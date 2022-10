Torgarant für den SB: Julian Höllen ist eine der torgefährlichsten Stürmer der Landesliga. – Foto: Erhard Zettl

LL Südost: Schlagabtausch beim FCU – Höllen-Treffer reicht zum Sieg 17. Spieltag im Live-Ticker.

Zur gleichen Uhrzeit empfängt die Überraschungsmannschaft des VfB Forstinning die Sportfreunde Schwaig und das Tabellenschlusslicht Brunnthal muss in Wasserburg ran. Die Live-Ticker zum Nachverfolgen.

Spiele am Freitag

Der TuS Geretsried muss sich am Freitagabend dem SB Chiemgau Traunstein geschlagen geben. In der ersten Halbzeit hielt die TuS-Abwehr der gefährlichsten Offensive der Liga zwar noch Stand – in der 59. Minute erlöste aber Top-Torjäger Julian Höllen den Sportbund. Die Traunsteiner rücken damit oben an die Aufstiegsränge heran, während der TuS auf einem direkten Abstiegsplatz bleibt. SB Chiemgau Traunstein – TuS Geretsried 1:0

SB Chiemgau Traunstein: Alin Goia, Waldemar Daniel (7. Mihael Paranos), Patrick Dressl, Hannes Kraus, Maximilian Hosp, Thomas Steinherr (74. Mark Kremer), Gentian Vokri, Kenan Smajlovic (87. Mevlud Sherifi), Vegard Salihu, Julian Höllen (79. Sasa Petrovic), Adrian Furch (60. Jakob Warweg)

TuS Geretsried: Sebastian Untch, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Benedikt Buchner (85. Fabian Bauer), Fabijan Podunavac, Jonas Kirschner, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Mario Walker (70. Fabio Pech), Johannes Bahnmüller (68. Elias Knott), Sebastian Schrills - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Alexander Stadler (Mariakirchen) - Zuschauer: 516

Tore: 1:0 Julian Höllen (59.)

Dem FC Unterföhring ist nach drei Niederlagen in Serie gegen den ASV Dachau wieder ein Dreier geglückt. Früh brachte Nils Ehret den FCU in Führung doch nur zwölf Minuten später sorgte Leon Schleich für den Ausgleich für den Gast. In der zweiten Halbzeit war es wieder der Vorjahreszweite der vorlegte, doch dem ASV konnte durch einen Velic-Treffer erneut den Spielstand egalisieren. Der eingewechselte Maick Antonio erlöste den FCU spät. In der 86. Minute traf Antonio zur Führung und schoss so seinen FCU zu einem wichtigen Dreier. FC Unterföhring – ASV Dachau 3:2

FC Unterföhring: Sebastian Fritz, Michael Schrödl (69. Philipp Priewasser), Nils Ehret (79. Vincent Heller), Sahin Bahadir, Bastian Fischer, Maximilian Siebald, Imran Şahingöz (88. Moritz Erbs), Burhan Bahadir, Atilla Arkadas, Sali Aliji (81. Marvin Kretzschmar), Andreas Faber (72. Maick Antonio) - Trainer: Zlatan Simikic

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Dimitrios Papadopoulos, Christof Pihale (70. Mateo Velic), Christian Roth, Zvonimir Kulic, Tim Bürchner, Thomas Rieger, Leon Schleich (85. Nicolas Peterfy), Andreas Roth, Christoph Krüger, Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

Schiedsrichter: Simon Stadler (Mariakirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Ehret (12.), 1:1 Leon Schleich (25.), 2:1 Sahin Bahadir (61.), 2:2 Mateo Velic (72.), 3:2 Maick Antonio (86.)

Der VfB Forstinning gegen die Sportfreunde Schwaig der nächste Dreier in der Landesliga geglückt. Der Aufsteiger erwischte einen absoluten Traumstart in die Partie: Nach fünf Minuten sorgte Erraji für die Führung und Dominik Damjanovic konnte noch in der ersten Halbzeit nachlegen. Der Anschlusstreffer von Vincent Sommer kam für die Schwaiger am Ende zu spät, um noch Punkte aus Forstinning zu entführen. Der Aufsteiger bleibt damit an der Spitzengruppe dran, während Schwaig die Bezirksliga droht.

VfB Forstinning – FC Sportfreunde Schwaig 2:1

VfB Forstinning: Marko Susac, Dimitar Kirchev, Marco Rastel (71. Ivan Sadric), Kenan Numanovic, Nico Weismor, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji (74. Abdullah Aynaci), Marko Nikolic, Korbinian Hollerieth, Dominik Damjanovic (91. Simon Kürbs), Mohamed Majd Al Hosaini (86. Felix Meier) - Trainer: Ivica Coric

FC Sportfreunde Schwaig: Franz Hornof, Daniel Stich, Tobias Jell, Markus Straßer, Mario Simak, Leon Roth, Nils Wölken, Tobias Bartl (57. Benjamin Held), Bilal Ibrahim (74. Simon Georgakos), Lucas Hones (46. Vincent Sommer), Raffael Ascher

Schiedsrichter: Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 310

Tore: 1:0 Abdelilah Erraji (5.), 2:0 Dominik Damjanovic (32.), 2:1 Vincent Sommer (90.+3)

Spiele am Samstag

