LL: SVW verschläft den Start ins Topspiel

Mainz. Auf dem Papier war es ein Spitzenspiel, in der Realität eher nicht. Im Duell Zweiter gegen Erster musste sich der SVW Mainz dem Landesliga-Rivalen SV Büchelberg mit 1:2 (0:2) beugen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Vor nur 80 Zuschauern erwischten die Weisenauer einen mauen Start. Nach vier Minuten lagen sie 0:2 hinten. Erst fiel ein Eigentor Laurin Alt (2.). Dann schlug Kevin Apfel zu (4.). Zu mehr als zum 1:2 durch Mao Koyama reichte es nicht mehr (62.).
"Die ersten zehn Minuten haben wir verpennt, die erste Halbzeit war nicht gerade unsere beste", klagte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. "Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir absolut gedrückt und auf den Ausgleich gedrängt haben, haben wir dann aber doch unglücklich verloren." Dominik Higi per 18-Meter-Freistoß sowie Leon Nauth hatten mit Lattentreffern Pech. Auf die Frage, wie es sein kann, dass man in so einem Topspiel nicht von der ersten Sekunde hellwach ist, zuckte Protz mit den Schultern: "Schwer zu sagen – wir werden es im Team analysieren. Wir sind Amateure, die ihrem Hobby nachgehen. Das passiert halt mal. Es liegt an uns selbst, dass es nicht zu häufig passiert."