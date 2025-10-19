LL Südwest: Torfestival in Aystetten - Pfaffenhofen erlebt Dämpfer

Endspurt des 16. Spieltags der Landesliga Südwest. Am Sonntagnachmittag standen noch drei Partien mit oberbayerischer Beteiligung an. Die Spielberichte.
Der FSV Pfaffenhofen erlebt einen harten Dämpfer im Aufstiegsrennen. Beim abstiegsbedrohten FC Ehekirchen setzte es eine 1:3-Niederlage. Damit rutscht der FSV auf Rang drei ab, Ehekirchen hingegen macht einen Sprung auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz.
Dabei begann die Partie gut für die Gäste. Gabriel Hasenbichler traf in der 22. Spielminute zur Pfaffenhofener Führung. Diese aber hielt nur drei Minuten, ehe Nicolas Ledl ausglich. Nach der Pause blieb die Partie bis in die Schlussviertelstunde spannend, mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Dank eines Doppelschlags von Leon Lauber (77. Minute) und Christoph Hollinger (79.) setzte sich Ehekirchen mit 3:1 durch.
FC Ehekirchen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:1
FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller (84. Florian Ettenreich), Peter Füger, Matthias Schaff, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl, Leon Lauber, Julian Hollinger (80. Jakob Schmid), Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger (95. Michael Bauer) - Trainer: Maximilian Käser
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin (82. Maurice Untersänger), Samuel Zrieschling, Johannes Birkl (77. Daniel Zanker), Simon Berger (66. Paolo Cipolla), Paul Starzer (60. Stefan Liebler), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch, Luka Brudtloff, Gabriel Hasenbichler - Trainer: Ludwig Dietrich
Schiedsrichter: Jonathan Lorenz (Heroldsbach) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Gabriel Hasenbichler (22.), 1:1 Nicolas Ledl (25.), 2:1 Leon Lauber (77.), 3:1 Christoph Hollinger (79.)
Gelb-Rot: Nicolas Ledl (87./FC Ehekirchen/)
Der SV Cosmos Aystetten und der SV Manching brennen ein Tore-Feuerwerk ab. Am Ende steht ein 3:6 auf der Anzeigetafel, bei dem beide Teams die Partie drehten und wieder hergaben. So klettert Manching bis auf Rang elf, während Aystetten auf Rang 15 verharrt.
Dzenis Seferovic und Sebastian Graßl brachten die Gäste früh in Führung. Doch Sebastian Kempf sorgte kurz vor der Halbzeit zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt noch für den 1:2-Anschlusstreffer.
Nach der Pause verschlief der SVM die Partie so richtig. Erst traf Marcel Burda (46. Minute) zum Ausgleich, dann sorgte Dejan Durasinovic sogar für das 3:2 der Heimelf. Es dauerte jedoch keine 20 Minuten, ehe der SVM zurückschlug - Fabian Neumayer netzte in der 65. Spielminute zum 3:3 ein. Die Partie kippte wieder in Richtung Gäste und Rainer Meisinger (71. und 83. Spielminute) und erneut Neumayer trafen zum 6:3-Endstand.
SV Cosmos Aystetten – SV Manching 3:6
SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank (46. Dejan Mijailovic), Dominik Isufi, Luigi Iovane (24. Hardy Noack), Arlind Qarri, Philipp Toth, Sebastian Kempf (90. Benjamin Isek), David Schwab (84. Melih Kaya), Dejan Durašinović, Marcel Burda, Raphael Marksteiner, Kevin Makowski - Trainer: Thomas Hanselka
SV Manching: Sebastian Steger, Romeo Öxler (50. Maximilian Eberwein), Emanuel Gstettner, Dzenis Seferovic, Rainer Meisinger, Marcel Posselt (60. Kevin Csatari), Sebastian Graßl, Luca Bienek (46. Daniel Schweiger), Nico Daffner (83. Antonio Jurleta), Fabian Neumayer (90. Leon Bojaj), Leon Peric - Trainer: Cüneyt Köz
Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Dzenis Seferovic (10.), 0:2 Sebastian Graßl (41.), 1:2 Sebastian Kempf (43.), 2:2 Marcel Burda (46.), 3:2 Dejan Durašinović (48.), 3:3 Fabian Neumayer (65.), 3:4 Rainer Meisinger (71.), 3:5 Rainer Meisinger (83.), 3:6 Fabian Neumayer (89.
Der TSV Jetzendorf verpasst es, an Platz zwei dranzubleiben und verliert gegen den direkten Konkurrenten Illertissen II mit 0:2. Jetze rutscht auf Rang vier ab, während der FVI nur noch einen Zähler dahinter auf dem fünften Platz lauert.
Es dauerte bis zur Stunden-Marke, bis das erste Tor fiel. Maximilian Merkel eröffnete in der 67. Spielminute die Partie. Keine zehn Minuten später packte Finn Annabring noch einen drauf und sorgte für den 2:0-Endstand.
TSV Jetzendorf – FV Illertissen II 0:2
TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Benedict Geuenich, Lorenz Kirmair (77. Thomas Nefzger), Frederic Rist, Bryan Beyreuther (77. Dustin Kothmair), Tim Greifenegger, Wlad Beiz, Leon Nuhanovic, Kevin Bromm (46. Florian Kobold), Stefan Stöckl (85. Alexander Beiz), Felix Heckmeier (61. Hannes Frank) - Trainer: Markus Pöllner
FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci (68. Max Bock), Malik Sama, Samuel Mirakaj, Julius Aschmann, Niklas Musch (58. Niveto Caciel), Luca Bachthaler, Maximilian Merkel (85. Aaron Martin), Luka Petrovic (68. Eray Sönmez), Nico Helbock (68. Finn Annabring) - Trainer: Herbert Sailer
Schiedsrichter: Michael Hagl (Bergen) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Maximilian Merkel (67.), 0:2 Finn Annabring (76.)
Eine torlose Partie zwischen dem TSV Dachau und dem Tabellenführer TSV Schwabmünchen. Noch ohne ein verlorenes Spiel stehen die Münchner auf Platz eins der Landesliga Südwest, mit zehn Punkten Abstand auf den Verfolger Durach. Dachau steht mit 17 Punkten am Rande der unteren Tabellenhälfte.
TSV 1865 Dachau – TSV Schwabmünchen 0:0
TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Stefan Vötter, Jakob Jopen, Ruben Milla Nava, Nikolaus Grotz, Leon Pfeiffer, Sebastian Mitterhuber, Georgios Dafermos (62. John Haist), Sebastian Löser (77. Sven Kosel), Berkant Barin (62. Lorenz Knöferl), Dino Burkic (82. Kerim Özdemir)
TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Manuel Schmid, Maximilian Muha, Tim Uhde, Matteo di Maggio (62. Maximilian Aschner), Maximilian Krist (75. Maximilian Högg), Philip Gmell, Noah Kusterer (82. Muhammed Emirzeoglu), Maik Uhde, Robin Glöckle (46. Philipp Boyer)
Schiedsrichter: Moritz Breitruck - Zuschauer: 110
Tore: keine Tore
Rückschlag für Oberweikertshofen im Abstiegskampf der Landesliga Südwest: Gegen Aindling startete die Mannschaft von Simon Schröttle denkbar schlecht. Bereits nach sechs Minuten traf Laurin Völlmerk per Elfmeter zur TSV-Führung. Lange blieb die Begegnung eng, ehe Ibrahim Neziri (75.) auf 2:0 stellte. Der Anschlusstreffer von Fabian Willibald (82.) ließ den SCO im Schlusspurt nochmal hoffen, doch in der 93. Minute machte Luca Gießler mit dem 3:1 alles klar.
SC Oberweikertshofen – TSV Aindling 1:3
SC Oberweikertshofen: Marco Dzwonik, Christoph Sdzuy (82. Kilian Lachmayr), Fabian Willibald, Andreas Volk, Simon Schröttle, Lukas Kopyciok (76. Bastian Weikenstorfer), Elias Eck, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch, Felix Hallmaier (69. Nico Scheibner) - Spielertrainer: Simon Schröttle
TSV Aindling: Kevin Schmidt, Patrick Stoll, Noah Menhart, David Burghart, Dominic Robinson, Marco Ruppenstein, Moritz Wagner, Nico Gastl (83. Jonas Simon), Ibrahim Neziri (93. Samuel Thang), Antonio Mlakic (61. Jonas Müller), Laurin Völlmerk (90. Luca Gießer) - Trainer: Florian Fischer
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Laurin Völlmerk (6. Foulelfmeter), 0:2 Ibrahim Neziri (75.), 1:2 Fabian Willibald (82.), 1:3 Luca Gießer (90.+3)