Herrmann), Niklas Uhle (72. Quirin Luff), Kevin Roth, Florian Hofmann, Jonas Kalchner, Luka Batarilo-Cerdic, Jakob Zißelsberger, Valentin Rusch, Kerem Kavuk (56. Ferenc Ambrus), Maximilian Schwahn (62. Tim Bader)

VfB Durach: Fabio Eschbaumer (46. Tobias Maier), Christoph Gruber (68. Johannes Heinle), Robin Brandmeir (88. Michael Gräßl), Marcel Thiel (88. Leopold Reißle), Patrick Littig, Manuel Schäffler, Niklas Eggensperger, Tim Seefried, Gregor Mürkl, Marco Faller, Mark Nosdrin (90. Salomo Sagna)

Tore: 1:0 Kevin Roth (54.)

Der TSV Jetzendorf wollte sich am letzten Spieltag mit einem Sieg von Trainer Stefan Kellner verabschieden. Gegner war der Aufsteiger Cosmos Aystetten. Nach einer knappen halben Stunde brachte Leon Nuhanovic die Hausherren dann in Führung (26.). Aystetten antwortete kurz vor der Pause: Tobias Ullmann egalisierte für die Gäste (44.). WIeder nur eine Minute später stellte Benedict Geuenich die alte Führung der Gastgeber dann wieder her (45.). Nachdem Stefan Nefzger in der 55. Minute für die Hausherren erhöhte, sah alles nach einem Heimsieg für die Jetzendorfer aus. Dabei hatten die Jetzendorfer die Rechnung ohne die Gäste gemacht, die noch um den Klassenerhalt kämpften. Dann ging es ganz schnell: Erst stellte Balazs Gazdag den Anschluss her (73.), ehe Dominik Isufi in der 77. Minute zum Ausgleich traf. So retten sich die Gäste und schaffen den Klassenerhalt. TSV Jetzendorf – SV Cosmos Aystetten 3:3

TSV Jetzendorf: Josef Strohmeier (90. Jeremy Manhard), Lorenz Kirmair, Frederic Rist, Dustin Kothmair (57. Luca Magiera), Thomas Nefzger, Benedict Geuenich, Julius Donnert, Simon Zach (66. Florian Kobold), Stefan Nefzger (88. Niklas Schröder), Stefan Stöckl, Leon Nuhanovic (75. Erduart Rushiti)

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Fabian Krug, Patrick Wurm, Edward Schäfer, Tobias Ullmann, Benjamin Isek (64. Kevin Makowski), Pascal Mader (64. Niklas Grüner), Balazs Gazdag, Arlind Qarri (64. Dominik Isufi), Philipp Toth

Tore: 1:0 Leon Nuhanovic (26.), 1:1 Tobias Ullmann (44.), 2:1 Benedict Geuenich (45.), 3:1 Stefan Nefzger (55.), 3:2 Balazs Gazdag (73.), 3:3 Dominik Isufi (77.)

Um nicht mehr viel ging es im eigentlichen Spitzenspiel zwischen dem TSV Schwabmünchen und dem FSV Pfaffenhofen. Die Hausherren waren bereits sicher in der Relegation, von der Pfaffenhofen vor der Partie satte 13 Punkte entfernt war. Die Gäste aus Pfaffenhofen erwischten bei Schwabmünchen den besseren Start in die Partie. Durch einen Doppelschlag von Luka Brudtloff (22.) und Maximilian Siebald (29.) war der FSV schnell auf Kurs. Nach der Pause zeigten die Hausherren dann ein besseres Gesicht und stellten schnell den Anschluss her. Matteo di Maggio markierte seinen 12. Saisontreffer (56.). In der Nachspielzeit kam es für die Gäste dann noch dicker. Der eingewechselte Muhammed Emirzeoglu (90+1.). TSV Schwabmünchen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 2:2

TSV Schwabmünchen: Lukas Schneider, Tim Uhde, Lucas Kusterer (69. Luca Kellner), Luca Boyer, Manuel Schmid, Simon Rauscher, Simon Paulus (63. Maximilian Högg), Matteo di Maggio, Philipp Boyer (46. Philip Gmell), Moritz Willis (63. Gabriel Merane), Maximilian Krist (46. Muhammed Emirzeoglu)

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Maximilian Voelke (67. Kristof Kuchlbauer), Julian Hippacher, Noah Bezjak (74. Sebastian Waas), Clemens Kubina (69. Zakaria Semache), Simon Heigl, Paul Starzer, Maximilian Siebald, Michael Senger, Luka Brudtloff (77. Tobias Killer)

Tore: 0:1 Luka Brudtloff (22.), 0:2 Maximilian Siebald (29.), 1:2 Matteo di Maggio (56.), 2:2 Muhammed Emirzeoglu (90.+1) Spiele am Freitag: