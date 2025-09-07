LL: SV Gimbsheim dank Gawlik in Torlaune

Gimbsheim. Mit einem 5:1-Heimsieg gegen Phönix Schifferstadt hat der SV Gimbsheim am 6. Spieltag der Landesliga Ost zurück in die Erfolgsspur gefunden und sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Weiter im Tabellenkeller bleibt dagegen der Verbandsliga-Absteiger aus Pfeddersheim. Neuhausen und der VfR Wormatia Worms II treffen in der letzten Partie des Spieltages am heutigen Montag (19 Uhr) aufeinander.

Ein Sololauf über die Außenbahn von TSVler Hannes Jensen leitete nach 29 Minuten die Führung der Gastgeber ein. Sein Zuspiel fand in Laurent Laturner einen dankbaren Abnehmer - 1:0. Die insgesamt besseren Pfeddersheimer steckten nicht auf, kamen aber kaum zu klaren Chancen. Und wenn doch, wie in der 33. Minute durch Moritz Maurer, war TSV-Torwart Björn Henrich zur Stelle. Nach der Pause unterstrich der TSV seine Effektivität: Wieder brachte Jensen über die Außenbahn einen Ball in die Box, der diesmal aber abgewehrt werden konnte. Der zweite Ball landete wiederum bei Laturner (51.), der rechts unten zum 2:0 einschob. In einer immer hitziger werdenden Partie musste Pfeddersheims Fabrizio Moncada zeitweise vom Feld, TSVler Rico Gemmar nach einer Ampelkarte sogar dauerhaft. Und auch Manuel Wöllner, die rechte Hand von TSG-Spielertrainer Marcell Oehler, sah nach Schlusspfiff die Rote Karte. „Er war mit der viel zu kurzen Nachspielzeit nicht einverstanden“, erklärt Rolf Emrich die Situation. Der Erste Vorsitzende ärgerte sich ebenfalls über den Unparteiischen, fand für den Gegner aber lobende Worte: „Hier zu gewinnen, ist nicht einfach. Bei den Toren war der TSV zweimal eiskalt.“