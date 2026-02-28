 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

LL Südwest LIVE: Oberweikertshofen kommt mit Blitztor aus der Pause

23. Spieltag der Landesliga Südwest

von Lara Marjanovic · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser
Oberweikertshofen muss sich mit dem Tabellenzweiten messen
Oberweikertshofen muss sich mit dem Tabellenzweiten messen – Foto: Dieter Metzler

Es geht wieder los und Oberweikertshofen steht vor dem ersten großen Härtetest, denn der SCO gastiert beim Tabellenzweiten , dem VfB Durach um 14 Uhr. Zuvor treffen bereits um 13 Uhr Dachau 65 und der TSV Rain aufeinander.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
3
2

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SV Manching
SV ManchingManching
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
15:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
1. FC Sonthofen
1. FC SonthofenFC Sonthofen
1
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
14:00live