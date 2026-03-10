Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
LL Südost LIVE: SVN sieht rot - knappe zehn Minuten in Unterzahl
Nachholspiel des 22. Spieltags
von Lara Marjanovic · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Der SVN holte zwei Remis zum Auftakt. – Foto: Marc Marasescu
Der SVN München überraschte zum Pflichtspielauftakt und holte zwei Remis - eins davon gegen den Tabellenzweiten aus Unterhaching. Am Dienstagabend gastiert der SV Aubing beim Tabellenschlusslicht. Am vergangenen Spieltag kassierte die Ghigani-Elf eine 3:5-Niederlage gegen Kirchheim. Der Live-Ticker.