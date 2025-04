LL Südwest: Oberweikertshofen geht gegen Pfaffenhofen baden

Am Mittwochabend stand der Nachholspieltag des 22. Spieltags der Landesliga Südwest bevor. Mit neuem Trainergespann peilte der SC Oberweikertshofen gegen den FSV Pfaffenhofen den ersten Dreier seit sechs Partien an.

Der SC Oberweikertshofen bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Zuhause gab es für das neue Trainergespann eine 1:4-Abreibunge gegen den FSV Pfaffenhofen. Maximilian Siebald brachte die Gäste in der 34. Spielminute in Führung. Bohdan Andrusyk egalisierte noch vor dem Halbzeitpfiff.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Erst traf Gabriel Hasenbichler (53.), dann Michael Senger (55.) und zuletzt Luka Brudtloff (65.) zum 4:1-Auswärtssieg der Pfaffenhofener.