LL Südost: SV Bruckmühl erobert Spitze - Grünwald siegt dramatisch 14. Spieltag im Live-Ticker

Am 14. Spieltag in der Landesliga Südost finden gleich fünf Spiele am Freitagabend statt. Der Vorjahreszweite aus Unterföhring empfängt den Aufsteiger aus Forstinning. SSV Eggenfelden muss beim Tabellenführer aus Landshut ran. Ein Spitzenspiel gibt es in Kirchheim: Der Tabellenzweite aus Bruckmühl ist beim KSC zu Gast. Die Sportfreunde aus Schwaig können mit einem Sieg gegen den SB Chiemgau Traunstein die Relegationsränge vorerst verlassen. Freising muss beim Tabellensiebzehnten aus Grünwald ran, die dringend Punkte brauchen.

Spiele am Freitag

Der Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning gewann am Freitagabend beim FC Unterföhring mit 1:0. Nach 51. Minuten erzielte Abdelilah Erraji den Treffer des Tages. Mit dem Auswärtssieg konnten die Forstinninger den dritten Tabellenplatz festigen, zudem erhöhten sie den Druck auf den Zweiten SpVgg Landshut. Der FC Unterföhring muss sich hingegen mit dem achten Rang zufriedengeben. FC Unterföhring – VfB Forstinning 0:1

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Adin Kurtovic, Nils Ehret, Sahin Bahadir (48. Imran Şahingöz), Michael Schrödl (87. Andreas Faber), Bastian Fischer, Maximilian Siebald (82. Vincent Heller), Patrick Nirschl, Tayfun Arkadas, Atilla Arkadas (82. Philipp Priewasser), Burhan Bahadir - Trainer: Zlatan Simikic

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Dimitar Kirchev, Marco Rastel, Mathias Hirt, Kenan Numanovic, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (90. Jonas Dirscherl), Marko Nikolic, Abdullah Aynaci (80. Simon Kürbs), Korbinian Hollerieth, Mohamed Majd Al Hosaini - Trainer: Ivica Coric

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Abdelilah Erraji (51.)

Der SV Bruckmühl konnte die Auswärtsfahrt zum Kirchheimer SC positiv bestreiten. Dabei musste man anfangs einem Rückstand hinterherlaufen: Max Vitzthum brachte die Gastgeber nach 23 Minuten in Front. Auf die Antwort mussten die Anhänger des SV Bruckmühl aber nicht lange warten. Nur zehn Minuten später glich Gerhard Stannek aus. Nach der Pause erzielte der SV innerhalb von zwölf Minuten drei Treffer - Johannes Brendle (zwei Tore) und Genti Krasniqi konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Den Schlusspunkt setzte aber der Kirchheimer SC, Peter Schmöller traf zum 2:4-Endstand. Mit dem Auswärtssieg schossen sich die Gäste an die Spitze der Liga, die Gastgeber rutschen auf den sechsten Platz ab. Kirchheimer SC – SV Bruckmühl 2:4

Kirchheimer SC: Paul Maiberger, Ivan Babic, Andrii Hert, Marinus Bachleitner (90. Samuel Kaltenhauser), Sebastian Zielke, Marco Wilms (63. Marco Flohrs), Niklas Karlin, Denis Zabolotnyi, Peter Schmöller, Kerim Özdemir (60. Thomas Branco De Brito), Max Vitzthum (73. Kilian Kraus) - Trainer: Steven Toy

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Genti Krasniqi, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Philipp Zech, Maximilian Gürtler (84. Michael Schlicher), Thomas Festl, Patrick Kunze, Gerhard Stannek, Johannes Brendle (77. Andreas Wechselberger), Sebastian Marx (67. Samuel Wambach) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Max Vitzthum (23.), 1:1 Gerhard Stannek (33.), 1:2 Johannes Brendle (56.), 1:3 Genti Krasniqi (59.), 1:4 Johannes Brendle (68.), 2:4 Peter Schmöller (78.)

Die SB Chiemgau Traunstein bezwang den FC Sportfreunde Schwaig mit 2:1. Kenan Smajlovic wurde dabei zum Matchwinner. Zunächst traf er nach 28. Minuten vom Punkt für die Gäste aus Traunstein. Sieben Minuten vor Spielende erzielte Raffael Ascher den Ausgleichstreffer. In der 89. Spielminute traf Smajlovic aber zum zweiten Mal und tütete den Auswärtssieg für seine Farben ein. Tabellarisch verbessern sich die Traunsteiner auf den fünften Platz, die Schwaiger müssen sich mit dem 15. Rang zufriedengeben. FC Sportfreunde Schwaig – SB Chiemgau Traunstein 1:2

FC Sportfreunde Schwaig: Franz Hornof, Daniel Stich, Johannes Empl, Markus Straßer, Tobias Bartl (63. Mateus Hones), Florian Fink (46. Bilal Ibrahim), Mario Simak, Maximilian Buchauer (71. Benjamin Held), Johannes Hornof, Raffael Ascher, Vincent Sommer (87. Lucas Hones) - Trainer: Florian Fink - Trainer: Benjamin Held

SB Chiemgau Traunstein: Thomas Unterhuber, Waldemar Daniel (56. Julian Höllen), Hannes Kraus, Kenan Smajlovic, Gentian Vokri, Vegard Salihu (79. Patrick Dressl), Maximilian Hosp, Alexander Dreßl (79. Dennis Hrvoic), Emil Tersteegen (90. Mihael Paranos), Thomas Steinherr (66. Sandro Discetti), Danijel Majdancevic - Trainer: Danijel Majdancevic - Trainer: Michael Huber

Schiedsrichter: Julian Roidl (Ensdorf) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Kenan Smajlovic (38. Handelfmeter), 1:1 Raffael Ascher (83.), 1:2 Kenan Smajlovic (90.+1)

Der TSV Grünwald gewann sein Duell gegen den SC Eintracht Freising dramatisch und knapp zugleich. Lange sah es in der Landesliga-Partie nach einer Nullnummer aus, ehe Harouna Boubacar in der Nachspielzeit den goldenen Treffer erzielte. Mit dem Heimsieg klettern die Grünwalder auf den 14. Platz, nur noch ein Zähler fehlt zum rettenden Ufer. Die Freisinger hingegen bleiben auch weiterhin auf dem zehnten Rang der Tabelle. TSV Grünwald – SC Eintracht Freising 1:0

TSV Grünwald: Kevin Mertes, Markus Kreuzeder, Marc Koch, Marco Bornhauser, Luis Heinzlmeier, Fabian Traub, David Wörns (86. Bara Tekeli), Harouna Boubacar, Dimitrios Vourtsis (63. Alexander Rojek), David Halbich (79. Tassilo Körner), Andre Gasteiger (90. Tomislav Bakovic) (92. Tomislav Bakovic) - Trainer: Florian De Prato

SC Eintracht Freising: Maximilian Oswald, Jonas Mayr, Daniel Müller, Fabian Löw (52. Frederic Rist) (62. Frederic Rist), Michael Schmid, Christian Schmuckermeier (62. Florian Machl), Florian Bittner (65. Luka Brudtloff), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (52. Marcos Hones) (62. Marcos Hones), Florian Schmuckermeier, Felix Günzel (82. Selim Magat)

Schiedsrichter: Michael Hintermaier (Arnbach) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Harouna Boubacar (90.+2)

Die SpVgg Landshut und de SSV Eggenfelden trennten sich mit einem 1:1. Nach einer knappen halben Stunde brachte Philipp Müller die Gastgeber in Front, in der 54. Minute gelang Daniel Ungur aber der Ausgleich. Mehr passierte in der Partie nicht. Mit dem Gewinn von lediglich einem Zähler müssen die Landshuter die siegenden Bruckmühler an die Spitze der Liga vorbeiziehen lassen. Aber auch die Gäste rutschen ab und positionieren sich auf dem siebten Platz.

SpVgg Landshut – SSV Eggenfelden 1:1

SpVgg Landshut: Johannes Huber, Marcus Plomer, David Löffler (67. Robin Justvan), Alexander Hagl, Jannik Vom Hofe, Stefan Alschinger, Dominik Past, Dejan Ignjatic (72. Yannick Justvan), Fabian Past (61. Bastian Lomp), Philipp Müller (61. Florentin Seferi), Stephan König - Trainer: Christian Endler

SSV Eggenfelden: Klaus Malec, Raphael Schmidhuber, Francisco Manasse, Daniel Kerscher, Malick Cessay (80. Simon Schie), Timo Schmidhuber, Goran Sujic (72. Lukas Hochstetter), Maximilian Grötzinger (62. Paul Angermeier), Tobias Huber, Alexander Gordok, Daniel Ungur (83. Jakob Reichholf) - Trainer: Tobias Huber

Schiedsrichter: Lukas Penzkofer (Prackenbach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Philipp Müller (32.), 1:1 Daniel Ungur (54.) Spiele am Samstag

