LL Südwest: Gilching siegt in Sonthofen - Haching dreht Partie 20. Spieltag im Liveticker

Der 20. Spieltag der Landesliga Südwest hatte vier Samstagsspiele zu bieten. Sonthofen verlor überraschend sein Heimspiel gegen Gilching und musste die Tabellenführung an Ehekirchen abgeben, die sich in Olching keine Blöße gaben. Weißenburg sammelte wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Vor dem Spieltag hatte der 1. FC Sonthofen noch die Tabellenführung inne, musste diese jetzt aber an den FC Ehekirchen abgeben, da man überraschend 1:3 zu Hause gegen Gilching verlor.

Sonthofen startete schläfrig in die Partie und sah sich bereits nach 20 Minuten mit 0:2 in Rückstand. Die Tore für Gilching erzielten Marcel Ebeling und Benedikt Kuhn. In der 36. Minute kam Sonthofen dann durch Marco Faller zum Ausgleich, welcher allerdings postwendend von Murat Ersoy zum 3:1 gekontert wurde. Gilching ließ während des restlichen Spielverlaufs keine Gegentreffer mehr zu und brachte den Sonthofenern eine schmerzhafte Niederlage bei.

1. FC Sonthofen – TSV Gilching-Argelsried 1:3

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Manuel Schäffler (71. Tim Lorenz), Manuel Wiedemann, Patrick Littig (60. Marc Penz), Armin Bechter, Markus Notz (46. Maximilian Bär), Jonas Koller, Alexander Haase, Marco Faller, Kevin Haug (75. Pirmin Wegele), Andreas Hindelang - Trainer: Benjamin Müller

TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Fabio Leutenecker, Lucas Häusler, Benedikt Kuhn, Sebastian Kraus (79. Michael Freinecker), Christian Rodenwald, Alper Diker (64. Maximilian Karl), Marco Brand, Murat Ersoy (84. Amine Benouachkou), Marcel-Pascal Ebeling (73. Plator Doqaj), Maximilian Hölzl (57. Manuel Eichberg) - Trainer: Peter Schmidt

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 265

Tore: 0:1 Marcel-Pascal Ebeling (9.), 0:2 Benedikt Kuhn (19.), 1:2 Marco Faller (36.), 1:3 Murat Ersoy (37.)