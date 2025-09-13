Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der TSV Jetzendorf ist in Dachau gefordert. – Foto: Gerd Jung
LL Südwest LIVE: Jetzendorf führt – Memmingen gleicht aus
In der Landesliga Südwest steht der elfte Spieltag auf dem Programm. Aus Oberbayern ist der TSV Jetzendorf in Dachau gefordert. Die Zweitvertretung des FC Memmingen hat den SC Oberweikertshofen zu Gast. Der FSV Pfaffenhofen empfängt den SV Manching. Die Begegnungen im Liveticker.