LL Südwest: Manching mit Torspektakel - SCO feiert Klassenerhalt

Elias Eck brachte die Hausherren nach 34 Minuten in Führung, ehe Nico Baumeister noch vor der Halbzeit ausglich. Nabil Tcha-Zodi erzielte in der 59. Spielminute dann den Treffer des Tages und sorgte für den Klassenerhalt der SCO.

Der TSV Wertingen wahrt eine letzte Chance den Klassenerhalt doch noch über die Relegation zu packen. Gegen den TSV Jetzendorf kamen die Wertinger zu einem späten 1:1-Remis. Wenn Olching morgen punktet, ist der Abstieg jedoch besiegelt.

Stefan Nefzger brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. In der 80. Spielminute gelang durch Roman Große der Ausgleich und Punktgewinn, der am Ende Goldwert sein könnte.

TSV Wertingen – TSV Jetzendorf 1:1

TSV Wertingen: Simon Reithmeir, Maximilian Fischer, Andreas Kotter, Florian Heiß, Justin Neukirchner, Maximilian Beham, Christoph Prestel (60. Max Knöpfle), Manuel Rueß, Marco Gerold (60. Marcel Mayr), Maximilian Zeyer (68. Johannes Fiedler), Roman Große - Trainer: Tjark Dannemann

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Lorenz Kirmair, Dustin Kothmair, Luca Magiera, Wlad Beiz, Benedict Geuenich, Julius Donnert (86. Erduart Rushiti), Florian Kobold (60. Alexander Beiz), Stefan Nefzger (77. Simon Zach), Stefan Stöckl (60. Thomas Nefzger), Leon Nuhanovic (77. Wojciech Fassl) - Trainer: Stefan Kellner

Schiedsrichter: Michael Emmert (Flachslanden)

Tore: 0:1 Stefan Nefzger (26.), 1:1 Roman Große (80.)