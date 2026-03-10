 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

LL Südost LIVE: SVN sieht rot - knappe zehn Minuten in Unterzahl

Nachholspiel des 22. Spieltags

von Lara Marjanovic · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Der SVN holte zwei Remis zum Auftakt.
Der SVN holte zwei Remis zum Auftakt. – Foto: Marc Marasescu

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
SVN München
SV Aubing

Der SVN München überraschte zum Pflichtspielauftakt und holte zwei Remis - eins davon gegen den Tabellenzweiten aus Unterhaching. Am Dienstagabend gastiert der SV Aubing beim Tabellenschlusslicht. Am vergangenen Spieltag kassierte die Ghigani-Elf eine 3:5-Niederlage gegen Kirchheim. Der Live-Ticker.

Heute, 19:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
0
0