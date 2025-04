LL: SVG verliert Spiel, aber nicht die Hoffnung, Wormatia mit Remis

Worms. In der Landesliga Ost hat der SV Gimbsheim am Sonntag eine ganz bittere Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Steven Jones kann die Vize-Meisterschaft aber weiterhin schaffen. Beim direkten Konkurrenten SV Büchelberg verloren die Gimbsheimer vor 120 Zuschauern mit 2:3 (1:2). In der Tabelle liegt die Jones-Truppe bei noch fünf ausstehenden Spielen mit 52 Punkten auf dem vierten Tabellenrang.