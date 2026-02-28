LL Südwest: Oberweikertshofen geht leer aus - Dachau holt Remis

Die Gastgeber aus Dachau holten trotz Rückenwind von zwei Siegen vor der Winterpause keinen Dreier. Der TSV Rain/Lech startete ins Pflichtspieljahr 2026 genauso wie er das Letzte verlassen hatte - mit einem Remis. Anpfiff war um 13 Uhr. Die Gäste trafen den gegnerischen Kasten als erstes. Fatlum Talla brachte den TSV Rain/Lech vorerst bis zur 64. Minute in Führung (22.). John Haist verwandelte jedoch einen Strafstoß souverän und sorgte so für den entscheidenden Ausgleich zum 1:1. Ab der 79. Spielminute befanden sich die Gastgeber nur noch zu zehnt auf dem Platz. Dino Burkic sah gelb-rot und wurde des Platzes verwiesen. Dies änderte aber nichts am Spielstand und die Partie endete Remis.

Der SC Oberweikertshofen musste sich einem echten Härtetest stellen. Denn der Tabellenvorletzte gastierte beim VfB Durach der sich mit 45 Punkten auf dem zweiten Platz der Landesliga Südwest befindet. Beide Partien lieferten sich ein extrem spannendes Spiel. Was nach der ersten Viertelstunde nicht zu erwarten war. Die Gastgeber führten nach 15 Minuten bereits mit 2:0 (12./15.). Torschützen waren Tobias Seger und Gregor Mürkl. In der 24. meldete sich Oberweikertshofen wieder: Lukas Kopyciok verkürzte mit seinem Treffer auf 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Marco Faller den Spielstand auf 3:1 für den VfB Durach (44.). Die Gäste kamen besser aus der Pause und trafen Blitzschnell zum 3:2 durch Maximilian Schuch (46.). Mehr Treffer hatte diese Partie nicht zu bieten. Die letzten 20 Minuten bestritt Oberweiertshofen in Unterzahl, da der Torschütze Kpoyciok einen Platzverweis kassierte.

VfB Durach – SC Oberweikertshofen 3:2

VfB Durach: Julian Methfessel, Marcel Thiel, Patrick Littig, Tobias Steidle, Timo Hössl, Gregor Mürkl (90. Manuel Durst), Marco Faller (85. Maximilian Moll), Moritz Stadelmann (72. Mark Nosdrin), Manuel Methfessel, Tobias Seger (85. Lukas Holderied), Nikolas Leibbrandt (68. Tim Seefried) - Trainer: Julian Feneberg

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Fabian Willibald, Bryan Stubhan (77. Bohdan Andrusyk), Lukas Kopyciok, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Maximilian Schuch (78. Valentin Hueber), Valentin Leibelt (88. Jannis Frensch), Tino Karlitschek (65. Andreas Volk), Dominik Widemann, Yenal Strauß (62. Elias Eck) - Trainer: Paolo Maiolo

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Tobias Seger (12. Handelfmeter), 2:0 Gregor Mürkl (15.), 2:1 Lukas Kopyciok (24.), 3:1 Marco Faller (44.), 3:2 Maximilian Schuch (46.)

Gelb-Rot: Lukas Kopyciok (70./SC Oberweikertshofen/

Spiele am Sonntag