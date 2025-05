LL Südwest: Dachau nur Remis - Olching gelingt Lucky-Punch

SV Cosmos Aystetten – TSV 1865 Dachau 2:2

SV Cosmos Aystetten: Niklas Frank, Maximilian Heckel, Fabian Krug, Patrick Wurm, Dominik Isufi, Tobias Ullmann, Dejan Mijailovic (89. Romaric Tetteh Kpoti), Pascal Mader (84. Balazs Gazdag), Raphael Marksteiner (85. Arlind Qarri), Stefan Simonovic (66. Philipp Toth), Kevin Makowski - Trainer: Patrick Wurm

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Leon Pfeiffer, Ivan Ivanovic, Stefan Vötter, Anthony Manuba (79. Altan Duman), Nikolaus Grotz, Mhammed Sanawar (73. Luca Friederich), Sebastian Löser (73. Dino Burkic), Berkant Barin, Kerim Özdemir (62. Dragan Radojevic), Lorenz Knöferl - Trainer: Christian Doll

Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Berkant Barin (5.), 1:1 Patrick Wurm (25. Foulelfmeter), 2:1 Stefan Simonovic (27.), 2:2 Nikolaus Grotz (87. Foulelfmeter)

Der SC Olching macht mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim FC Ehekirchen die Abstiegsrelegation dingfest. Dadurch steht der TSV Wertingen als zweiter direkter Absteiger fest. Ehekirchen darf trotzdem den Klassenerhalt feiern.

Ferenc Ambrus brachte die Gäste in der zehnten Minute in Führung. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Maximilian Schmidt traf in der 16. Mnute zum 1:1. Jan Sostmann gelang dann in der Schlussphase der 2:1-Siegtreffer.

FC Ehekirchen – SC Olching 1:2

FC Ehekirchen: Korbinian Neumaier, Lucas Labus (71. Max Seitle), Jakob Schaller, Paul Schmidt, Tobias Vollnhals, Maximilian Schmidt, Nicolas Ledl, Maximilian Koschig (87. Louis Gschwender), Daniel Biermann, Markus Kugler (80. Leon Lauber), Christoph Hollinger - Trainer: Markus Mattes

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Maximilian Herrmann, Alskandar Banipal, Kevin Roth (76. Jonas Kalchner), Ruben Milla Nava, Jan Sostmann (90. Agon Bashota), Paul Niehaus, Jakob Zißelsberger, Kerem Kavuk (90. Moritz Vollmer), Ferenc Ambrus (78. Niklas Uhle), Maximilian Schwahn (89. Tim Bader) - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Ferenc Ambrus (10. Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Schmidt (16.), 1:2 Jan Sostmann (84.)