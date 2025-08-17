LL: SVW Mainz mit Gala-Auftritt gegen ASV Fußgönheim

Mainz. Durch einen 6:0 (3:0)-Kantersieg gegen Aufsteiger ASV Fußgönheim ist der SVW Mainz am dritten Spieltag auf Platz drei gesprungen.
Vor der Minuskulisse von 60 Zuschauern an der Bleichstraße trugen sich Patrick Wagner (23.), Levin Przybysz (26.), Mao Koyama (38.,48.), Leon Nauth (71.) und Jamie Anderton (73.) in die Torschützenliste ein. "Wir haben 20 Minuten gebraucht, um so richtig ins Spiel zu finden", berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. "Ab dann waren wir aber absolut spielbestimmend und spätestens mit dem Treffer zum 1:0 nach wundervollem Steckpass von Jo-Jo Lawen ist der Knoten völlig geplatzt." Auch in dieser Höhe gehe der Dreier vollkommen in Ordnung, betonte Protz.
Eine echte Gala-Vorstellung also? "Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ja", antwortete Protz. Auf die Frage, was die Gäste aus der Vorderpfalz seinen Jungs entgegenzusetzen hatten, meinte der 46-Jährige: "Sie hatten einen Freistoß an die Latte direkt zu Beginn – dann nichts mehr. Heute haben sie uns nichts entgegengesetzt." Eine Augenweide war, wie der Japaner Koyama im Sturm ordentlich Betrieb machte.