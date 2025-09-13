 2025-09-10T07:23:22.987Z

Der TSV Jetzendorf ist in Dachau gefordert.
Der TSV Jetzendorf ist in Dachau gefordert. – Foto: Gerd Jung

LL Südwest LIVE: Jetzendorf führt – Memmingen gleicht aus

11. Spieltag in der Landesliga Südwest

In der Landesliga Südwest steht der elfte Spieltag auf dem Programm. Aus Oberbayern ist der TSV Jetzendorf in Dachau gefordert. Die Zweitvertretung des FC Memmingen hat den SC Oberweikertshofen zu Gast. Der FSV Pfaffenhofen empfängt den SV Manching. Die Begegnungen im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 Dachau
TSV Jetzendorf
TSV Jetzendorf
2
2

Heute, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC Memmingen
SC Oberweikertshofen
SC Oberweikertshofen
1
1

Heute, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.
VfB Durach
VfB Durach
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/Ilm
SV Manching
SV Manching
0
0

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV Illertissen
TSV Rain/Lech
TSV Rain/Lech
14:00

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Sonthofen
1. FC Sonthofen
TSV Aindling
TSV Aindling
14:30live

Heute, 16:15 Uhr
FC Stätzling
FC Stätzling
FC Ehekirchen
FC Ehekirchen
16:15

Heute, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC Kempten
TSV Hollenbach
TSV Hollenbach
17:00live

Spiel am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV Schwabmünchen
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos Aystetten
14:00

