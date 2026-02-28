Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
LL Südwest LIVE: Oberweikertshofen steht vor großem Härtetest
23. Spieltag der Landesliga Südwest
von Lara Marjanovic · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser
Oberweikertshofen muss sich mit dem Tabellenzweiten messen – Foto: Dieter Metzler
Es geht wieder los und Oberweikertshofen steht vor dem ersten großen Härtetest, denn der SCO gastiert beim Tabellenzweiten , dem VfB Durach um 14 Uhr. Zuvor treffen bereits um 13 Uhr Dachau 65 und der TSV Rain aufeinander.