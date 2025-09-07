LL: SVW verschläft den Start ins Topspiel

"Die ersten zehn Minuten haben wir verpennt, die erste Halbzeit war nicht gerade unsere beste", klagte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. "Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir absolut gedrückt und auf den Ausgleich gedrängt haben, haben wir dann aber doch unglücklich verloren." Dominik Higi per 18-Meter-Freistoß sowie Leon Nauth hatten mit Lattentreffern Pech. Auf die Frage, wie es sein kann, dass man in so einem Topspiel nicht von der ersten Sekunde hellwach ist, zuckte Protz mit den Schultern: "Schwer zu sagen – wir werden es im Team analysieren. Wir sind Amateure, die ihrem Hobby nachgehen. Das passiert halt mal. Es liegt an uns selbst, dass es nicht zu häufig passiert."





