LL: SV Gimbsheim dank Gawlik in Torlaune

Gimbsheim. Mit einem 5:1-Heimsieg gegen Phönix Schifferstadt hat der SV Gimbsheim am 6. Spieltag der Landesliga Ost zurück in die Erfolgsspur gefunden und sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Weiter im Tabellenkeller bleibt dagegen der Verbandsliga-Absteiger aus Pfeddersheim. Neuhausen und der VfR Wormatia Worms II treffen in der letzten Partie des Spieltages am heutigen Montag (19 Uhr) aufeinander.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Ein Sololauf über die Außenbahn von TSVler Hannes Jensen leitete nach 29 Minuten die Führung der Gastgeber ein. Sein Zuspiel fand in Laurent Laturner einen dankbaren Abnehmer - 1:0. Die insgesamt besseren Pfeddersheimer steckten nicht auf, kamen aber kaum zu klaren Chancen. Und wenn doch, wie in der 33. Minute durch Moritz Maurer, war TSV-Torwart Björn Henrich zur Stelle. Nach der Pause unterstrich der TSV seine Effektivität: Wieder brachte Jensen über die Außenbahn einen Ball in die Box, der diesmal aber abgewehrt werden konnte. Der zweite Ball landete wiederum bei Laturner (51.), der rechts unten zum 2:0 einschob. In einer immer hitziger werdenden Partie musste Pfeddersheims Fabrizio Moncada zeitweise vom Feld, TSVler Rico Gemmar nach einer Ampelkarte sogar dauerhaft. Und auch Manuel Wöllner, die rechte Hand von TSG-Spielertrainer Marcell Oehler, sah nach Schlusspfiff die Rote Karte. „Er war mit der viel zu kurzen Nachspielzeit nicht einverstanden“, erklärt Rolf Emrich die Situation. Der Erste Vorsitzende ärgerte sich ebenfalls über den Unparteiischen, fand für den Gegner aber lobende Worte: „Hier zu gewinnen, ist nicht einfach. Bei den Toren war der TSV zweimal eiskalt.“
Luca Krämer (9.) brachte die besser ins Spiel gestarteten Gäste früh in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Eine Flanke von Reda Chkifa verwertete Torjäger Daniel Gawlik per Kopf zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später traf Gawlik (13.) gar zur Führung der Schwarz-Weißen. Chkifa (22.) und Piero Fragomeli (45.) besorgten den Halbzeitstand. Die Führung sorgte beim SV für einen Spannungsabfall, so dass Schifferstadt wieder ins Spiel fand und zu Chancen kam. „Das müssen wir noch abstellen“, erkannte SV-Coach Steven Jones das Haar in der Suppe. Gefährdet war der Heimsieg aber nie. Im Gegenteil: Gawlik (63.) markierte den 5:1-Endstand.