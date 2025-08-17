Nach dem Führungstreffer spielten sich die Weisenauer in einen Rausch. – Foto: Chiara König

LL: SVW Mainz mit Gala-Auftritt gegen ASV Fußgönheim Die Mainzer zeigen den Vorderpfälzern ihre grenzen auf und holen den zweiten Sieg aus drei Spielen Verlinkte Inhalte Landesliga Ost SVW Mainz Fußgönheim Patrick Wagner Levin Przybysz + 5 weitere

Mainz. Durch einen 6:0 (3:0)-Kantersieg gegen Aufsteiger ASV Fußgönheim ist der SVW Mainz am dritten Spieltag auf Platz drei gesprungen.

Gestern, 15:00 Uhr SVW Mainz SVW Mainz ASV Fußgönheim Fußgönheim 6 0 Abpfiff Knoten Platzt nach Führungstreffer

Vor der Minuskulisse von 60 Zuschauern an der Bleichstraße trugen sich Patrick Wagner (23.), Levin Przybysz (26.), Mao Koyama (38.,48.), Leon Nauth (71.) und Jamie Anderton (73.) in die Torschützenliste ein. "Wir haben 20 Minuten gebraucht, um so richtig ins Spiel zu finden", berichtete Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. "Ab dann waren wir aber absolut spielbestimmend und spätestens mit dem Treffer zum 1:0 nach wundervollem Steckpass von Jo-Jo Lawen ist der Knoten völlig geplatzt." Auch in dieser Höhe gehe der Dreier vollkommen in Ordnung, betonte Protz. Koyama macht im Sturm oddentlich Betrieb