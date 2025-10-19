LL Südwest: Torfestival in Aystetten - Pfaffenhofen erlebt Dämpfer

Der FSV Pfaffenhofen erlebt einen harten Dämpfer im Aufstiegsrennen. Beim abstiegsbedrohten FC Ehekirchen setzte es eine 1:3-Niederlage. Damit rutscht der FSV auf Rang drei ab, Ehekirchen hingegen macht einen Sprung auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz.

Dabei begann die Partie gut für die Gäste. Gabriel Hasenbichler traf in der 22. Spielminute zur Pfaffenhofener Führung. Diese aber hielt nur drei Minuten, ehe Nicolas Ledl ausglich. Nach der Pause blieb die Partie bis in die Schlussviertelstunde spannend, mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Dank eines Doppelschlags von Leon Lauber (77. Minute) und Christoph Hollinger (79.) setzte sich Ehekirchen mit 3:1 durch.

FC Ehekirchen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:1

FC Ehekirchen: Moritz Maiershofer, Jakob Schaller (84. Florian Ettenreich), Peter Füger, Matthias Schaff, Eduard Hardok, Tobias Vollnhals, Nicolas Ledl, Leon Lauber, Julian Hollinger (80. Jakob Schmid), Vincent Burkhardt, Christoph Hollinger (95. Michael Bauer) - Trainer: Maximilian Käser

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin (82. Maurice Untersänger), Samuel Zrieschling, Johannes Birkl (77. Daniel Zanker), Simon Berger (66. Paolo Cipolla), Paul Starzer (60. Stefan Liebler), Michael Senger, Jonas Redl, Thomas Rausch, Luka Brudtloff, Gabriel Hasenbichler - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Jonathan Lorenz (Heroldsbach) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Gabriel Hasenbichler (22.), 1:1 Nicolas Ledl (25.), 2:1 Leon Lauber (77.), 3:1 Christoph Hollinger (79.)

Gelb-Rot: Nicolas Ledl (87./FC Ehekirchen/)